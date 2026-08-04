Jak ćwiczyć pamięć i koncentrację u dziecka? Wystarczą codzienne rozmowy oraz proste gry słowne

Jak podaje portal Center on the Developing Child at Harvard University, zwykła codzienna rozmowa z maluchem świetnie buduje jego zdolność do koncentracji

Dzielenie długich zdań na krótsze komunikaty sprawia, że małe dziecko o wiele szybciej rozumie codzienne polecenia i chętniej je wykonuje

Klasyczny głuchy telefon oraz proste zgadywanki to świetne metody, które całkowicie naturalnie ćwiczą pamięć i koncentrację u dziecka w domowym zaciszu

Badania potwierdzają, że spokojne opowiadanie o minionym dniu tuż przed snem niesamowicie mocno trenuje u malucha zdolność przypominania sobie faktów

Plac Zabaw, odc. 31 - Aktywność fizyczna po ciąży

Dlaczego małe dziecko nie potrafi się skupić? Wyjaśniamy

Wielu rodziców zastanawia się, dlaczego ich maluch w mgnieniu oka zapomina, o co go prosiliśmy przed chwilą. To zupełnie normalne, bo mózg małego dziecka dopiero uczy się odrzucać to, co go na co dzień rozprasza. Każdy głośniejszy dźwięk na placu zabaw czy kolorowy pies na ulicy po prostu z łatwością wygrywa z naszymi słowami.

Jak możemy przeczytać na portalu Center on the Developing Child at Harvard University, zwykła codzienna rozmowa z maluchem świetnie buduje jego zdolność do koncentracji oraz pamięć. Częste powtarzanie tych samych słów i prostych zasad uczy dziecko panowania nad sobą w całkowicie naturalny sposób. Wcale nie potrzebujemy do tego drogich gadżetów, bo w zupełności wystarczy nasz własny głos oraz chwila szczerej uwagi.

Jak wydawać polecenia, żeby dziecko zapamiętało? Zasady

Zanim poprosimy dziecko o sprzątnięcie klocków, warto najpierw nawiązać z nim kontakt wzrokowy i upewnić się, że w ogóle nas słucha. Dobrym pomysłem jest mówienie wolniej i dzielenie długich zdań na znacznie krótsze kawałki, żeby maluch spokojnie nadążył za naszym tokiem myślenia. Jeśli prosimy o zrobienie kilku rzeczy po kolei, warto policzyć je na palcach i zachęcić dziecko, by zrobiło z nami dokładnie to samo. Po zadaniu pytania warto też dać mu czas na zastanowienie i w myślach policzyć do pięciu, zanim sami powiemy coś więcej. Taka bardzo prosta zmiana sprawia, że o wiele łatwiej mu wszystko zrozumieć i na dłużej zapamiętać.

Proste zabawy na dobrą pamięć u dziecka. Pomysły bez zabawek

Kiedy spędzamy czas w domu lub po prostu czekamy z dzieckiem w kolejce do lekarza, możemy wykorzystać bardzo proste słowne gry, które wspaniale ćwiczą pamięć dziecka i budują więź:

stary dobry głuchy telefon, w którym szepczemy krótkie zdanie i prosimy o podanie go dalej

gra w zgadywanki, gdzie wymyślamy jakiś przedmiot i odpowiadamy na pytania tylko słowami tak lub nie

zabawa w dodawanie słów, gdzie zaczynamy zdanie w stylu na zakupy biorę jabłko, a dziecko to powtarza i dokłada do listy swój własny owoc

klasyczna gra w to, że Szymon mówi, która doskonale uczy uważnego słuchania i hamowania nagłych odruchów

Te całkowicie zwyczajne z pozoru gry wymagają od dziecka niezwykle dużego skupienia na tym, co właśnie przed chwilą usłyszało. Dzięki temu maluch trenuje trzymanie informacji w głowie i uczy się elastycznego myślenia w pełnej uśmiechu atmosferze.

Jak ćwiczyć koncentrację u dziecka w aucie i na spacerze?

Długie podróże samochodem i codzienne wyjścia do pobliskiego parku to świetna okazja do dbania o rozwój pamięci w przyjemny sposób. Zamiast z przyzwyczajenia włączać bajkę na telefonie, warto rozejrzeć się dookoła i po prostu opowiadać dziecku o tym, co widzimy za szybą. Z czasem dziecko samo zacznie zauważać ciekawe szczegóły i chętnie włączy się w opisywanie pędzącego świata.

Na spacerze możemy zagrać w łapanie dźwięków, czyli zapytać malucha, ile różnych hałasów potrafi usłyszeć w danej chwili (może to być szum wiatru czy szczekanie psa). Z kolei w trakcie jazdy autem świetnie sprawdza się zabawa w wyszukiwanie, kiedy mówimy, że widzimy za oknem coś niebieskiego i spokojnie czekamy na odpowiedź. To rewelacyjnie buduje zmysł obserwacji i sprawia, że dziecko uczy się świadomie kierować swoją uwagę na konkretne rzeczy z otoczenia.

O czym warto rozmawiać z dzieckiem przed snem? Prosty nawyk

Wieczorne wyciszenie i leżenie w łóżku to idealny moment na spokojne podsumowanie minionego dnia. Warto poprosić malucha, by własnymi słowami opowiedział nam, co dokładnie jadł rano na śniadanie, z kim bawił się w przedszkolu albo jakiego zwierzaka spotkał na spacerze. Dobrym pomysłem jest delikatne zachęcanie go do układania tych wspomnień w odpowiedniej kolejności, zaczynając od samego poranka aż do wieczornej kąpieli. Jeśli dziecko ma z tym mały problem, możemy mu pomóc, zadając bardzo krótkie i pomocnicze pytania. Taka szczera wieczorna rozmowa nie tylko buduje ogromne poczucie bezpieczeństwa, ale też niesamowicie mocno trenuje u malucha naturalną zdolność przypominania sobie ważnych faktów.

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Źródła:

Center on the Developing Child at Harvard University — “Enhancing and Practicing Executive Function Skills with Children from Infancy to Adolescence”

Coventry City Council — “Supporting children with memory difficulties at home – Print version”

nidirect (official government website for Northern Ireland) — “Talking games with your child”

Center on the Developing Child at Harvard University — “Enhancing and Practicing Executive Function Skills with Children from Infancy to Adolescence”