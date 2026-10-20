Tuje nagle brązowieją jesienią. Sprawdź, czy to objaw choroby

Brązowienie tui jesienią nie zawsze oznacza chorobę, ponieważ starsze łuski znajdujące się wewnątrz gęstej korony mogą naturalnie zamierać z powodu ograniczonego dostępu do światła.

Szczególną uwagę warto zwrócić na młode końcówki pędów, całe brązowiejące fragmenty krzewu oraz szybko rozprzestrzeniające się zmiany, które mogą wskazywać między innymi na problemy z podlewaniem, korzeniami lub występowanie chorób i szkodników.

Przed zastosowaniem oprysków należy dokładnie obejrzeć rośliny i ocenić stan gleby, ponieważ zarówno niedobór wody, jak i jej nadmiar mogą negatywnie wpływać na kondycję tui, a sam kolor łusek nie wystarcza do rozpoznania przyczyny.

Przygotowując tuje do zimy, warto zadbać o odpowiednią wilgotność podłoża, delikatnie usunąć suche fragmenty i sprawdzić, czy woda nie zalega przy korzeniach, a młode rośliny oraz egzemplarze uprawiane w donicach w razie potrzeby dodatkowo zabezpieczyć przed mrozem.

Brązowe gałązki wewnątrz tui nie muszą oznaczać problemu

Brązowienie tui jesienią nie w każdym przypadku jest objawem choroby, gdyż starsze, znajdujące się w głębi krzewu łuski mogą usychać w wyniku słabego dostępu do światła słonecznego.

Należy jednak bacznie obserwować najmłodsze pędy oraz duże, usychające fragmenty, ponieważ mogą one sugerować kłopoty z systemem korzeniowym, niewłaściwe nawadnianie, bądź ataki szkodników i patogenów.

Przed podjęciem decyzji o opryskach warto ocenić wilgotność podłoża. Zarówno przesuszenie, jak i przelanie mogą szkodzić tujom, a sama zmiana barwy nie daje jednoznacznej odpowiedzi o przyczynie.

Zabezpieczając tuje przed zimą, zadbajmy o odpowiednie nawodnienie, usuńmy uschnięte części i zwróćmy uwagę na ewentualne zastoje wodne. Rośliny w pojemnikach i młode okazy mogą potrzebować osłony przed ujemnymi temperaturami.

Kiedy zauważymy, że brązowieją wyłącznie elementy wewnątrz zwartej korony, a zewnętrzne pędy zachowują zieleń, najpewniej mamy do czynienia z naturalnym procesem starzenia. Ograniczony dostęp promieni słonecznych do środka krzewu powoduje obumieranie starszych łusek. Zjawisko to staje się szczególnie widoczne w okresie jesiennym, gdy łatwiej dostrzec martwe części w gąszczu gałęzi.

Warto wtedy rozchylić pędy i skontrolować stan krzewu od wewnątrz. Jeżeli obumierają tylko starsze fragmenty, a z zewnątrz roślina prezentuje się zdrowo, nie ma sensu pochopnie stosować preparatów grzybobójczych. Takie działanie w ciemno mija się z celem.

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Kiedy brązowienie tui może świadczyć o problemie?

Zdecydowanie więcej niepokoju powinny budzić sytuacje, w których usychają końcówki młodych przyrostów, usycha cała jedna strona rośliny lub znaczne jej fragmenty. Takie objawy mogą być skutkiem uszkodzeń po mrozach, suszy, niewłaściwej gleby, uszkodzenia korzeni lub działania szkodników. Sama zmiana koloru to jednak za mało, by postawić pewną diagnozę.

Tuje, nawet w okresie jesiennym, potrafią odczuwać skutki deficytu wody. Jeżeli minione lato obfitowało w upały i brak opadów, rośliny mogą pokazać oznaki przesuszenia dopiero po kilku tygodniach. Równie istotny jest typ podłoża i jego przepuszczalność. Zbyt wilgotna ziemia grozi gniciem korzeni, więc automatyczne zwiększanie podlewania może przynieść odwrotny skutek. Sygnałem alarmowym są błyskawicznie rosnące martwe strefy oraz masowe zamieranie krzewów w krótkim czasie. W takich okolicznościach niezbędna jest wnikliwa lustracja roślin i ewentualny kontakt z fachowcem z zakresu ogrodnictwa.

Jak przygotować tuje do zimy?

Zanim nadejdą pierwsze przymrozki, absolutną podstawą jest kontrola wilgotności gleby. Gdy jesień skąpi deszczu, a ziemia nie jest ani zmrożona, ani zbytnio nasiąknięta, solidne podlanie pomoże krzewom zgromadzić wodę na trudny czas. Nie róbmy tego jednak w ciemno, bez wcześniejszego sprawdzenia, czy roślina faktycznie tego potrzebuje.

Dozwolone jest ostrożne wyczesanie martwych łusek ze środka tui, unikając przy tym gwałtownych ruchów i uszkadzania żywych pędów. Zadbajmy o to, by wokół roślin nie tworzyły się zastoiska wodne. Młode nasadzenia oraz te hodowane w pojemnikach są szczególnie narażone na przemarzanie systemu korzeniowego, dlatego mogą wymagać dodatkowych osłon na czas zimy.