W okresie zimowym niskie temperatury skłaniają wiele osób do traktowania balkonu jak dodatkowej lodówki i wystawiania tam żywności.

Takie rozwiązanie niesie ze sobą ryzyko, gdyż na otwartej przestrzeni potrawy mogą zostać skażone przez szkodniki oraz zanieczyszczenia.

Bezpieczniejszą metodą jest mrożenie nadmiaru żywności lub trzymanie gotowych dań w lodówce, w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

W okresie zimowym, szczególnie po większym przedświątecznym gotowaniu, wiele osób traktuje balkon jak dodatkową chłodziarkę. Pozwala to uniknąć upychania kolejnych naczyń w przepełnionej lodówce, a niska temperatura na zewnątrz wydaje się sprzyjać zachowaniu świeżości potraw. Sama temperatura jednak nie wystarczy, ponieważ balkon to otwarta przestrzeń narażona na unoszące się w powietrzu spaliny, pyły, kurz i inne zanieczyszczenia. Substancje te osiadają na opakowaniach, naczyniach oraz pokrywkach, a gdy żywność jest słabo zabezpieczona, mogą dostać się bezpośrednio do jedzenia.

Przechowywanie jedzenia na balkonie zimą. Dlaczego nie zastąpi to lodówki?

Największe zagrożenie wiąże się z wystawianiem na zewnątrz garnków pozbawionych szczelnego przykrycia, ponieważ zwykła pokrywka czy położony na wierzchu talerz nie dają odpowiedniej ochrony. Do naczyń i samego jedzenia mogą mieć dostęp ptaki, muchy oraz inne owady. Zwierzęta te roznoszą drobnoustroje chorobotwórcze, a ich kontakt z żywnością nie zawsze zostawia widoczne ślady. Z tego powodu danie o normalnym wyglądzie i zapachu może już nie nadawać się do zjedzenia, a niska temperatura na dworze nie gwarantuje bezpieczeństwa potraw.

Brak miejsca w lodówce. Jak bezpiecznie przechowywać potrawy?

Gotowe dania najlepiej trzymać w lodówce w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach. Przygotowując większą ilość żywności, dobrze jest rozdzielić ją na mniejsze porcje, które szybciej przestygną, zamiast wstawiać do środka duży, gorący garnek. Nadmiar jedzenia nadającego się do mrożenia warto włożyć do zamrażarki, co stanowi znacznie bezpieczniejsze wyjście niż wystawianie go na balkon.

Mimo że zimowy chłód zachęca do wykorzystania przestrzeni za oknem jako dodatkowej chłodni, lepiej unikać takiego ryzyka. Podczas przechowywania jedzenia oprócz niskiej temperatury kluczowe znaczenie mają również odpowiednie zabezpieczenie i higiena, których warunki na balkonie nie zawsze gwarantują.

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