Tajemnica porannej toalety po wypiciu kawy. Dietetycy tłumaczą to zjawisko

Czarny napój spożywany o poranku wywołuje u znacznej części populacji bardzo specyficzną i błyskawiczną reakcję ze strony układu trawiennego.

Za ten efekt odpowiada niezwykle złożona kompozycja różnorodnych składników oraz dodatkowe uwarunkowania, a nie tylko działanie powszechnie znanej substancji stymulującej.

Wypicie tego aromatycznego płynu uruchamia naturalne odruchy i procesy fizjologiczne w przewodzie pokarmowym, które pełnią kluczową rolę w jego funkcjonowaniu o poranku.

To, jak szybko i mocno zareaguje nasz organizm, zależy od indywidualnych nawyków oraz wrażliwości, przy czym sam proces pozostaje zjawiskiem w pełni bezpiecznym dla zdrowia.

Oddziaływanie małej czarnej na nasz układ trawienny jest wielotorowe i kryje w sobie sporo niespodzianek. Głównym winowajcą wcale nie musi być kofeina, ponieważ identyczną potrzebę skorzystania z ubikacji może wywołać napar w wersji bezkofeinowej. Ogromną rolę odgrywa tutaj temperatura przygotowanego płynu, jego dokładny skład oraz nasza osobista wrażliwość na poszczególne substancje. Właśnie dlatego część smakoszy musi natychmiast przerwać poranne obowiązki i udać się do łazienki, podczas gdy inni kompletnie nie odczuwają takich dolegliwości. Istotnym czynnikiem determinującym siłę tego zjawiska jest również pora spożycia, a w szczególności to, czy pijemy napój na pusty żołądek, czy dopiero po zjedzeniu pełnowartościowego posiłku.

9

Związek między piciem kawy a szybkim wypróżnianiem

Gorący napar ma silne właściwości stymulujące tak zwany odruch żołądkowo-okrężniczy w naszym ciele. Mechanizm ten polega na tym, że samo rozciągnięcie ścian żołądka po przyjęciu płynu lub pokarmu drastycznie przyspiesza pracę jelita grubego. Reakcja ta przybiera na sile zwłaszcza we wczesnych godzinach porannych, kiedy nasz układ trawienny dopiero budzi się do życia i naturalnie zwiększa swoją aktywność. Aromatyczny napój dodatkowo potęguje ten poranny proces fizjologiczny, przez co nieodparta potrzeba wizyty w łazience pojawia się zaledwie kilkanaście minut po opróżnieniu pierwszej filiżanki.

Kofeina i gastryna wysyłają nas rano do toalety

Eksperci zajmujący się żywieniem podkreślają, że substancje pobudzające zawarte w napoju znacząco przyspieszają naturalne ruchy robaczkowe jelit, które przesuwają treść pokarmową. Warto jednak zaznaczyć, że napar obfituje również w specyficzne związki stymulujące wydzielanie gastryny, czyli hormonu odpowiedzialnego za optymalizację procesów trawiennych. Nie bez znaczenia pozostaje sam fakt przyjęcia ciepłego płynu zaraz po przebudzeniu. Naukowcy udowodnili, że nawet warianty pozbawione właściwości stymulujących potrafią wywołać u badanych identyczny efekt przeczyszczający. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy dodamy do napoju odrobinę mleka, ponieważ ewentualna nietolerancja laktozy błyskawicznie spotęguje rewolucje jelitowe. Końcowy rezultat zależy od naszej codziennej diety, przyzwyczajeń oraz regularności procesów fizjologicznych.

Jeżeli po wypiciu ulubionego napoju musimy natychmiast odwiedzić ubikację, ale nie odczuwamy przy tym żadnych dolegliwości bólowych ani przewlekłych biegunek, nie musimy martwić się o swoje zdrowie. Dla większości społeczeństwa jest to po prostu zdrowy i całkowicie naturalny element codziennego rozpoczynania dnia.

Zobacz też: Zjedz to i zapomnij o zaparciach. Jelita zaczną funkcjonować jak w zegarku