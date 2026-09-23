Zanim się skończy wrzesień rozsyp to wokół borówek, a następnie obficie podlej wodą. Krzewy w dobrej kondycji przetrwają zimę, a wiosną zaczną owocowanie wcześniej

Jesień to kluczowy moment dla borówki amerykańskiej, determinujący obfitość i jakość przyszłorocznych zbiorów.

Pamiętaj o ostatnim nawożeniu fosforem i potasem, a także o stworzeniu ochronnej ściółki, która zasili krzewy i zabezpieczy korzenie przed mrozem.

Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować borówkę do zimy i jakie błędy w pielęgnacji mogą kosztować Cię cenne owoce w kolejnym sezonie!

Co zrobić z borówką amerykańską jesienią?

Borówka amerykańska to prawdziwe złoto Polaków. Jesteśmy jednym z jej największych eksporterów, a praktycznie każdy posiadacz działki lub ogródka ma ją na sowim terenie. Nic w tym dziwnego, borówka amerykańska jest bardzo zdrowia, świetnie nadaje się do owsianek lub wypieków, a jej uprawa jest stosunkowo prosta. Borówka amerykańska owocuje aż do końca września. Wraz z końcem owocowania rozpoczynają się procesy przygotowań do zimy.

Jesień to czas ostatniego w sezonie nawożenia borówki amerykańskiej. Profesjonalni hodowcy zwracają uwagę, że krzewy powinno nawozić się trzy razy do roku. Pierwsze odżywianie wykonuje się wczesną wiosną, aby rozbudzić krzew po zimie i stymulować procesy wzrostu. Drugie nawożenie odbywa się latem. Ma ono na celu wzmocnienie zawiązanych pąków oraz owoców. Ostatnim terminem odżywienia borówki amerykańskiej jest jesień. W tym okresie stosuje się nawozy z dużą zawartością potasu oraz fosforu. Oba te składniki wzmacniają procesy ochronne roślin. Poprawiają odporność, dzięki czemu krzewy lepiej znoszą trudne warunki atmosferyczne, a także są bardziej odporne na działanie chorób grzybowych. Stosowanie fosforu oraz potasu jesienią ma również bezpośredni wpływ na kolejny sezon wegetacji. Przyspieszają owocowanie i je wzmacniają. Jesienią możesz nawozić borówkę amerykańską domową ściółką. Nie tylko dostarczy ona potrzebnych składników odżywczych, ale także ochroni korzenie przez mrozem i wiatrem.

Wokół korzeni borówki amerykańskiej ułóż niewielkie kopczyki o wysokości około 20 cm. Wymieszaj trociny drzew iglastych, korę sosnową oraz torf. Możesz dodać także niewielką ilość skoszonej trawy. Następnie dokładnie podlej krzewy. Borówka amerykańska ma dość płytki system korzeniowy. Ogranicza to pobieranie wody z głębszych warstwa gleby. Wybór odpowiednich materiałów do ściółkowania borówki amerykańskiej nie jest przypadkowy. Borówka jest rośliną kwasolubną i najlepiej rośnie w glebie o pH 4,0-5,0. Kora sosnowa, trociny z drzew iglastych oraz torf kwaśny nie tylko chronią korzenie przed mrozem, ale również stopniowo zakwaszają podłoże, utrzymując optymalne warunki dla jej rozwoju. Dzięki temu krzew może efektywniej pobierać składniki odżywcze i cieszyć się zdrowiem przez cały rok. Tak przygotowane ściółkowanie powoli będzie uwalniać do gleby składniki odżywcze. Dzięki temu krzew będzie stale zasilany. Dodatkowo kopczykowanie zapobiegnie rozrostowi chwastów oraz ograniczy wyparowywanie wody.

Jak zabezpieczyć borówkę amerykańską na zimę?

Przed nadejściem mrozów, zazwyczaj pod koniec jesieni, należy pamiętać o kilku ważnych aspektach. Po pierwsze, zapewnij roślinom odpowiednie nawodnienie, szczególnie jeśli jesień była sucha. Borówki potrzebują wilgotnej gleby, aby dobrze przetrwać zimę, ale unikaj przelania, które mogłoby prowadzić do gnicia korzeni. Bardzo ważne jest także ściółkowanie. Gruba warstwa kory sosnowej, trocin z drzew iglastych lub torfu kwaśnego wokół podstawy krzewu pomoże ochronić system korzeniowy przed głębokim zamarzaniem i gwałtownymi zmianami temperatury. Młode, niedawno posadzone krzewy, są szczególnie wrażliwe na mróz i warto je dodatkowo zabezpieczyć, owijając agrowłókniną lub jutą, tworząc rodzaj namiotu, który ochroni je przed wiatrem i mrozem. Starsze i dobrze zadomowione rośliny zazwyczaj radzą sobie bez dodatkowego okrycia, zwłaszcza jeśli są odpowiednio ściółkowane. Pamiętaj również, aby sprawdzić rośliny pod kątem chorób lub szkodników przed zimą i podjąć odpowiednie działania, aby nie przeniosły się na kolejny sezon.

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