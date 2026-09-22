Wymieszaj dwa składniki i podlewaj tym chryzantemy. Pojawi się gęsty dywan kwiatów, które utrzyma się do grudnia. Domowy nawóz do chryzantem

Chryzantemy to znacznie więcej niż tylko kwiaty cmentarne – to wszechstronne rośliny, które mogą rozjaśnić Twój jesienny ogród i dom, jeśli tylko zapewnisz im właściwą opiekę.

Kluczem do ich bujnego kwitnienia jest wybór odpowiedniej odmiany, jasne, osłonięte stanowisko oraz precyzyjne nawadnianie, by uniknąć typowych błędów pielęgnacyjnych.

Odkryj prosty, domowy eliksir ze skórek bananów i popiołu drzewnego, który spektakularnie wzmocni Twoje rośliny i przedłuży ich zachwycające kwitnienie.

Jak pielęgnować chryzantemy?

Dla wielu osób chryzantemy to typowo cmentarne kwiaty. 1 listopada chętnie wybieramy je, aby zdobiły groby naszych bliskich. Chryzantemy cenione są przede wszystkim z uwagi na swoją odporność i długi czas stania w doniczce. Zachwycają wielobarwnymi kwiatami o różnej wielkości. W naszej tradycji kojarzą się ze szczęściem oraz szacunkiem wobec zmarłych. Jednak chryzantemy to nie tyko kwiaty cmentarne. To przepięknie rośliny, które jesienią zdobią ogród oraz świetnie rosną w donicach.

Decydując się na uprawę chryzantem ważne jest miejsce, w którym będą rosły. Jeżeli szukamy kwiatów do jesiennego ogrodu należy wybierać odmiany mrozoodporne, które dobrze znoszą zmieniające się warunki atmosferyczne. Chryzantemy doniczkowe sprzedawane przy cmentarzach najczęściej się do tego nie nadają i nie przetrwają zimy. Jeżeli szukasz chryzantem do ogrodu to wybieraj odmiany drobnokwiatowe, które kwitną długo oraz obficie. Doskonale zimują w ogrodzie i nie straszne są im mrozy oraz ulewne deszcze. Do najpopularniejszych odmian chryzantem ogrodowych należą: Solar, Rubra oraz Carmen. W przypadku odmian zimujących w gruncie, warto przyciąć pędy na wysokość około 10-15 cm i okryć roślinę warstwą suchych liści, kory lub stroiszu. Zabezpieczy to bryłę korzeniową przed silnymi mrozami. Chryzantemy doniczkowe, które nie są mrozoodporne, należy przenieść do chłodnego, jasnego pomieszczenia (np. piwnicy) na zimę, ograniczając podlewanie. W przypadku uprawy doniczkowej możesz wybierać mniej odporne i bardziej wrażliwe gatunki. Są to przede wszystkim Bronzefeuer, Cameo oraz Izis. Każda odmiana chryzantem kupowana w sklepie ogrodniczym powinna mieć etykietę dotycząca właściwych zasad jej pielęgnacji.

Zasady pielęgnacji chryzantem w gruncie oraz w donicach nie są skomplikowane, ale wymagają pewnej wiedzy ogrodniczej. Chryzantemy są wrażliwe na błędy pielęgnacyjne i łatwo doprowadzić do ich uszkodzenia. Przede wszystkim w ich uprawie potrzebne jest światło. Najlepiej rosną na jasnym stanowisku, ale bez intensywnych promieni słonecznych. Ważne jest, aby było ono osłonięte od wiatru oraz ulewnych deszczy. Słońce przyspiesza kwitnienie. Kwiaty te należy podlewać, gdy podłoże jest suche. Ziemia powinna być wilgotna, ale nie mokra. Bardzo ważne jest, aby nadmiar wody nie zalegał w osłonce. Może to blokować korzeniom dostęp do wody, przez co zaczną obumierać. W przypadku chryzantem doniczkowych możesz na dnie doniczki rozsypać warstwę drenażową. Przekwitłe kwiatostany należy wycinać tuz nad zdrową parę liści. Zabieg ten nie wywoła kolejnego kwitnienie, ale doda roślinie energii do rozwijania zawiązanych już pąków.

Wymieszaj te dwa składniki i podlewaj chryzantemy. Przedłużysz i wzmocnisz kwitnienie

Do nawożenia chryzantem możesz sięgnąć po domowe odżywki. W ten sposób dostarczysz roślinie cennych witamin oraz minerałów, ale ich stężenie nie będzie za duże. Ryzyko przenawożenia będzie zatem minimalne. Świetnym sposobem na szybkie odżywienie chryzantem jest mieszanka skórek z bananów oraz popiołu drzewnego. Pokrój w kostkę skórki z dwóch bananów, dodaj 2 łyżki czystego popiołu drzewnego i zalej wszystko 0,5 litra wody. Całość odstaw na jedną dobę, a następnie przecedź i podlewaj tym chryzantemy raz na dwa tygodnie. Skórki bananów są bogate w potas, fosfor, magnez i inne mikroelementy, które mogą korzystnie wpłynąć na rozwój kwiatów. Potas wspomaga kwitnienie, wzmacnia odporność rośliny na choroby i stres, natomiast fosfor odpowiada za rozwój korzeni i prawidłowy wzrost Z kolei popiół drzewny, najlepiej z nieimpregnowanego drzewa liściastego, dostarcza wysoką podaż potasu, fosforu oraz wapnia.

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