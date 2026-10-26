Policyjny Black Hawk w Bieszczadach. Kontrterroryści i ratownicy wzięli udział w manewrach

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-26 14:00

Bieszczady stały się areną wspólnych ćwiczeń służb mundurowych i ratowniczych. W działaniach z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk uczestniczyli lotnicy oraz policyjni kontrterroryści, w tym funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie. W sieci pojawiły się już fotografie dokumentujące te widowiskowe manewry.

Za organizację bieszczadzkich manewrów odpowiadał Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”. Scenariusz zakładał realizację zadań wysokościowych oraz ścisłe współdziałanie zespołów operujących na ziemi i w powietrzu. Na miejscu pojawili się policyjni kontrterroryści z samodzielnych pododdziałów z Rzeszowa, Wrocławia, Radomia, Lublina, Kielc, Katowic oraz Poznania. Do wspólnych działań włączyli się także funkcjonariusze Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej oraz ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Szkolenie w wymagającym, górskim terenie Bieszczad stanowiło okazję do doskonalenia specjalistycznych umiejętności oraz współdziałania funkcjonariuszy różnych formacji. Program szkolenia obejmował m.in. wykorzystanie technik wysokościowych i linowych oraz współpracy zespołów działających w powietrzu i na ziemi – przekazała podkarpacka policja.

Podczas manewrów kluczową rolę odegrała załoga śmigłowca S-70i Black Hawk, reprezentująca Zarząd Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. Obecność maszyny umożliwiła przećwiczenie wariantów zakładających precyzyjną koordynację operacji lotniczych z działaniami prowadzonymi na lądzie.

- Regularne ćwiczenia są istotnym elementem utrzymywania gotowości operacyjnej oraz doskonalenia współpracy między służbami. Pozwalają doskonalić koordynację działań i przygotowywać się do realizacji zadań wymagających zaangażowania różnych formacji, również w trudnym i trudno dostępnym terenie – podkreślają funkcjonariusze policji.

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