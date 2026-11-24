Za masło ekstra Pilos 83 proc. zapłacimy obecnie 2,99 zł zamiast 4,99 zł, natomiast cena litra mleka UHT Mazurski Smak spadła z 3,99 zł do 1,99 zł.

Klienci mogą kupić ćwiartki z polskiego kurczaka w opakowaniu XXL w cenie 4,99 zł za kilogram, co oznacza rabat przekraczający 52 proc. w porównaniu ze standardową stawką.

Sieć obniżyła ceny wybranych słodyczy marki E.Wedel o 40 proc., a za 400-gramowe opakowanie borówek amerykańskich trzeba zapłacić 19,99 zł zamiast dotychczasowych 27,99 zł.

Wybrane rabaty kończą się już 25 listopada, podczas gdy inne potrwają do 28 lub 29 listopada, przy czym część z nich wymaga użycia kuponów w aplikacji Lidl Plus.

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Promocje w Lidlu na podstawowe produkty. Tanie masło Pilos, mleko i kurczak

Najnowsza oferta obejmuje artykuły spożywcze, które regularnie lądują w koszykach polskich konsumentów. Kostka masła ekstra Pilos 83 proc. o wadze 200 g została przeceniona z 4,99 zł na 2,99 zł. Spory rabat dotyczy także litrowego mleka UHT 3,2 proc. marki Mazurski Smak, które kosztuje teraz 1,99 zł zamiast standardowych 3,99 zł. Dużą oszczędność przyniesie ponadto zakup ćwiartek z polskiego kurczaka w powiększonej paczce XXL. Ich cena spadła z 10,49 zł do zaledwie 4,99 zł za kilogram, co daje obniżkę przekraczającą 50 procent.

Słodycze E.Wedel i owoce w nowej gazetce Lidla. Jakie są warunki promocji?

W nowej ofercie sieci handlowej nie zabrakło również propozycji dla fanów słodkich przekąsek. Po spełnieniu określonych zasad promocji klienci mogą nabyć wybrane pakowane słodycze marki E.Wedel aż o 40 proc. taniej. Obniżka objęła także owoce, w tym borówki amerykańskie w opakowaniach po 400 g, których cenę zredukowano z 27,99 zł do 19,99 zł. Ponadto w aktualnej gazetce znalazły się rabaty na inne artykuły spożywcze, takie jak wybrane gatunki serów, rozmaite przetwory czy produkty sygnowane marką Freshona. Warto jednak pamiętać, że w przypadku części tego asortymentu niższa cena naliczy się dopiero przy zakupie wielosztuk lub po zeskanowaniu przy kasie aplikacji Lidl Plus.

Do kiedy trwają promocje w Lidlu? Ważne daty i limity dla klientów

Poszczególne akcje rabatowe różnią się od siebie czasem obowiązywania. Część najbardziej atrakcyjnych obniżek jest dostępna dla kupujących wyłącznie od poniedziałku 23 listopada do środy 25 listopada 2026 roku. Pozostałe oferty ze sklepowej gazetki pozostaną aktualne nieco dłużej, bo do soboty 28 listopada lub do niedzieli 29 listopada. Z tego powodu przed udaniem się na zakupy dobrze jest dokładnie zweryfikować zasady wybranej promocji, szczególnie pod kątem konieczności aktywowania odpowiedniego kuponu w telefonie.

Klienci muszą mieć też na uwadze, że przeceniony asortyment jest sprzedawany tylko do momentu wyczerpania zapasów. Co więcej, sieć wprowadziła na niektóre produkty specjalne limity ilościowe na jeden paragon. Osoby polujące na konkretne towary z gazetki nie powinny więc odkładać wizyty w dyskoncie na ostatnią chwilę.