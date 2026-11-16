Wietrzenie mieszkania zimą i jesienią. Ten popularny nawyk wywołuje groźną pleśń

Wielogodzinne trzymanie uchylonego okna prowadzi do wychłodzenia ścian oraz wnęk okiennych , co wywołuje kondensację pary wodnej i przyspiesza rozwój grzybów.

, co wywołuje kondensację pary wodnej i przyspiesza rozwój grzybów. W sezonie jesienno-zimowym najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie okien na oścież przez pięć do dziesięciu minut , zamiast całodniowego zostawiania ich w pozycji uchylnej.

, zamiast całodniowego zostawiania ich w pozycji uchylnej. Kluczowe znaczenie ma wymiana powietrza bezpośrednio po gotowaniu, kąpieli oraz rozwieszeniu mokrego prania, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej drożności kratek wentylacyjnych i nawiewników.

i nawiewników. W walce z grzybem pomaga utrzymywanie stałej temperatury w pokojach, odsunięcie mebli od zimnych murów oraz kontrola wilgotności, która przy długotrwałym przekroczeniu 60 proc. może wymagać użycia osuszacza.

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Uchylone okno zimą a rozwój pleśni. Dlaczego to poważny błąd?

Zostawianie uchylonych okien w salonach czy sypialniach to niezwykle powszechna praktyka. Dla wielu mieszkańców jest to po prostu wygodniejsze niż regularne otwieranie skrzydeł na całą szerokość. Taka metoda rzadko gwarantuje jednak efektywną cyrkulację, a napływający chłód systematycznie wyziębia fragmenty muru tuż przy oknie.

W momencie zetknięcia się ciepłego i pełnego wilgoci powietrza z wychłodzoną płaszczyzną następuje zjawisko skraplania. Sygnałem ostrzegawczym powinny być dla nas krople wody widoczne na ramach, szybach oraz ścianach. Długotrwałe utrzymywanie się zawilgocenia w tych punktach tworzy idealne warunki do namnażania się pleśni.

Jak prawidłowo wietrzyć mieszkanie zimą i jesienią, by nie tracić ciepła?

Najlepszą metodą na wymianę powietrza jest działanie krótkie, ale zdecydowane. Należy otworzyć okna na oścież na pięć do dziesięciu minut, po czym szczelnie je zamknąć. Warto w tym czasie otworzyć skrzydła po przeciwległych stronach lokalu, co wywoła przeciąg i błyskawicznie odświeży wnętrze. Przed tą czynnością dobrze jest zakręcić zawory grzejnikowe, a po zamknięciu okien znów przywrócić pożądany poziom grzania. Taki zabieg pozwala uniknąć marnowania energii na podgrzewanie powietrza, które i tak od razu ucieka na zewnątrz.

Proces ten nabiera szczególnego znaczenia bezpośrednio po zakończeniu kąpieli, gotowania czy podczas suszenia mokrych ubrań. To właśnie te codzienne czynności generują największe pokłady pary wodnej, którą trzeba jak najszybciej usunąć z domu.

Zasłanianie kratek wentylacyjnych i nawiewników blokuje odpływ wilgoci

Bardzo groźnym nawykiem jest również zaklejanie kratek wentylacyjnych w łazienkach oraz kuchniach. Lokatorzy decydują się na ten krok z obawy przed wychłodzeniem pomieszczeń, zapominając, że sprawna wentylacja odpowiada za usuwanie nadmiaru wilgoci. Równie ważna jest kontrola drożności okiennych nawiewników, których pod żadnym pozorem nie wolno całkowicie blokować na okres zimowy, gdyż są one kluczowym elementem systemu cyrkulacji.

Jak uniknąć pleśni na ścianach? Temperatura i wilgotność w mieszkaniu

Nawet najlepsze nawyki związane z wietrzeniem mogą okazać się niewystarczające bez zachowania właściwego bilansu cieplnego. Należy unikać całkowitego wyłączania grzejników w rzadziej używanych pokojach, zwłaszcza tych przylegających do ścian zewnętrznych budynku. Rozsądnym krokiem jest też odsunięcie łóżek oraz dużych szaf na kilka centymetrów od zimnych murów. Pozwoli to na swobodny przepływ powietrza i zapobiegnie powstawaniu za meblami słabo wentylowanych, wilgotnych stref.

W sytuacji, gdy poziom wilgotności w lokalu regularnie przekracza pułap 60 proc., dobrze jest zaopatrzyć się w higrometr i pomyśleć o dodatkowym osuszaniu wnętrz. Jeśli na ścianie zauważymy już wykwity grzyba, samo ich zmycie nie rozwiąże problemu, ponieważ kluczowe jest zlokalizowanie i wyeliminowanie głównej przyczyny zawilgocenia.