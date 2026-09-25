Rozpuść 5 tabletek w 2 litrach wody i umyj pożółkłe ramy okienne. Wybieli je i będą wyglądać jak odnowione. Mycie pożółkłych ram okiennych

Pożółkłe ramy okienne to powszechny problem, który psuje estetykę domu, a ich czyszczenie bywa frustrujące i wymaga specjalnego podejścia.

Zapomnij o szkodliwych detergentach! Istnieją zaskakująco proste i bezpieczne domowe sposoby, które przywrócą Twoim framugom dawną biel.

Odkryj, jak dwa składniki mogą stać się Twoimi tajnymi broniami w walce o lśniąco białe okna w zaledwie kilka minut.

Mycie pożółkłych ram okiennych. Czym je wybielić, aby wyglądały tak jak kiedyś?

Zabierając się za mycie okien pod żadnym pozorem nie powinniśmy zapominać o ich framugach. Zwłaszcza, jeśli są one w kolorze białym. Plastikowe ramy okienne pod wpływem promieni słonecznych żółkną, a smog i kurz szybko się na nich osadzają i niestety ciężko je zmyć. W efekcie framugi nie wyglądają estetycznie. Wówczas wiele z nas zastanawia się czym umyć ramy okienne, aby je wybielić i przywrócić im dawny wygląd. Przede wszystkim pamiętaj, aby zdecydowanie nie stosować silnych detergentów. Do mycia ram okiennych nie są także zalecane wybielające mleczka czyszczące, gdyż środki chemiczne mogą zmatowić plastik i framugi okien już nigdy nie odzyskają swojego blasku. Poza tym zbyt mocne preparaty mogą także prowadzić do powstawania przebarwień. Najbezpieczniej jest zastosować domowe sposoby na mycie pożółkłych ram okiennych, które usuną zabrudzenia, ale też pomogą wybielić framugi. Pomoże w tym między innymi aspiryna.

Rozpuść 5 tabletek w 2 litrach wody i umyj pożółkłe ramy okienne. Wybieli je w 5 minut

Aspiryna jest świetnym domowym sposobem na mycie pożółkłych ram okiennych. Jest łatwa w zastosowaniu i bezpieczna, gdyż nie uszkodzi delikatnej powłoki plastikowych framug. Rozpuść około 5–6 tabletek aspiryny w 2 litrach ciepłej wody. Następnie przetrzyj pożółkłe miejsca ściereczką nasączoną roztworem i zostaw na kilka minut, a potem spłucz czystą wodą. Kwas acetylosalicylowy zawarty w aspirynie działa wybielająco i świetnie sprawdza się do usuwania żółtych plam. W efekcie pożółkłe ramy okienne znów będą wyglądać jak nowe.

Wybielanie ram okiennych sodą oczyszczoną

Innym świetnym sposobem na bardzo brudne ramy okienne jest soda oczyszczona. Przygotuj pastę z sody i odrobiny wody i wetrzyj ją w plastikowe framugi. Po chwili przetrzyj wilgotną szmatką. Można również przygotować roztwór wody z sodą oczyszczoną. Wsyp pięć łyżek sody do 1 litra ciepłej wody i zamieszaj. Następnie zwilż w tym roztworze ściereczkę i umyj dokładnie ramy okienne. Soda oczyszczona działa na framugi niczym wybielacz, a do tego świetnie radzi sobie z zabrudzeniami. Oczywiście na bieżąco wycieraj ramy na sucho, aby nie powstały na nich zacieki.

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