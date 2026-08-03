Sierpień to idealny czas na rozmnażanie tej rośliny. Zyskasz nowe sadzonki za darmo

Koniec lata to doskonały moment, aby w prosty sposób i bez ponoszenia dodatkowych kosztów powiększyć swoją kolekcję roślin w ogrodzie .

. Dzięki nieskomplikowanej metodzie można zyskać wiele nowych sadzonek, które będą miały te same cechy, co roślina mateczna.

Sekret tkwi w wyborze właściwego momentu na koniec sezonu, kiedy pędy są odpowiednio dojrzałe, a pogoda wciąż sprzyja ukorzenianiu .

. Ta łatwa technika wymaga jedynie podstawowych narzędzi i chwili cierpliwości, gwarantując świetne rezultaty i więcej zieleni.

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Sierpień w ogrodzie - co sadzić?

Powiększanie ogrodowej kolekcji przez sadzonki to bardzo prosta metoda. Nie potrzebujesz do tego zaawansowanej wiedzy ani grubego portfela, a z jednej okazałej rośliny wyhodujesz nawet kilkanaście nowych egzemplarzy, które zachowają cechy okazu matecznego. Bardzo ważny jest jednak termin. Pod koniec lata pędy wielu roślin osiągają odpowiednią dojrzałość, ale wciąż potrafią się łatwo ukorzeniać. Sprzyja temu ciepła aura i odpowiednia wilgotność powietrza, które pomagają w tworzeniu nowych korzeni.

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Posadź tę roślinę w sierpniu

Sierpień to idealny czas na rozmnażanie lawendy, a najlepiej wykorzystać do tego sadzonki pędowe. W tym celu należy odciąć około 8-10 centymetrowy, zdrowy fragment pędu (bez kwiatów), najlepiej tuż pod węzłem, a z dolnej części usunąć liście. Tak przygotowaną sadzonkę umieszcza się w przepuszczalnym i lekkim podłożu, takim jak mieszanka ziemi z perlitem lub piaskiem. Doniczkę trzeba postawić w jasnym miejscu, unikając jednak bezpośrednich promieni słonecznych, i dbać o umiarkowane nawilżenie. Ziemia musi być wilgotna, ale nie przemoczona, by pęd nie zgnił. Po paru tygodniach lawenda powinna wypuścić korzenie, a gdy już dobrze się ukorzeni, można ją przenieść do większego pojemnika, a docelowo – do ogrodu. Dzięki tej prostej metodzie i odpowiedniemu przygotowaniu pędów w sierpniu, z jednej rośliny zyskasz kilka nowych sadzonek.