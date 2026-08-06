Nie masz klimatyzacji? Połóż to na parapecie, gdy upał w domu jest nie do zniesienia

Kiedy słupki rtęci przekraczają 30 stopni Celsjusza, temperatura w pomieszczeniach gwałtownie wzrasta.

Na szczęście istnieją domowe, niewymagające nakładów finansowych metody na zniwelowanie tego problemu.

Podpowiadamy, jak w prosty sposób obniżyć temperaturę w domowych wnętrzach.

Coraz częstsze fale upałów nad Polską bardzo utrudniają nam codzienne funkcjonowanie. Ratujemy się piciem dużej ilości płynów, unikaniem wysiłku fizycznego i szukaniem zacienionych miejsc. Często jednak nawet we własnych czterech kątach nie znajdujemy wytchnienia. Rozgrzane mury i okna oddają skumulowane ciepło jeszcze przez wiele godzin po zachodzie słońca, tworząc w mieszkaniu prawdziwą saunę. To tłumaczy niesłabnące zainteresowanie sprawdzonymi, domowymi patentami na obniżenie temperatury.

Mokry ręcznik na parapecie przyniesie ulgę w upalne dni

Znanym i chętnie stosowanym sposobem na duchotę jest umieszczenie solidnie namoczonego ręcznika na parapecie pod otwartym oknem. Przepływające przez okno ciepłe powietrze powoduje parowanie wody, co sprawia, że powietrze dostające się do pokoju staje się zauważalnie chłodniejsze i bardziej rześkie. Choć nie jest to rozwiązanie na miarę profesjonalnej klimatyzacji, wielu osobom pozwala to znieść najtrudniejsze godziny. Do tego celu warto użyć grubego ręcznika z bawełny i regularnie nasączać go wodą. Trzeba jedynie uważać, by zbytnio nie podnieść wilgotności w mieszkaniu, zwłaszcza jeśli mamy kłopoty z prawidłową cyrkulacją powietrza.

Proste zasady, które pomogą schłodzić mieszkanie w upały

W czasie największych upałów kluczowe jest także zasłanianie okien znajdujących się po nasłonecznionej stronie. Użycie rolet, zasłon czy żaluzji zewnętrznych to sprawdzony sposób na zablokowanie dopływu gorących promieni. Równie ważne jest otwieranie okien na oścież tylko we wczesnych godzinach porannych i późnym wieczorem, kiedy żar z nieba już odpuszcza. Warto również zwrócić uwagę na używanie sprzętów pobierających energię elektryczną. Uruchomiony piekarnik, pralka czy nawet długo włączony komputer generują dodatkowe ciepło w pomieszczeniu. Najlepiej powstrzymać się od ich włączania, gdy na zewnątrz panują najwyższe temperatury.

Montaż klimatyzacji to niewątpliwie najbardziej wydajny sposób na chłodny dom, jednak nie zawsze jest on możliwy do zrealizowania. Z powodzeniem możemy sięgać po łatwe, domowe triki, które pomogą nam odetchnąć. Zastosowanie wilgotnego ręcznika przy oknie, zaciemnianie szyb oraz przemyślane wietrzenie z pewnością ułatwią nam funkcjonowanie podczas upalnych dni.

Upały w Polsce. Jak Polacy sobie z nimi radzą?

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