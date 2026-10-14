Smartfony zaczną wyć jak syreny, wyciszenie nic nie da. Jest nowy projekt rządu

Prywatne telefony jak syreny alarmowe?

Już wkrótce nasze prywatne telefony komórkowe mogą posłużyć jako... rządowe syreny alarmowe. Jak to możliwe? Choć brzmi to dość absurdalnie, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński oraz przedstawiciele operatorów komórkowych podpisali właśnie list intencyjny w tej sprawie. Dotyczy on wdrożenia systemu o nazwie Cell Broadcast.

Na czym nowy system będzie polegał? Będzie to mechanizm wcześniejszego reagowania analogiczny do Alertu RCB. W razie wykrycia zagrożenia wszystkie aktywne telefony znajdujące się w zasięgu konkretnej stacji bazowej otrzymają komunikat o nim - tym samym zaczną wyć i wibrować niczym prawdziwa, uliczna syrena alarmowa.

Co istotne telefon zareaguje w ten sposób nawet jeśli będzie wyciszony lub będzie znajdował się w trybie czuwania. Jedyny sposób na nieotrzymanie tego alarmu to zupełne wyłączenie telefonu.

MSWiA zakłada, że nowy system zacznie działać tuż po wakacjach 2027 roku.

Spór o Alerty RCB

Przedstawiciele resortu zapewniają, że mimo tych zmian Alert RCB będzie nadal funkcjonował; dodatkowo jeszcze w tym roku ma ruszyć specjalna aplikacja informująca o zagrożeniach. Dodatkowo komunikaty o niebezpiecznych zdarzeniach mają być także emitowane w aplikacji mObywatel.

Dotychczasowa działalność Alertu RCB jest poddawana silnej krytyce zwłaszcza przez mieszkańców województw graniczących z Ukrainą - podkarpackiego i lubelskiego; ci otrzymują go bowiem regularnie, gdy tylko pociski i drony wystrzeliwane przez wojska rosyjskie znajdą się w pobliżu wschodniej granicy Polski. Wraz z Alertem uruchamiane są również syreny alarmowe. A że zazwyczaj dzieje się to w porze nocnej uciążliwość dla mieszkańców jest znaczna.

Rządzący bronią Alertów twierdząc, że nigdy nie wiadomo, czy któryś z pocisków skierowanych w stronę zachodniej Ukrainy nie zabłądzi lub też celowo nie nie uderzy w terytorium Polski; a po przekroczeniu granicy RP na rozsyłanie ostrzeżeń jest już za późno - trzeba to więc robić wcześniej, gdy niebezpieczne obiekty są po stronie ukraińskiej.

Przeciwnicy Alertów zauważają jednak, że tak częste ostrzeganie ludności o zagrożeniu z jednej strony sieje panikę i lęk wśród społeczeństwa, a z drugiej na znaczną część populacji działa znieczulająco - w efekcie jeśli kiedyś pojawi się realne zagrożenie większość ludzi zapewne zignoruje ostrzeżenie, co może doprowadzić do tragedii.

Z jeszcze innej strony patrząc w razie prawdziwego uderzenia drona czy rakiety osoby, które przeżyją, ale nie zdążą na czas ukryć się przed atakiem z pewnością będą miały uzasadnione pretensje do władz, że nie są zostały ostrzeżone. Dlatego też nie można się dziwić decydentom, że wolą "chuchać na zimne" i emitować sygnały ostrzegawcze nawet gdy zagrożenie jest jedynie potencjalne.

Dron uderzył tuż obok przejścia granicznego z Polską:

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