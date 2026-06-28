Naturalna klimatyzacja dla roślin ogrodowych na mordercze upały. Japońska metoda na magazyn wilgoci dla krzewów i sadzonek. Jak dbać o ogród w czasie upałów?

Ekstremalne upały stanowią poważne zagrożenie dla Twojego ogrodu, szczególnie dla roślin o płytkim systemie korzeniowym, takich jak hortensje czy warzywa.

Tradycyjne ściółkowanie skutecznie ogranicza parowanie wody i chroni glebę, jednak pojawiła się innowacyjna technika, która oferuje jeszcze lepszą ochronę.

Poznaj "japońskie ściółkowanie" – metodę tworzenia podziemnych, wilgotnych korytarzy, która zapewni Twoim roślinom naturalną klimatyzację i uchroni je przed suszą.

Naturalna klimatyzacja dla roślin w ogrodzie. Jak ją zrobić?

Skrajnie wysokie temperatury i brak opadów stwarzają ryzyko dla roślin w ogrodzie. Hortensje, azalie, róże, a także krzaczki ogórków czy pomidorów bardzo mocno narażone są na ekstremalne zjawiska pogodowe. Płytki system korzeniowy czyni te rośliny bardzo wrażliwe na upały oraz suszę. Lepiej zdecydowanie radzą sobie rośliny naturalnie pochodzące z suchych terenów. To między innymi juka ogrodowa, lawenda czy berberysy.

Trwające w Polsce upały wymagają odpowiedniego zabezpieczenia ogrodu. Przede wszystkim należy pamiętać o zintensyfikowanym podlewaniu. Jeżeli gleba bardzo szybko wysycha podlewaj rośliny nawet codziennie. Ważny, by nie robić tego w ciągu dnia, gdy promienie słoneczne są najbardziej palące. W czasie upałów zaleca się podlewania wczesnym rankiem lub wieczorem. Unikaj także nadmiernego moczenia liści. Mogą ona zostać poparzone przez słońce.

Jedną z najlepszych metod ochrony roślin ogrodniczych przed upałami jest ściółkowanie. Jest to proces pokrywania powierzchni gleby wokół roślin warstwą materiału organicznego lub nieorganicznego. Ma na celu ochronę gleby, poprawę jej właściwości oraz wspieranie wzrostu roślin. Materiały używane do ściółkowania to m.in. kora, zrębki drzewne, słoma, kompost, a także agrowłóknina czy kamyki. Ściółkowania tworzy barierę, która znacząco ogranicza parowanie wody z gleby, co jest kluczowe zwłaszcza w okresach suszy i pozwala na rzadsze podlewanie. Dodatkowo, skutecznie hamuje rozwój chwastów, które konkurują z roślinami uprawnymi o składniki odżywcze i wodę. Dzięki temu Twoje rośliny mają lepsze warunki do wzrostu i są zdrowsze.

Sposób na upały w ogrodzie. Japońska metoda podbija polskie działki

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się także metoda odwrotnego ściółkowania. Tak zwane japońskie ściółkowanie polega na przygotowaniu warstwy ochronnej nie w formie kopczyku nad ziemią, ale pod. Sposób ten coraz częściej wykorzystuje się w nowoczesnych ogrodach i może on przynieść więcej korzyści niż klasyczne ściółkowanie. Jeszcze lepiej chroni podłoże przed wysychaniem i zatrzymuje wilgoć w glebie. Japońskie ściółkowanie bardzo często polecane jest właśnie jako metoda zabezpieczenia roślin przed upałami oraz suszą. Jak wykonać japońskie ściółkowanie? To bardzo proste, wystarczy, że wykopiesz niewielki dołek wokół korzeni. Najlepiej na głębokość około 5 cm. następnie usuń wszystkie chwasty i spulchnij glebę wokół. Kolejnym krokiem jest rozłożenie kilkucentymetrowej warstwy kompostu, kory lub innych materiałów organicznych i przykrycie ich ziemią. Gleby nie powinno się ubijać, aby zachować dostęp do powietrza. Na koniec całość obficie podlej wodą i gotowe. Pod ziemią stworzą się wilgotne korytarze, które stopniowo będą nawadniały system korzeniowy roślin.

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