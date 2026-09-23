Gdzie trzymać jajka w lodówce? Ten błąd sprawia, że szybciej się psują

Wiele osób przechowuje jaka na drzwiach lodówki. Okazuje się, że to poważny błąd.

Jajka lepiej umieścić w innej części urządzenia. Sprawdź, gdzie je trzymać, aby dłużej zachowały świeżość.

Najlepiej zostawić je także w oryginalnym opakowaniu.

Gdzie przechowywać jajka? Drzwi lodówki to powszechny błąd

Producenci sprzętu AGD przyzwyczaili nas do tego, że na drzwiach lodówek montują specjalne przegródki dedykowane właśnie do układania w nich jajek. Korzystamy z nich automatycznie, uznając to za naturalne przeznaczenie tej przestrzeni. Kłopot polega jednak na tym, że drzwi to strefa narażona na największe i najczęstsze wahania temperatur. Przy każdym uchyleniu chłodziarki uderza w nie fala ciepłego powietrza z kuchni. Taka zmienność warunków termicznych błyskawicznie odbija się na jakości i trwałości jajek.

Na której półce w lodówce powinny leżeć jajka?

Eksperci radzą, by przenieść jajka do wnętrza chłodziarki, najlepiej na jedną ze środkowych półek, gdzie temperatura jest znacznie bardziej stabilna. W niektórych modelach lodówek sprawdzi się również tylna część najwyższej półki, choć zawsze warto skonsultować się z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcji obsługi danego sprzętu.

Wielu z nas ma również w zwyczaju wyjmowanie jajek z tekturowych foremek, w których je kupujemy. To kolejny zły nawyk. Oryginalne pudełko stanowi świetną barierę ochronną, zabezpieczając cienkie skorupki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto, karton działa jak filtr, chroniąc zawartość przed przenikaniem silnych aromatów innych potraw przechowywanych w pobliżu.

Sprawdzony sposób na przedłużenie świeżości jajek

Choć dedykowane wytłoczki na drzwiach kuszą wygodą, bezpieczniej będzie położyć jajka w głębi urządzenia, zachowując je w tekturowym pojemniku przyniesionym ze sklepu.

Wprowadzenie tej prostej zmiany w domowych nawykach znacząco wydłuży przydatność jajek do spożycia. Wystarczy po powrocie z zakupów ulokować kartonik na środkowej półce lodówki, zamiast odruchowo rozkładać je na drzwiach.

Jajka – zdrowie w skorupce

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