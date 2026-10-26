Lodówka lśni od czystości, a mimo to wydziela przykry zapach. Winny jest jeden niepozorny element

Zlokalizuj otwór odpływowy – ta niewielka szczelina na tylnej obudowie chłodziarki często magazynuje brud oraz rozlane resztki płynów , co błyskawicznie generuje trudny do zniesienia smród.

, co błyskawicznie generuje trudny do zniesienia smród. Zweryfikuj stan tacki ociekowej – w wielu urządzeniach to właśnie w tym pojemniku na plecach sprzętu zbierają się nieczystości, dlatego warto zajrzeć do dokumentacji.

Wyczyść gumowe uszczelki oraz ukryte wnęki – lśniące półki to nie wszystko, ponieważ resztki żywności bardzo lubią zalegać w trudno dostępnych zakamarkach.

Zwalczaj przyczynę, a nie skutki – popularna soda oczyszczona nieco zneutralizuje fetor, ale jeśli woda zaczyna wyciekać, niezbędna będzie interwencja serwisu.

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Skąd bierze się nieprzyjemny zapach z lodówki? Zwróć uwagę na odpływ skroplin

Zdecydowana większość urządzeń chłodniczych posiada na swojej tylnej ścianie specjalną rurkę odprowadzającą. Jej głównym zadaniem jest transportowanie wilgoci bezpośrednio do zewnętrznego pojemnika, gdzie woda może spokojnie odparować. Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy do kanału wpadną resztki nabiału, soki czy okruchy z jedzenia, które utkną wewnątrz mechanizmu. Naturalny proces gnicia tych substancji skutkuje powstawaniem potwornego fetoru, z którym nie poradzi sobie nawet najbardziej pieczołowite szorowanie głównych komór.

Źródłem problemów bywa również sama tacka zbierająca wodę, która zazwyczaj znajduje się w dość kłopotliwym miejscu z tyłu naszej chłodziarki. Dostęp do tego elementu bywa mocno ograniczony, dlatego zawsze warto skonsultować się z dokumentacją techniczną producenta, by nie uszkodzić sprzętu. Pod żadnym pozorem nie wolno siłowo demontować plastikowych osłon czy rurek. Jeżeli smród jest wyjątkowo trudny do zniesienia lub zauważysz kałużę pod urządzeniem, najlepiej od razu wezwać wykwalifikowanego fachowca.

Bezpieczne czyszczenie lodówki. Jak zlikwidować przykry zapach bez niszczenia sprzętu?

Całą procedurę zacznij od całkowitego opróżnienia wnętrza, dokładnie sprawdzając przy okazji szczelność wszystkich pojemników z żywnością. Przetrzyj plastikowe powierzchnie oraz gumowe uszczelki za pomocą łagodnych detergentów przeznaczonych do kontaktu z jedzeniem, a następnie wytrzyj wszystko do sucha. Jeżeli specyfikacja twojego sprzętu na to pozwala, wyczyść rurkę odpływową zgodnie z zaleceniami producenta. Kategorycznie unikaj wpychania tam ostrych drutów oraz wlewania żrących preparatów chemicznych, bo grozi to nieodwracalną awarią.

Prewencja to podstawa, dlatego warto wyrobić w sobie nawyk zamykania produktów w szczelnych pudełkach i natychmiastowego wycierania wszelkich plam. Sklepowe pochłaniacze i domowe patenty z sodą to jedynie doraźne wsparcie, które nigdy nie zastąpi fizycznego usunięcia gnijących resztek. Gdy mimo gruntownych porządków z wnętrza nadal wydobywa się specyficzny aromat, nie kupuj kolejnych odświeżaczy w żelu. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie inspekcja systemu odprowadzania wody niż ponowne mycie tych samych, lśniących już półek.