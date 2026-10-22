Takich chryzantem nie kupuj na Wszystkich Świętych. Zwiędną i zmarnieją zanim zdążysz wyjść z cmentarza. Jak wybierać chryzantemy na 1 listopada?

Zbliża się Wszystkich Świętych, a wybór odpowiednich chryzantem to gwarancja pięknej i trwałej dekoracji nagrobka.

Zawsze sprawdzaj doniczkę pod kątem drenażu i unikaj przerośniętych korzeni; wybieraj rośliny z zamkniętymi pąkami, które dopiero rozkwitną.

Nie przegap kluczowej zasady: dowiedz się, jakich chryzantem bezwzględnie unikać, aby cieszyć się ich świeżością przez długie tygodnie

Jak wybierać chryzantemy na Wszystkich Świętych? Takich kwiatów lepiej nie kupować

Chryzantemy to zdecydowanie najpopularniejsze kwiaty, jakie wybieramy na cmentarze. W polskiej tradycji ozdabianie grobów kwiatami jest głęboko zakorzenione i oznacza pamięć i szacunek wobec zmarłych. Kwiaty symbolizują cykl życia i śmierci i stanowią nadzieje na odrodzenie.

Już 1 listopada Polacy tłumnie ruszą na groby bliskich, aby stawiać na nich kwiatów oraz zapalać znicze. Przycmentarne stragany zamienią w kolorowe korowody pełne różnych odmian chryzantem, od tych z małymi drobnymi kwiatami, po te z ogromnymi, kulistymi kwiatostanami. Największą popularnością co roku cieszą się chryzantemy w doniczkach. Dłużej stoją i potrafią zdobić nagrobek nawet przez kilka tygodni. Aby jednak tak się stało, podczas ich zakupu, trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy.

Jedną z najważniejszych rzecz, na które należy zwrócić uwagę przy zakupie chryzantem jest doniczka. To właśnie tam znajdziemy najważniejsze wskazówki dotyczące tego, jak długo dana kwiat będzie świeży. Najlepiej wybierać doniczki z otworami drenażowymi. Jeżeli są one zaklejone warto je odkleić przed postawieniem na płycie nagrobnej. Otwory drenażowe dostarczają powietrza do korzeni i chronią je przed gniciem. Zawsze upewnij się, że woda ma swobodne ujście, a roślina "oddycha". Warto również przyjrzeć się samym korzeniom jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli spod doniczki wystają długie korzenie to kwiat może być przerośnięty.

Jak powinny wyglądać zdrowe chryzantemy?

Przede wszystkim warto wybierać rośliny z zamkniętymi kwiatostanami, które rozkwitną dopiero na dniach. Tak wybrany egzemplarz dłużej postoi i będzie lepiej kwitł. Korzenie chryzantem powinny być jędrne i bez żadnych plam. Najpoważniejszym objawem, że z rośliną dzieje się coś niedobrego jest pleśń. Może ona pojawić się wewnątrz doniczki, a także na korzeniach w formie plam i przebarwień.

Po zakupie, jeśli to możliwe, stopniowo przyzwyczajaj roślinę do chłodniejszej temperatury, zanim wystawisz ją na zewnątrz. Na cmentarzu wybierz dla niej miejsce osłonięte od wiatru i bezpośredniego, silnego mrozu, co przedłuży jej żywotność. Pamiętaj też o regularnym, ale umiarkowanym podlewaniu – przesuszenie, jak i przelanie, jest dla nich szkodliwe.

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