Skurcze o poranku. Mogą zwiastować poważne braki w organizmie

Zrzucanie porannego dyskomfortu na zwykłe niewyspanie bywa błędem, ponieważ takie sygnały niejednokrotnie świadczą o poważnych niedoborach witamin i minerałów w naszym ciele.

Brak odpowiedniej dawki kluczowego pierwiastka bardzo szybko odbija się na pracy ważnych układów wewnętrznych, generując nawracające problemy.

Niespodziewane napięcie mięśni powszechnie przypisuje się deficytom konkretnej substancji odżywczej, jednak medycyna wymienia znacznie więcej źródeł tego bolesnego problemu.

Specjaliści odradzają sięganie po apteczne preparaty na własną rękę, sugerując w pierwszej kolejności modyfikację jadłospisu oraz wizytę w gabinecie lekarskim w celu znalezienia właściwej przyczyny.

Obecność magnezu warunkuje poprawne działanie układu nerwowego oraz dba o odpowiednie napięcie mięśniowe, gwarantując jednocześnie zachowanie równowagi wodno-elektrolitowej. Nasze ciało domaga się tego pierwiastka każdego dnia, dlatego kluczem do sukcesu pozostaje odpowiednio skomponowany jadłospis. Na ostateczną ilość tego cennego składnika we krwi wpływają również przebyte infekcje oraz regularnie zażywane środki farmakologiczne. Medycy uczulają jednocześnie pacjentów, że pojedyncza dolegliwość nigdy nie daje stuprocentowej pewności o wystąpieniu głębokiego deficytu.

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Jak rozpoznać niedobór magnezu po porannych objawach?

Zbyt niska podaż tego ważnego minerału bardzo często manifestuje się poprzez nagłe, bolesne skurcze łydek, które potrafią skutecznie uprzykrzyć życie w godzinach porannych lub wybudzić z najgłębszego snu. Pacjenci nierzadko doświadczają tego problemu zaraz po przebudzeniu, gdy tylko próbują podnieść się z materaca. Właściwa podaż magnezu jest niezbędna do kontrolowania pracy tkanki mięśniowej, stąd jego braki natychmiast przekładają się na zaburzenia motoryczne. Trzeba mieć jednak z tyłu głowy świadomość, że nie każde poranne napięcie kończyny zwiastuje zapaść poziomu tego minerału w organizmie.

Poranne bolesne skurcze łydek mogą zwiastować odwodnienie

Identyczne reakcje bólowe wynikają z całego szeregu innych czynników, wśród których króluje niedostateczne nawodnienie, przebyty morderczy trening, zablokowanie przepływu krwi przez spanie w niewygodnej pozycji czy przyjmowanie specyficznych leków. Nawracające, wyjątkowo bolesne epizody połączone z dodatkowymi symptomami wymagają bezwzględnej konsultacji ze specjalistą. Wykupienie całej apteki to zdecydowanie zły pomysł, ponieważ znacznie lepsze rezultaty przynosi włączenie do diety pestek dyni, ciemnego kakao, migdałów, roślin strączkowych oraz pełnoziarnistego pieczywa. Lekarz rodzinny zapewne wystawi skierowanie na podstawowe badania krwi, aby potwierdzić diagnozę. Boląca łydka nie musi od razu oznaczać najgorszego, jednak systematycznie nawracający problem z pewnością stanowi sygnał alarmowy do zmiany nawyków żywieniowych i zadbania o lepsze nawodnienie organizmu.

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