Zrób to z lawendą. Zbliża się ważny termin. Ten zabieg sprawi, że lawenda zamieni się w kwietny dywan, a ty będziesz mieć spokój do końca lata

Lawenda, ceniona za swój piękny wygląd i naturalne właściwości odstraszające owady, może zaskoczyć Cię obfitym kwitnieniem nawet dwa razy w roku.

Kluczem do stymulowania jesiennego rozkwitu jest precyzyjne sierpniowe cięcie, które regeneruje roślinę i przygotowuje ją na kolejną falę kwiatów.

Odkryj, jak prawidłowo przyciąć lawendę, aby cieszyć się jej aromatem i fioletowym dywanem aż do października, unikając błędów, które mogą zaszkodzić krzewowi.

Lawenda to jedna z najczęściej wybieranych roślin do ogrodów oraz działek. Zachwyca nie tylko pięknym, fioletowym dywanem kwiatów, ale także jest bardzo pożyteczne. Olejki eteryczne wytwarzane przez kwiaty lawendy odstrasza owady z ogrodu, w tym kleszcze oraz komary. Dodatkowo dla ludzi, zapach lawendy jest bardzo przyjemny. Często wykorzystuje się go w aromaterapii. Koi nerwy, redukuje stres i pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie.

Sierpniowe cięcie lawendy. Zabieg, o którym nie możesz zapomnieć

Niewiele osób wie, że prawidłowo pielęgnowana lawenda może zakwitnąć nawet dwa razy do roku. Pierwsze kwitnienie przypada na koniec wiosny i początek lata. Lawenda kwitnie wtedy do maja do połowy lipca. Po przekwitnięciu roślina szybko przechodzi w okres spoczynku i regeneracji, aby jesienią ponownie wypuścić pąki. Jesienne kwitnienie lawendy może trwać nawet do października.

Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych lawendy jest jej regularne przycinanie. Ogrodnicy wskazują, że warto robić to nawet kilka razy do roku. Pierwsze cięcie powinno wykonywać się od razu po posadzeniu rośliny oraz wczesną wiosną, już pod koniec marca. W przypadku bardzo młodych krzewów zaleca się skrócenie krzewu nawet o połowę jego długości. Starsze krzewy wystarczy przycinać usuwając stare pędy przerzedzając roślinę. W ten sposób lawenda będzie gęstsza, a kwitnienie obfitsze.

Kolejne cięcie lawendy przypada na koniec lata. Ogrodnicy zalecają, aby wykonać ten zabieg właśnie w sierpniu. Ważnym aspektem letniego cięcia lawendy jest obecność kwiatostanów. Krzewy najlepiej przycinać, gdy rośliny już kwitnie. Na tym etapie usuwany przekwitłe kwiatostany oraz stare i bezlistne łodygi. Jest to tak zwane cięcie regeneracyjnie. Pozbycie się starych pędów ułatwia roślinie pobór wody oraz substancji odżywczych. Krzew nie musi pobierać energii na utrzymanie niekwitnących łodyg. Dodatkowo latem możesz także wykonać cięcie odmładzające, czyli uciąć pędy na 1/3 ich długości. Dzięki temu krzew będzie lepiej rósł oraz bardziej obficie kwitł. Pamiętaj, by nie przycinać lawendy poniżej zielonych pędów. Roślina nie odrośnie ze starych łodyg.

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