Wbij wykałaczkę w doniczkę ze skrzydłokwiatem. Zastąpi dżdżownice i sprawi, że skrzydłokwiat zacznie rosnąć jak szalony. Japońska metoda na kwiaty doniczkowe

Zapomniany japoński trik z wykałaczką rewolucjonizuje pielęgnację skrzydłokwiatów, zapewniając im bujny wzrost bez drogich nawozów.

Wbicie jej w ziemię skutecznie napowietrza korzenie, chroniąc je przed gniciem i gwarantując optymalne warunki do rozwoju rośliny.

Dowiedz się, jak prosto zastosować tę metodę, by Twój skrzydłokwiat zakwitł jak nigdy dotąd i zachwycił Cię zdrowiem!

Wbij wykałaczkę do doniczki ze skrzydłokwiatem. Efekty Cię zaskoczą

Japończycy to prawdziwi mistrzowie ogrodnictwa. Nic w tym dziwnego bowiem to właśnie z Azji pochodzi wiele roślin, które zyskały światową popularności. W ogrodach na całym świecie królują hortensje, a w domach storczyki. Azjaci doskonale opanowali sztukę pielęgnacji roślin doniczkowych bez wyszukanego sprzętu ogrodniczego oraz drogich nawozów. Jednym ze sposobów, po jaki często sięgają Japończycy w pielęgnacji kwiatów doniczkowych są wykałaczki. Choć brzmi to niepoważne, okazuje się, że jest to całkiem uzasadnione.

Wbij wykałaczki w ziemię doniczkową wokół skrzydłokwiatu, a roślina zacznie lepiej rosnąć. Skrzydłokwiat potrzebuje przepuszczalnego podłoża. Odpowiednie napowietrzenie ziemi dobrze wpływa zapewnia korzeniom dostęp do tlenu, chroni przed ich gniciem, a także pomaga roślinie pobierać wodę z podłoża. Zbyt twarda i ubita ziemia doniczkowa może prowadzić do spowolnienia wzrostu, a nawet całkowitego jego zahamowania. Właśnie w tym celu sprawdzają się wykałaczki. W naturze, w glebie za spulchnianie ziemi odpowiadają robaki. To między innymi mrówki czy dżdżownice chronią ziemię przez zbyt mocnym ubiciem się. W warunkach doniczkowych należy zewnętrznie spulchniać ziemię. Wystarczy, że wbijesz kilka wykałaczek w ziemię na głębokość około 5 cm. Ważny aby nie wbijać ich zbyt blisko łodygi, co może uszkodzić mechanicznie korzenie. Aby jeszcze lepiej napowietrzyć ziemię delikatnie poruszaj wykałaczkami w górę i w dół. Dzięki temu powietrze dostanie się do wnętrza doniczki pomiędzy grudki ziemi. Zabieg ten warto powtarzać co kilka tygodni. Najlepiej jest wykonywać go przed podlewaniem, gdy ziemia się sucha. Ta niepozorna czynność może sprawić, że Twój skrzydłokwiat zacznie rosnąć jak szalony i to bez stosowanie wymyślnych nawozów.

10