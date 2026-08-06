Błędy w przechowywaniu jedzenia, przez które tracisz witaminy i smak. Uczestniczka "MasterChefa" zdradza triki na poprawne przechowywanie

Niewłaściwe rozmieszczenie żywności w lodówce przyspiesza psucie się produktów i obniża ich wartość odżywczą.

Sprawdź, jak odpowiednio przechowywać produkty, aby jak najdłużej zachowały swoje wartości.

Niektóre produkty najlepiej przechowywać poza lodówką, gdyż niska temperatura im nie służy. Dowiedz się, o jakie produkty chodzi.

Choć mogłoby się wydawać, że temperatura wewnątrz lodówki rozkłada się równomiernie, wcale tak nie jest. Poszczególne strefy chłodzenia znacznie się od siebie różnią – najniższe temperatury panują zazwyczaj na dolnych poziomach, a najwyższe na drzwiach, które są nieustannie narażone na kontakt z ciepłym powietrzem przy otwieraniu. Dlatego to, gdzie kładziemy dane artykuły, odgrywa kluczową rolę dla ich trwałości.

Jak przechowywać produkty spożywcze latem, aby dłużej zachowały swoją świeżość?

Jak właściwie układać jedzenie w urządzeniu chłodniczym, by zachować jego jakość, smak i cenne składniki? Dietetyczka kliniczna wskazuje kilka żelaznych reguł, na które warto zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza gdy na zewnątrz panują wysokie temperatury.

Uczestniczka programu kulinarnego, Roksana Środa, dokładnie wyjaśnia zasady dotyczące poszczególnych rodzajów żywności.

Lato i sezon grillowy to czas, kiedy nasze lodówki wypełniają się świeżymi warzywami, owocami czy ziołami. Często wychodzimy z założenia, że włożenie dowolnego produktu spożywczego do lodówki automatycznie przedłuża jego świeżość i chroni wartości odżywcze - tak niestety nie jest… Nieodpowiednia temperatura, zbyt wysoka wilgotność lub niewłaściwe usytuowanie na półce mogą prowadzić do utraty cennych witamin, degradacji składników bioaktywnych, a także zmiany smaku i struktury żywności - mówi Roksana Środa.

Sposób przechowywania świeżych ziół powinniśmy dostosować do ich rodzaju. Przykładowo, bazylia wrażliwa jest na niskie temperatury (poniżej 10°C), więc jest przechowywana w lodówce, szybko czernieje. Łodyżki bazylii najlepiej włożyć do szklanki z wodą i trzymać na kuchennym blacie z dala od bezpośredniego słońca lub w doniczce. W przeciwieństwie do bazylii - pietruszka, kolendra czy szczypiorek lubią chłód. Aby nie straciły witaminy C, warto zawinąć ich końce w lekko wilgotny ręcznik papierowy i umieścić w szufladzie na warzywa - podkreśla Roksana Środa.

Szczególną ostrożność należy zachować również w przypadku sałat oraz innych warzyw liściastych.

Liście sałat, rukoli czy szpinaku charakteryzują się wysoką zawartością wody i delikatną strukturą. Trzymane w szczelnie zamkniętych foliach ulegają gniciu i tracą znaczną część folianów oraz witaminy C. Świeża sałatę warto osuszyć, przełożyć do pojemnika wyłożonego ręcznikiem papierowym i pozostawić pojemnik delikatnie uchylony - zdradza dietetyczka.

Latem w naszej diecie królują owoce jagodowe, ale ich niewłaściwe traktowanie szybko skutkuje utratą pożądanej jędrności. Ekspertka radzi, jakich błędów unikać przed umieszczeniem ich w chłodnym środowisku.

Owoce jagodowe, to skarbnica antyoksydantów i witaminy C, ale są również wyjątkowo podatne na rozwój pleśni. Największym błędem jest wkładanie wilgotnych owoców do lodówki - nadmiar wody w połączeniu z chłodem stwarza idealne środowisko do rozwoju grzybów. Owoce jagodowe myjemy bezpośrednio przed zjedzeniem.

Produkty nabiałowe oraz jajka najczęściej lądują na drzwiach lodówki. Specjalistka z "MasterChefa" wyjaśnia, czy takie rozwiązanie jest dla nich odpowiednie.

Większość lodówek posiada fabrycznie wyprofilowane półeczki na drzwiczkach przeznaczone na jajka oraz wąskie półki idealne na butelki z mlekiem. A w rzeczywistości - jest to najgorsze możliwe miejsce na te produkty! Drzwiczki lodówki, to strefa najbardziej narażona na ciągłe wahania temperatur. Przy każdym otwarciu to właśnie ta przestrzeń ma bezpośredni kontakt z ciepłym powietrzem z pomieszczenia. Mleko trzymane na drzwiach szybciej kwaśnieje ze względu na wahania temperatury. Produkty mleczne najlepiej przechowywać się na środkowych półkach. W przypadku jajek - zmiany temperatury prowadzą do kondensacji wilgoci na powierzchni skorupki, co ułatwia bakteriom (np. z rodzaju Salmonella) wnikanie do wnętrza jajka. Najlepiej przechowywać je w oryginalnym opakowaniu na środkowej lub górnej półce lodówki - mówi ekspertka.

Drobne modyfikacje w ułożeniu zakupów pomogą zatrzymać ich aromat i wartości odżywcze na dłużej. Roksana Środa zwraca jednak uwagę, że część jedzenia zdecydowanie lepiej czuje się poza chłodnym wnętrzem urządzenia.

Są też produkty spożywcze, które nie lubią się z niską temperaturą i zdecydowanie lepiej przechowywać je poza lodówką. Do takich produktów należą m.in.: pomidory, ziemniaki, cebula, czosnek, banany, owoce cytrusowe i świeża bazylia - podkreśla Roksana Środa.

Dzięki zastosowaniu się do tych rad można z powodzeniem uniknąć marnowania żywności i przedłużyć świeżość ulubionych dań i przekąsek.

Poradnik Zdrowie - Warzywa

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