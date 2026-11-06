BIELIK SUMMIT 2026 w Warszawie. Twórcy Bielik.AI zapowiadają premiery nowych modeli

BIELIK SUMMIT 2026 to praktyczne wdrożenia sztucznej inteligencji w biznesie

Głównym tematem konferencji BIELIK SUMMIT 2026 będzie przekształcanie potencjału sztucznej inteligencji w narzędzia, które odpowiadają na realne zapotrzebowanie instytucji oraz przedsiębiorstw. Wydarzenie skupia się na doświadczeniach twórców i codziennych użytkowników tej technologii, kładąc w tym roku jeszcze silniejszy nacisk na praktyczne wdrożenia AI oraz bezpośrednie spotkania ekspertów. Na czterech przygotowanych scenach pojawią się reprezentanci sektora technologicznego, biznesu, administracji publicznej oraz środowiska AI. Dla uczestników to okazja do poznania autorów nowoczesnych rozwiązań, analizy konkretnych przypadków użycia technologii oraz omówienia kwestii bezpieczeństwa sztucznej inteligencji z wielu różnych punktów widzenia.

Program konferencji BIELIK SUMMIT i podział na sceny tematyczne

Agenda wydarzenia ujmuje tematykę sztucznej inteligencji kompleksowo, łącząc wątki strategiczne, biznesowe, technologiczne, innowacyjne oraz te związane z bezpieczeństwem. Debaty o pozycji Polski i Europy w globalnym wyścigu AI, niezależności technologicznej, cyberbezpieczeństwie oraz najważniejszych trendach zdominują wystąpienia zaplanowane na Scenie Głównej konferencji. Z kolei Scena Biznes zostanie poświęcona zagadnieniom regulacyjnym oraz praktycznym przykładom implementacji narzędzi AI w przedsiębiorstwach i urzędach. Natomiast na Scenie Technicznej eksperci skupią się na kwestiach wydajności modeli, ich rozwoju oraz adaptacji do wyspecjalizowanych zadań.

Nowe modele Bielik.AI oraz rozdanie nagród BIELIK AWARDS 2026

Podczas konferencji BIELIK SUMMIT odbędą się oficjalne premiery najnowszych rozwiązań i modeli stworzonych w ramach projektu Bielik.AI. Goście wydarzenia dowiedzą się, w jakim kierunku zmierza rozwój polskiego modelu językowego, a dzięki specjalnej Strefie Community zyskają szansę na bezpośrednią rozmowę z twórcami zaangażowanymi w rozwój tej technologii. Ważnym punktem programu będzie także ogłoszenie zwycięzców konkursu BIELIK AWARDS 2026, w którym nagradzane są najbardziej efektywne wdrożenia sztucznej inteligencji, realnie usprawniające działanie instytucji i firm.

Andrzej Domański, prof. Andrzej Dragan i Tomasz Bagiński wśród prelegentów BIELIK SUMMIT

Na liście ponad stu prelegentów oraz gości specjalnych wydarzenia znaleźli się między innymi Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański, prof. Andrzej Dragan, dr Maciej Kawecki, Tomasz Bagiński, Piotr Sankowski, płk Piotr Turek oraz Pamela Krzypkowska. W gronie zapowiedzianych ekspertów są także Dariusz Piotrowski, Magdalena Gajownik, Marek Magryś, Magdalena Dziewguć, Piotr Mieczkowski, Artur Kurasiński i Psyho. Swoją obecność na scenach potwierdzili również reprezentanci zespołu Bielik.AI, w tym Sebastian Kondracki, Sonia Staniek, Krzysztof Ociepa, Krzysztof Wróbel, Adrian Gwoździej oraz Remigiusz Kinas.

Wieczorne spotkanie z Andrzejem Draganem i bilety na BIELIK SUMMIT

Program BIELIK SUMMIT wykracza poza standardowe panele dyskusyjne i wystąpienia sceniczne, oferując uczestnikom dodatkowe atrakcje oraz aktywności przygotowane przez partnerów imprezy. Zwieńczeniem dnia będzie wieczorne spotkanie, podczas którego odbędzie się wyjątkowa rozmowa pod tytułem „Opisać niezrozumiałe: Andrzej Dragan i Remek Kinas o fizyce, sztucznej inteligencji i granicach rozumienia”.

Wydarzenie stanowi platformę wymiany doświadczeń, łączącą menedżerów, liderów biznesu, przedstawicieli startupów, praktyków AI oraz zespoły wdrażające innowacje.

Pełny harmonogram wydarzenia oraz bilety na konferencję są dostępne na stronie bieliksummit.ai