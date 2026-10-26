Miecio zginął potrącony przez ambulans. Wymowny gest taty 3-latka. Łzy same napływają do oczu

mzz
2026-10-26 10:23

To tragedia, która poruszyła całą Polskę. Trudno opisać dramat, jaki wydarzył się na Podkarpaciu. Nie żyje zaledwie 3-letni chłopiec, który zginął po potrąceniu przez ambulans podczas pokazu ratownictwa w przedszkolu. Rodzice chłopca zdecydowali, że chłopiec zostanie dawcą narządów. W ostatnim czasie tata Miecia zamieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis.

Ambulans na sygnale, a na miniaturze czarno-białe zdjęcie małego Miecia. O tragedii w Jedliczu przeczytasz na SE.
Autor: FB, / Shutterstock

Do dramatu doszło  w poniedziałek, 19 października, w przedszkolu samorządowym w Jedliczu. Zajęcia z pierwszej pomocy i pokaz ratownictwa zakończył się niewyobrażalną tragedią. Zaledwie 3-letni Miecio został potrącony przez karetkę, która brała udział w pokazach. Chłopczyk został przetransportowany do szpitala w Rzeszowie, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Niestety, obrażenia okazały się śmiertelne. 3-latek zmarł.

Rodzice chłopca podjęli decyzję, która głęboko porusza – narządy Miecia zostały przekazane do transplantacji. Dzięki temu serduszko Miecia wciąż będzie biło – w ciele innego dziecka.

- Mieciu .... Chcemy Ci powiedzieć, że Wszyscy jesteśmy z Ciebie dumni ... Odszedłeś od Nas i od razu stałeś się Bohaterem Swoimi małymi rączkami już robisz cuda ... Tym cudem będzie uratowanie innych dzieci.... – napisała mama chłopca.

Wzruszający wpis taty chłopca

Tata Miecia udostępnił w mediach społecznościowych wzruszający utwór - "Tears in Heaven" Erica Claptona. To utwór, który Clapton napisał po śmierci swojego synka. Słowa piosenki skierowane są wprost: „Czy znałbyś moje imię, gdybym zobaczył Cię w Niebie? Czy byłoby tak samo, gdybym zobaczył Cię w Niebie?”. To wymowne słowa, jak i głęboki utwór, który opowiada o utracie i przeżywa na wskroś.

Śledztwo po wypadku

Sprawę wypadku bada prokuratura. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do tragicznego potrącenia dziecka.Radio ESKA informowało, że przesłuchano kierowcę karetki oraz dwie opiekunki obecne podczas wydarzenia.

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