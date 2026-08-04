Do czego służy ta przerwa? Prawie nikt nie wie, dlaczego są takie deski sedesowe, a to ma sens

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-04 5:22

Dziwna przerwa w desce sedesowej? Okazuje się, że świat muszli klozetowych ma wiele sekretów. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się w ostatnim czasie tak zwane toalety japońskie. Są to zaawansowane technicznie sprzęty, które integrują funkcje tradycyjnej toalety i bidetu. Wiele osób intryguje również, dlaczego wybrane deski sedesowe mają niewielką szczelinę, przypominającą kształtem literę „U”. Rozwiązanie to, wbrew pozorom, jest bardziej funkcjonalne, niż mogłoby się wydawać. Jaki jest więc cel zastosowania tego rodzaju deski sedesowej w toalecie?

Biała toaleta z otwartą deską w kształcie litery U. O tajemnicach konstrukcyjnych desek przeczytasz na SE.
Autor: Tatianatatianatatiana/ Shutterstock
  • Choć deska sedesowa to kluczowy element higieny, który ewoluował przez wieki, to publiczne toalety skrywają najbardziej intrygującą tajemnicę konstrukcyjną.
  • Zauważyłeś kiedyś, że niektóre deski mają z przodu nietypową przerwę w kształcie litery "U"? Okazuje się, że ten detal nie jest przypadkowy.
  • Eksperci ujawniają, że to sprytne rozwiązanie ma fundamentalne znaczenie dla higieny, szczególnie dla kobiet – sprawdź, dlaczego jest tak ważne!

Dlaczego niektóre deski sedesowej mają przerwę? 

Deska sedesowa to dość niepozorny wynalazek, który jednak mocno zmienił kwestie higieny o podejścia do podstawowych procesów fizjologicznych. Tworzy ona barierę ochronną pomiędzy naszą skóra, a muszlą klozetową, która jest prawdziwym siedliskiem bakterii i drobnoustrojów. Daje także poczucie komfortu i ogólnie mówiąc chroni przed ty, aby nasze cztery litery nie marzły. Dodatkowo deski klozetowej wyposażone są w zamykaną klapę, która ogranicza wydostawanie się zarazków poza muszlę. Eksperci wskazują, że spuszczanie wody w toalecie zawsze powinno odbywać się przy zamkniętej desce. W ten sposób bakterie nie transferują na inne przedmioty w łazience. 

Pierwszych desek sedesowych używano już w starożytności. Badania archeologiczne wykazały, że przedmioty na kształt nowoczesnych desek sedesowych były w użytku w starożytnym Rzymie czy w Chinach. Współczesne deski sedesowe to dość późne odkrycie. Przyjmuje się, dopiero po tym, jak w 1775 r. Alexander Cummings opatentował spłukiwaną toaletę zaczęto projektować i wykorzystywać deski sedesowej na szeroką skalę.

Dzisiaj toalety i deski sedesow  to nie tylko przysłowiowe wychodki, ale także nowoczesne urządzania. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się tak zwane japońskie toalety. Stanowią one połączenie zwykłej muszli klozetowej oraz bidetu i łatwiej jest je utrzymać w czystości. 

Niektóre deski sedesowe różnią się od tych, które mamy w domach. Dotyczy to przede wszystkim desek montowanych w toaletach publicznych. Mają one często z przodu niewielką przerwę i swoim kształtem przypominają literę "U". Okazuje się, że taki kształt wcale nie jest przypadkowy i ma on swoje zastosowanie. Głównym powodem, dla którego niektóre deski sedesowe posiadają przerwę jest higiena. Przerwa pozwala na swobodne korzystanie z toalety bez ryzyka przypadkowego kontaktu dłoni z brudną powierzchnią deski.  Jak wyjaśnia Lynne Simnick z Międzynarodowego Stowarzyszenia Urzędników Hydraulików i Mechaników, ich projekt ma konkretne, higieniczne uzasadnienie, szczególnie korzystne dla kobiet. Umożliwiają one swobodne i czyste wykonywanie czynności higienicznych po skorzystaniu z toalety, bez ryzyka dotykania potencjalnie zanieczyszczonej powierzchni deski. Dodatkowo, ten kształt skutecznie redukuje obszar, który mógłby zostać zabrudzony moczem, a co najważniejsze, całkowicie eliminuje bezpośredni kontakt okolic intymnych użytkownika z deską, znacząco podnosząc poziom higieny publicznej.

Wyciśnij to na deskę sedesową. W ten sposób doczyścisz ją z żółtych plam i osadów

Deska sedesowa to element muszli klozetowej, o którym często zapomina się podczas czyszczenia. To spory błąd ponieważ na desce sedesowej zbiera się tak samo dużo bakterii i zarazków, co w samej toalecie, a dodatkowo jest ona dotykana dłońmi. Zdarza się, że z czasem deska sedesowa żółknie i pokrywa się osadami i zaciekami. To trudne do usunięcia zabrudzenia, za które najczęściej odpowiada woda. Jeżeli szorujesz deskę sedesową, a ona nadal pozostaje brudna to znak, że warto przetestować domowe sposoby. Na pożółkłe zabrudzenia na desce sedesowej polecana jest pasta do zębów. Kup najtańszą pastę do zębów i wetrzyj ją w deskę sedesową. Odczekaj kilkanaście minut, a następnie dokładnie wyszoruj. Aby działanie było jeszcze lepsze możesz wymieszać pastę do zębów z niewielką ilością kwasku cytrynowego. Pasta do zębów dzięki swojej formule delikatnie doczyszcza trudne zabrudzenia, a przy tym pozostaje bezpieczna dla czyszczonych powierzchni. Dodatek kwasku cytrynowego potęguje jej działanie i usuwa zaschnięty kamień. 

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Amerykański standard z lat 50. – skąd wzięła się deska z przerwą?

Choć deski sedesowe w kształcie litery "U" mogą wydawać się nowoczesnym wynalazkiem, ich historia sięga lat 50. XX wieku. To właśnie wtedy w Stanach Zjednoczonych wprowadzono tak zwany Amerykański Krajowy Standardowy Kodeks Hydrauliczny (American Standard National Plumbing Code). Dokument ten, opublikowany w 1955 roku, zawierał precyzyjne wytyczne dotyczące wyposażenia toalet publicznych. Zgodnie z jego zapisami, wszystkie deski montowane w takich miejscach musiały być typu otwartego, co miało na celu podniesienie ogólnego poziomu higieny.

Co ciekawe, takie rozwiązanie przyniosło również korzyści producentom. Produkcja deski z wycięciem wymagała zużycia mniejszej ilości materiału, co obniżało koszty. Dodatkowo, brak przedniego łącznika, który jest najbardziej narażony na pęknięcia, sprawiał, że deski te były trwalsze i rzadziej ulegały uszkodzeniom, co było szczególnie istotne w intensywnie eksploatowanych toaletach publicznych.

Kluczowe ułatwienie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Przerwa w desce sedesowej to znacznie więcej niż tylko kwestia higieny – to również ważne udogodnienie dla osób starszych oraz z ograniczoną mobilnością. Wycięcie z przodu ułatwia przeprowadzanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych bez konieczności dotykania potencjalnie zanieczyszczonych powierzchni. Dla wielu osób jest to kluczowy element pozwalający na zachowanie większej samodzielności i komfortu podczas korzystania z toalety.

Konstrukcja w kształcie litery "U" odgrywa także istotną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa. Umożliwia łatwiejsze i bardziej stabilne przesiadanie się z wózka inwalidzkiego na toaletę, minimalizując ryzyko upadku czy kontuzji. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami mogą czuć się pewniej i bezpieczniej, co bezpośrednio przekłada się na ich niezależność i jakość życia.

Wsparcie dla osób z cewnikiem lub workiem stomijnym

Specyficzny kształt deski z wycięciem ma również nieocenione znaczenie dla osób korzystających z urządzeń medycznych, takich jak cewniki czy worki stomijne. Dodatkowa przestrzeň z przodu zapewnia swobodny dostęp, który jest niezbędny do wygodnej i higienicznej obsługi tego typu sprzętu. Dzięki temu rozwiązaniu codzienne czynności stają się znacznie prostsze i bardziej dyskretne, co ma bezpośredni wpływ na komfort psychiczny i fizyczny użytkowników.

Jak to wyczyścić?
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TOALETA
czyszczenie muszli klozetowej
deska sedesowa