Sypnij do bębna pralki i nastaw pranie białego. Dzięki temu pranie już nigdy nie zacznie żółknąć, a tkaniny będą białe niczym alpejskie szlaki. Sposób na bezpieczne wybielanie ubrań

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-26 5:09

Białe tkaniny z czasem zaczynają żółknąć i tracą swój oryginalny kolor. Zanim jednak sięgniesz po chemiczne środki wybielające sprawdź domowe sposoby, Okazuje się, że masz w domu naturalny proszek, który działa niczym ekspresowy wybielacz. Przywraca pożółkłym ubraniom oryginalną biel, a jest przy tym całkowicie bezpieczny dla tkanin. Możesz go stosować nawet do delikatnych materiałów pranych ręcznie. Domowy sposób na wybielanie pożółkłych ubrań.

Osoba wkłada białe ręczniki do otwartej pralki, na której leżą stosy czystych, białych tekstyliów. To zdjęcie stockowe ilustruje domowe sposoby na wybielanie ubrań, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Białe tkaniny często tracą swoją pierwotną biel, żółknąc mimo starannej pielęgnacji i używania drogich detergentów.
  • Istnieje prosty i ekologiczny sposób na przywrócenie im blasku, wykorzystujący składnik, który masz w kuchni.
  • Odkryj, jak kwasek cytrynowy działa cuda, rozpuszczając osady mineralne i bezpiecznie wybielając ubrania bez chemii.
  • Sprawdź, jak dodać zaledwie 3 łyżki do prania, by Twoje tekstylia znów olśniewały czystą bielą!

Jak pielęgnować białe ubrania?

Białe tkaniny wymagają odpowiedniego podejścia i pielęgnacji. Bez względu, czy chodzi o białe ubrania, ręczniki czy pościel należy o nie właściwie dbać. Podstawą pielęgnacji białych tkanin jest pranie. Jasne materiały sortować i prać oddzielnie, nawet jeżeli używasz chusteczek wyłapujących kolor. Należy także używać specjalnie do tego przeznaczonych detergentów i prania w bardzo wysokich temperaturach. Nowoczesne pralki pozwalają na jakościowe pranie już w 30 stopniach. Unikaj także dodawania płynów do płukania, których cząstki mogą osiadać we włóknach powodując sztywnienie oraz szybsze niszczenie kolorów. 

Ważnym elementem pielęgnacji białych tkanin jest także suszenie. W przypadku białych materiałów panuje nieco inna zasada niż w przypadku kolorowych. Białe ubrania i inne tkaniny można z powodzeniem suszyć w słońcu. Promienie UV działają niczym naturalny wybielacz i pomaga utrzymać białe kolory w najlepszej kondycji. Pamiętaj jednak, że nie polecane jest suszenie kolorowych tkanin w pełnym słońcu. Mogą one zacząć blaknąć. 

Wsyp 3 łyżki do pralki i nastaw pranie ubrań. Domowy wybielacz przywróci im oryginalną biel

Jeżeli Twoje białe ubrania, ręczniku lub pościel pożółkły to wcale nie musisz sięgać po chemiczne wybielacze. Istnieją domowe sposoby, które stopniowo i delikatnie przywrócą białym tkaninom oryginalny kolor. Jedną z częściej polecanych metod jest kwasek cytrynowy. Jego kwasowa formuła, podobna do octu, świetnie zmiękcza wodę i usuwa brzydkie zapachy. Dodatkowo działa on właśnie jak ekologiczny wybielacz. Kwasowe pH kwasku cytrynowego rozpuszcza minerały osadzające się na tkaninach takie jak żelazo, wapń i inne minerały. To one w dużej mierze odpowiadają za żółknięcie białych ubrań. Kwasek cytrynowy jest bezpieczny i w przeciwieństwie do chemicznych wybielaczy nie uszkadza struktury włókien. Aby przeciwdziałać żółknięciu ubrań dodawaj do każdego prania 2 łyżki kwasu cytrynowego bezpośrednio do bębna pralki. Jeżeli masz już pożółkłe tkaniny nalej do wanny wody i dodaj 2 opakowania kwasku cytrynowego. Całość dokładnie wymieszaj, by rozpuścić proszek i namaczaj w takim roztworze ubrania przez około 2 godziny. Następnie upierz je w pralce, tak jak zawsze. 

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