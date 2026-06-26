Czy pranie, które należy prać w 30 stopniach można suszyć na słońcu w 39 stopniach. Kiedy mem staje się zagadką. Czy pranie można suszyć na słońcu w upały?

Gorące lato rodzi pytania: czy pranie w 30°C można bezpiecznie suszyć w 37°C? Eksperci wyjaśniają, co jest prawdą, a co mitem.

Suszenie na słońcu świetnie wybiela białe tkaniny i działa antybakteryjnie, lecz dla kolorowych ubrań i delikatnych materiałów może być zgubne.

Sprawdź, jakie błędy podczas suszenia w upale prowadzą do blaknięcia, kurczenia się lub niszczenia Twoich ulubionych rzeczy.

Czy pranie można suszyć na słońcu?

Czy pranie, które musimy wyprać w 30 st. Celsjusza możemy rozwiesić w 37 st. Celsjusza? Te i inne, podobne memy zalały media społecznościowy. Internauci żartobliwe dopytują, czy w czasie upałów wysokie temperatury mogą zastąpić urządzenia elektroniczne i suszenie ubrań w taką pogodę faktycznie brzmi jak błąd w systemie. Okazuje się, że pytanie jest jednak zasadne i można pokusić się o naukową odpowiedź na nie.

Należy zacząć od pytania, czy pranie w ogóle można suszyć na pełnym słońcu? Już tutaj mogą pojawić się bowiem rozbieżności. Eksperci wskazują, że suszenie mokrego prania na świeżym powietrzu jest wskazane. W ten sposób dodatkowo odświeżamy tkaniny, niwelujemy brzydki zapach (na przykład stęchlizny), a także zmiękcza tkaniny. Promienie UV działają również jako naturalny środek bakteriobójczy i zabijają zarazki, które nie zostały wyeliminowane podczas prania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tkanin, które trzeba prać w niskich temperaturach lub ręcznie. Nie zawsze jednak, każde pranie warto suszyć w pełnym słońcu. W przypadki białych tkanin jest to faktycznie zalecane. Promienie UV oraz tlen działają niczym ekologiczny wybielacz i przeciwdziałają żółknięciu i szarzeniu materiałów. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kolorowych tkanin i ubrań z nadrukami. Ostre promienie słoneczne mogą zniszczyć plastikowe nadruki, a także sprawić, że kolory zaczną blaknąć. Suszenie kolorowych materiałów w pełnym słońcu nie jest zalecane z uwagi na szybki płowienie kolorów.

Czy pranie, które trzeba prać w 30 st. Ceslusza można suszyć w wyższych temperaturach?

Mamy zatem odpowiedź na pytanie, czy pranie warto suszyć na zewnątrz. Ale, czy sytuacja wygląda tak samo, gdy panują ekstremalne upały? Tutaj pada zasadnicza wątpliwość, czy ubrania, które trzeba prać w 30 st. Celsjusza można wywieszać na upał powyżej 35 st. Celsjusza? W niskiej temperaturze należy prać przede wszystkim delikatne materiały, które w wyższych mogą zacząć się kurczyć i niszczyć. To między innymi jedwab, kaszmir, wełna, a także koronka i tiul. W przypadku wełny i kaszmiru w ogóle nie zaleca się suszenia w słońcu. Promienie słoneczne mogą bowiem nieodwracalnie zniszczyć tkaniny. Nie ma to jednak nic wspólnego z panującymi na zewnątrz upałami. Co do zasady, mokry materiał na dużo niższą temperaturę i w kontakcie z ciepłym powietrzem jest ona odparowywana i przez to tkaniny się nie nagrzewają.

Czy można suszyć pranie w domu?

Naukowcy i specjaliści od zdrowia alarmują, że regularne suszenie prania w zamkniętych pomieszczeniach może znacząco podnosić poziom wilgotności, co sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Badania przeprowadzone przez Mackintosh School of Architecture w Glasgow wykazały, że suszenie jednego wsadu prania może uwolnić do powietrza nawet dwa litry wody, co w źle wentylowanym pomieszczeniu prowadzi do idealnych warunków dla alergenów. Dla osób cierpiących na astmę, alergię czy osłabiony układ odpornościowy, taka ekspozycja może nasilać objawy i prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Aby zminimalizować negatywne skutki suszenia prania w domu, unikaj kilku częstych błędów. Przede wszystkim, nie susz ubrań w sypialni, gdzie spędzasz wiele godzin, ani w pomieszczeniach bez dostępu do świeżego powietrza. Nie upychaj zbyt wielu rzeczy na jednej suszarce – ubrania potrzebują przestrzeni, aby powietrze mogło swobodnie krążyć, co przyspieszy schnięcie i zapobiegnie powstawaniu nieprzyjemnego zapachu stęchlizny. Pamiętaj też o maksymalnym odwirowaniu prania w pralce, aby usunąć jak najwięcej wody przed rozwieszeniem.

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