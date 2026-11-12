Promocje w Biedronce przed weekendem. Sieć przecenia kabanosy, wędliny i chemię domową

Obowiązująca od 12 do 18 listopada gazetka Biedronki przynosi obniżki cen artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej , które świetnie sprawdzą się przy okazji większych, weekendowych zakupów.

, które świetnie sprawdzą się przy okazji większych, weekendowych zakupów. Klienci mogą nabyć kabanosy marki Tarczyński w formule z drugim opakowaniem tańszym o 70 proc., z kolei na wskazane wędliny w plastrach Kraina Wędlin przygotowano akcję 2+1 gratis .

. Dyskont obniżył też ceny wybranych artykułów Air Wick w ramach akcji 2+1 gratis i wprowadził ofertę 1+1 gratis na markę Coccolino , co pozwala taniej uzupełnić domowe zapasy.

, co pozwala taniej uzupełnić domowe zapasy. Przed wizytą w sklepie dobrze jest zapoznać się z regulaminem konkretnych obniżek, gdyż niektóre wymagają zeskanowania karty bądź aplikacji Moja Biedronka oraz posiadają narzucone limity ilościowe.

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Promocje w Biedronce na kabanosy Tarczyński i wędliny Kraina Wędlin

Wśród najbardziej interesujących okazji w bieżącej gazetce Biedronki wyróżniają się paczkowane kabanosy od firmy Tarczyński. Klienci mogą obecnie liczyć na rabat w wysokości 70 proc. na drugie opakowanie tego produktu. Z takiej propozycji z pewnością ucieszą się stali konsumenci tych mięsnych przekąsek oraz osoby szukające zapasów na zbliżający się weekend. Przed podejściem do kasy należy jednak dokładnie zweryfikować warunki przyznawania zniżki i ewentualne limity nałożone na kupujących.

Niższe ceny zastosowano także w przypadku krojonych wędlin sygnowanych marką Kraina Wędlin. Sieć uruchomiła tutaj mechanizm promocyjny 2+1 gratis, co oznacza, że zabierając ze sklepowej półki trzy objęte akcją paczki, za jedną z nich w ogóle nie zapłacimy. Zanim jednak spakujemy wybrane mięsa do koszyka, dobrze jest upewnić się, że każdy z wziętych wariantów faktycznie zalicza się do puli przecenionego asortymentu.

Chemia domowa w Biedronce taniej. Produkty Air Wick i Coccolino w gratisie

Najnowsza oferta handlowa uwzględnia również asortyment niezbędny przy utrzymywaniu czystości w mieszkaniu. Dyskont wdrożył chociażby akcję 2+1 gratis na część asortymentu marki Air Wick, a także przygotował zestawienie 1+1 gratis dla produktów Coccolino. Obie te opcje stanowią dobrą wiadomość dla konsumentów planujących odnowienie domowych zapasów płynów zmiękczających do prania czy też zapachów do wnętrz.

Planując takie sprawunki, rozsądnie jest zestawić ze sobą gramaturę opakowań i przeliczyć koszt pojedynczej sztuki. W przypadku akcji wymagających zakupu wielu opakowań naraz, najlepiej wybierać wyłącznie rzeczy faktycznie używane w domu. Takie podejście uchroni nas przed pozornym oszczędzaniem, które w praktyce prowadzi jedynie do zbędnego magazynowania produktów w szafkach.

Do kiedy trwają promocje w Biedronce? Zasady użycia aplikacji Moja Biedronka

Wszystkie opisane wyżej zniżki pochodzą z oferty promocyjnej, która obowiązuje w dniach od 12 do 18 listopada 2026 roku. Klienci muszą mieć na uwadze, że aktywacja części rabatów wiąże się z koniecznością okazania karty lojalnościowej albo aplikacji Moja Biedronka, a same zakupy bywają objęte ograniczeniami ilościowymi. Z tego powodu jeszcze przed wyruszeniem na zakupy zaleca się dokładne przeczytanie wymogów przypisanych do konkretnego towaru. Sam asortyment promocyjny oraz jego dostępność mogą się ponadto różnić w poszczególnych placówkach sieci Biedronka.