Gdzie przechowywać jajka w lodówce? Półka na drzwiach to powszechny błąd

Drzwi lodówki nie zawsze są najlepszym miejscem na jajka. Częste otwieranie lodówki powoduje wahania temperatury, dlatego lepiej przechowywać je na wewnętrznej półce, gdzie warunki są bardziej stabilne.

Oryginalny kartonik pomaga chronić jajka. Ogranicza ryzyko obijania się skorupek o inne produkty, ułatwia sprawdzenie daty minimalnej trwałości i pomaga chronić jajka przed obcymi zapachami.

Unikaj częstych zmian temperatury i nadmiaru wilgoci. Jeśli jajka przechowujesz w lodówce, nie przenoś ich bez potrzeby między zimnym a ciepłym miejscem i nie myj ich przed schowaniem.

Samo chłodzenie nie gwarantuje świeżości. Sprawdzaj daty na opakowaniu, nie używaj jajek z pękniętą skorupką i pamiętaj o higienie podczas przygotowywania potraw.

Przechowywanie jajek na drzwiach lodówki nie jest dobrym pomysłem, ponieważ ciągłe otwieranie urządzenia wywołuje tam skoki temperatury. Znacznie stabilniejsze warunki panują na półkach w głębi lodówki.

Fabryczne opakowanie stanowi świetną barierę ochronną. Zabezpiecza ono delikatne skorupki przed przypadkowym rozbiciem o inne artykuły spożywcze, pozwala szybko skontrolować termin przydatności do spożycia i izoluje produkt od intensywnych zapachów.

Należy wystrzegać się nadmiernej wilgoci oraz gwałtownych zmian otoczenia. Jajek raz włożonych do lodówki nie powinno się niepotrzebnie wystawiać na działanie ciepła, a przed umieszczeniem w zimnie nie wolno ich również myć.

Niska temperatura nie zwalnia z zachowania ostrożności. Zawsze trzeba weryfikować datę na pudełku, odrzucać sztuki z uszkodzoną skorupką oraz dbać o podstawowe zasady higieny podczas gotowania.

Dlaczego drzwi lodówki szkodzą świeżości jajek?

Każde uchylenie drzwi lodówkisprawia, że do środka napływa ciepłe powietrze z kuchni. Produkty umieszczone na bocznych balkonikach przyjmują to uderzenie jako pierwsze, przez co są najbardziej narażone na ciągłe skoki ciepła i zimna. Takie niestabilne środowisko fatalnie wpływa na żywność, która wymaga stałego chłodzenia. Z tego powodu eksperci radzą, aby zrezygnować z dedykowanych plastikowych podajników na drzwiach i kłaść jajka razem z opakowaniem w głębi urządzenia.

Pozostawienie tego produktu w oryginalnym kartoniku przynosi też inne wymierne korzyści. Pudełko skutecznie amortyzuje uderzenia o sąsiednie słoiki czy pojemniki, a także blokuje wchłanianie obcych aromatów z wnętrza lodówki. Ponadto na wieczku zawsze mamy pod ręką nadrukowaną datę minimalnej trwałości. Przekładanie jajek do otwartych naczyń jest ryzykowne, gdyż wystawia je na bezpośredni kontakt z innymi produktami lub przypadkowo rozlanymi w lodówce płynami.

Zasady bezpiecznego przechowywania jajek w domu

Kluczem do zachowania świeżości jest przestrzeganie zaleceń producenta z opakowania oraz zapewnienie produktom stałych warunków. Kiedy już zdecydujemy się na chłodzenie jajek, nie powinniśmy ich bez powodu wyjmować na kuchenny blat i ponownie chować. Takie przenoszenie z zimna do ciepła sprawia, że na powierzchni skorupek osadza się para wodna, co z kolei psuje warunki bezpiecznego składowania. Jeżeli na pudełku nie ma innych wytycznych, jajek przed włożeniem do lodówki nie należy myć, ponieważ wilgoć ułatwia groźnym zanieczyszczeniom przenikanie do wnętrza.

Trzeba też mieć świadomość, że samo trzymanie żywności w chłodzie nie daje stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa. Podczas przygotowywania posiłków należy bezwzględnie pilnować higieny, weryfikować terminy przydatności i od razu wyrzucać egzemplarze z pękniętymi skorupkami. Rygorystyczne podejście do świeżości i zasad sanitarnych ma kluczowe znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy planujemy zjeść jajka bez wcześniejszej dokładnej obróbki termicznej. Choć przełożenie kartonika na odpowiednią półkę nie wyeliminuje każdego zagrożenia, to skutecznie uchroni produkt przed szkodliwymi zmianami temperatury.