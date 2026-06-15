Wlej do pralki, a nie będzie trzeba prasować. Sposób od starej chemiczki na pranie ubrań bez zagnieceń. Żelazka będzie się kurzyć w kącie

Pożegnaj prasowanie! Odkryj proste metody prania, które zminimalizują zagniecenia, zaczynając od segregacji ubrań i nieprzeładowywania pralki.

Kluczem jest natychmiastowe wyjęcie i strzepnięcie prania, a także dodanie 50 ml odżywki do włosów lub pół szklanki octu do płukania.

Sprawdź, jak te sprytne domowe triki raz na zawsze uwolnią Cię od żelazka, zapewniając idealnie gładkie ubrania.

Jak prać ubrania, aby nie gniotły?

Czy istnieją sposoby na pranie, które ograniczą konieczność prasowania? Okazuje się, że tak i wcale nie jest ich tak mało. Poznaj te metody i zapomnij i czasochłonnym prasowaniu wszystkich ubrań. Przede wszystkim ważne jest, aby zadbać o ubrania już na etapie selekcji. Rozdzielaj ubrania do prania nie tylko dzieląc je kolorystycznie, ale także pod kątem tkanin. Delikatnych tkanin nie pierz z jeansami, a wełnianych swetrów nie wrzucać do bębna pralki razem z bielizną. Pamiętaj także, aby nie przeładowywać bębna pralki. Najlepiej, by był on wypełniony maksymalnie na 2/3 objętości. Zbyt duża liczba ubrań na jedno pranie oznacza nie tylko więcej zagnieceń, ale także mniejsze działanie detergentów. Po praniu nigdy nie przetrzymuj mokrych ubrań w pralce. Wyjmuj i rozwieszaj je od razu po zakończonym cyklu. Przez rozwieszeniem na suszarce strzepnij materiał. W ten sposób rozprostujesz niewielkie zagniecenia. Czynność tą warto również wykonać przed suszeniem prania w suszarce bębnowej.

Wlej 50 ml tego płynu do komory na płyn do płukania, a nie trzeba będzie prasować ubrań

Aby ubrania w praniu mniej się gniotły można także sięgnąć po domowe sposoby. To przede wszystkim różnego rodzaju płyny, które ograniczają powstawanie zagnieceń. Jednym z takich skutecznych sposobów jest zwykła odżywka do włosów. Jeżeli masz w domu odżywkę, która niekoniecznie sprawdziła się do Twoich włosów możesz wykorzystać ją do prania. Do komory na płyn do płukania wlej około 50 ml odżywki do włosów. Dodana do prania w ostatniej fazie cyklu rozprostuje powstałe już zagniecenia i sprawi, że wyjmiesz ubrania bardziej gładkie. Odżywka do włosów stosowana do prania przeciwdziała także elektryzowaniu się ubrań, co może być szczególnie przydatne podczas prania swetrów.

Jeżeli nie masz w domu odżywki do włosów to wypróbuj ocet. Wśród wielu pozytywów sięgania po ocet podczas prania może ona także rozprostowywać zagniecenia. Ocet działa niczym naturalny płyn zmiękczający, dzięki temu na tkaninach nie powstają zagniecenia. Rozluźnia włókna i sprawia, że nie gniotą się one ponownie podczas wirowania. Na jedno pranie wystarczy pół szklanki octu dodane do komory na płyn do płukania.

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