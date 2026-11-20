Restauracja Cucina Mia w hotelu Sheraton Grand Warsaw serwuje włoskie smaki

W samym centrum stolicy goście mogą poczuć klimat słonecznego wybrzeża Amalfi i spróbować autentycznych dań kuchni włoskiej. Działająca w Warszawie restauracja Cucina Mia oferuje potrawy oparte na oryginalnych, aromatycznych produktach z Półwyspu Apenińskiego, świeżych owocach morza oraz tradycyjnych przepisach w uwspółcześnionej formie. W festiwalowym zestawieniu pojawiły się między innymi delikatne carpaccio wołowe podawane z borowikami i parmezanem oraz filet z okonia morskiego z dodatkiem grzybów i krewetek. Z kolei na osoby preferujące bardziej kremowe, rozgrzewające potrawy czeka gładki krem grzybowy wzbogacony stracciatellą i chrupiącym parmezanem, a także aromatyczne risotto z tymiankiem oraz kozim serem. Posiłek zamyka niezwykle apetyczny słodki akcent w postaci pistacjowego tiramisu. Jest to idealna opcja dla każdego, kto pragnie doświadczyć włoskiego dolce vita bez konieczności opuszczania kraju.

Legendarna restauracja Wentzl w Krakowie łączy tradycję z kuchnią azjatycką

Osoby szukające doznań kulinarnych z najwyższej półki powinny koniecznie odwiedzić słynną restaurację Wentzl, która mieści się przy Rynku Głównym w Krakowie. Ten kultowy lokal funkcjonuje na gastronomicznej mapie stolicy Małopolski „właściwie od zawsze”. Specjalne menu na czas festiwalu skomponował szef kuchni Artur Nowak, udowadniając, że klasyczne receptury mogą idealnie współgrać z nowoczesnym podejściem do wyglądu i smaku potraw. Fundamentem dań są rodzime składniki z Polski, w tym produkty z regionu Małopolski, jednak sposób ich podania odważnie wykracza poza lokalne ramy i czerpie pełnymi garściami z kuchni azjatyckiej. Goście mogą skosztować między innymi tatara z pstrąga w towarzystwie granity z maślanki i ogórka, a także indyka w chrupiącej panierce panko z dodatkiem piklowanego kalafiora. Całą kolację wspaniale podsumowuje wyśmienite czekoladowe brownie przygotowane z czerwonej fasoli i serwowane z sorbetem z rokitnika.

Restauracja Susz w Focus Hotel Premium w Olsztynie stawia na dary natury

Olsztyńska Restauracja Susz w pełni korzysta z darów warmińskiej natury, przekształcając regionalne składniki w niepowtarzalne dzieła sztuki kulinarnej. Przygotowane na festiwal zestawy stanowią nie lada gratkę dla smakoszy ceniących dopracowane w każdym calu dania. Pierwsza propozycja, czyli menu A, otwiera się wyrazistym consommé z gęsi podawanym z aromatycznymi pierożkami, po którym na stół trafia wolno gotowany kark z jelenia w sosie demi-glace z nutą rozmarynu, serwowany z chrupiącymi chipsami z topinamburu i konfitowanym ziemniakiem. Druga opcja, menu B, kusi gości kremem z leśnych grzybów z dodatkiem borowika, a także subtelnym filetem z pstrąga w gładkim sosie rybnym w asyście sezonowych warzyw oraz kuskusu perłowego. Zwieńczeniem posiłku są desery łączące chrupiące elementy, kremowe musy i owoce. Lokal ten udowadnia, że połączenie kulinarnej wyobraźni z przyrodą pozwala stworzyć na każdym talerzu zupełnie osobną opowieść.

Restauracja Manuarte i Agustin Egurrola zapraszają na latynoskie smaki w Łodzi

Finałowy etap festiwalu RestaurantWeek® stanowi doskonałą okazję, aby odwiedzić zlokalizowane w łódzkiej Manufakturze Manuarte i zanurzyć się w świecie wyrazistych, latynoskich kulinariów. Ten wyjątkowy lokal, który powstał z inicjatywy Agustina Egurroli, przyciąga gości niezwykle odważnymi kompozycjami smakowymi. Osoby wybierające wariant mięsny najpierw spróbują grillowanej polenty z szynką serrano, wędzonym serem oraz purée z awokado, po której serwowane są aromatyczne, glazurowane żeberka z chrupiącymi ziemniaczkami patatas bravas oraz sosami aioli i bravas. Z kolei na wegetarian czeka nietuzinkowe danie główne w postaci awokado zapieczonego w chrupiącym cieście. Niezależnie od wybranej opcji, posiłek kończy się gładkim kubańskim musem waniliowym podawanym ze świeżymi owocami oraz lekką espumą malinową. Wizyta w tym miejscu przed zakończeniem festiwalu gwarantuje niezapomnianą dawkę energii, muzyki oraz wyśmienitego jedzenia.

Rezerwacja stolika na RestaurantWeek. Ile kosztuje trzydaniowe menu?

Tegoroczna edycja RestaurantWeek® dobiega końca już 25 listopada, w związku z czym nie warto zwlekać z podjęciem decyzji. To ostatnia szansa, aby zabrać drugą połówkę, znajomych czy rodzinę i wspólnie odkrywać nowe smaki w jesienny dzień, dokonując wcześniej rezerwacji stolika w wybranym lokalu za pośrednictwem witryny RestaurantWeek.pl.

Uczestnicy wydarzenia otrzymują specjalny upominek oraz trzydaniowe, autorskie menu, którego koszt startuje od poziomu 69,99 zł za jedną osobę, do czego należy doliczyć opłatę rezerwacyjną wynoszącą 12,99 zł za gościa przy minimalnej rezerwacji dla dwóch osób. Wspólne biesiadowanie można dodatkowo urozmaicić sezonowym napojem. Każdy gość ma możliwość zamówienia do swojej rezerwacji festiwalowej herbaty Lipton stworzonej na bazie Earl Grey z wyczuwalnymi aromatami miodu, soczystej gruszki oraz rozmarynu. Takie jesienne połączenie idealnie uzupełnia trzydaniowy posiłek, łącząc wyrazisty smak naparu z delikatną nutą ziół oraz owocową słodyczą.

Wyjątkowy klimat towarzyszący wizycie w lokalu można z łatwością odtworzyć we własnym mieszkaniu już po zakończeniu kolacji. Pozwalają na to produkty marki Sinsay Home od Sinsay, wśród których znajdują się miękkie tekstylia oraz stylowe dodatki. Elementy te świetnie sprawdzą się przy odświeżaniu domowych wnętrz, nadając im zupełnie nowy wyraz i kreując idealną przestrzeń do jesiennego relaksu.

Zniżki studenckie na RestaurantWeek i BreakfastWeek na platformie uniperks

Dla studentów to już ostatnia szansa na kulinarne odkrycia, a ograniczony budżet wcale nie musi oznaczać rezygnacji z takich wyjść. W serwisie uniperks zgromadzono przeszło 290 różnorodnych zniżek i benefitów studenckich, które pozwalają na tańsze korzystanie z rozmaitych rozrywek oraz testowanie nowych lokali. Na pasjonatów dobrej kuchni czeka tam wyjątkowa niespodzianka, czyli specjalne oferty obejmujące festiwale RestaurantWeek® oraz BreakfastWeek. Posiadacze statusu studenta mają możliwość wykorzystania dedykowanych rabatów, aby w promocyjnej cenie zjeść wyśmienite śniadanie bądź udać się na niezapomnianą kolację. Czasu na podjęcie decyzji zostało niewiele, ponieważ oba wydarzenia kończą się 25 listopada. Warto więc jak najszybciej odwiedzić stronę uniperks.pl, zapoznać się z listą dostępnych promocji i spożytkować przysługujące studentom przywileje przed finałem akcji.