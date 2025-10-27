Włóż do to wazonu z chryzantemami. Dzięki temu kwiaty postoją nawet do 1 grudnia. Pielęgnacja ciętych chryzantem

Chryzantemy to symbol Wszystkich Świętych, a ich żywotność można przedłużyć zarówno w przypadku kwiatów ciętych, jak i doniczkowych.

Wiele osób nie wyobraża sobie Wszystkich Świętych bez bukietów i wiązanek chryzantem. Kwiaty te to prawdziwy symbol 1 listopada. Mogą kwitnąć nawet do grudnia, a mnogość kolorów i odmian sprawia, że każdy znajdzie idealne kwiaty dla siebie. Chryzantemy na Wszystkich Świętych możemy kupować zarówno cięte, jak iw donicach. Te drugie dłużej zachowają świeżość. Nie znaczy to jednak, że ciętym chryzantemom nie można przedłużyć żywotności. Poniżej znajdziesz sposoby na przedłużenie świeżości chryzantem na 1 listopada - zarówno tych ciętych, jak i w doniczkach.

Jak przedłużyć świeżość ciętych chryzantem? Wrzuć do to wody, a kwiaty postoją dwa razy dłużej

Cięte chryzantemy wymagają natychmiastowej pielęgnacji. Kwiaty na straganach najczęściej nie mają dostępu do substancji odżywczych i stoją ściśnięte z innymi roślinami. Zwiększa to ryzyko pojawiania się pleśni oraz grzybów, które mogą szybko zniszczyć kwiaty. Po przyniesieniu ciętych chryzantem do domu lub pod grób należy przyciąć ich łodygi. Najlepiej jest zrobić to pod kątem, aby zwiększyć powierzchnię absorpcji wody. Sekretem świeżości kwiatów ciętych jest świeża i często wymieniania woda. W ten sposób ogranicza się ryzyko namnażania się bakterii. Do wody z chryzantemami możesz dodać niewielką ilość wzmacniającej odżywki. Już pół łyżeczki cukru zadziała jak naturalny konserwant i ograniczy rozwój bakterii. Do wazonu możesz dodać także kilka kropel octu. Ma on silne działanie przeciwbakteryjne i będzie zabijał wszelkie drobnoustroje pojawiające się w wodzie. Na cmentarzu nie zawsze mamy jednak dostęp do cukru lub octu. W takim przypadku wystarczy do wazonu wrzucić miedzianą monetę. Ten sposób również ograniczy namnażanie się bakterii i powstrzyma procesy gnilne. W ten sposób pielęgnowane chryzantemy cięte postoją nawet do grudnia.

Jak przedłużyć świeżość chryzantem w doniczce?

Chryzantemy nazywane są „królowymi jesieni”. W donicach kwitnąć mogą nawet do pierwszych opadów śniegu. Bez względy na to, czy hodujesz chryzantemy w domu, czy stawiasz w doniczkach na nagrobkach warto je wzmocnić odżywką wieloskładnikową. Dostarczy ona roślinie potrzebnych witamin i minerałów. Wzmocni układ korzeniowy i będzie przedłużała procesy utrzymywania się kwiatostanów. Pamiętaj, że chryzantemy źle znoszą okresy suszy i wymagają regularnego podlewania. W okresie kwitnienia zaleca się stymulowanie roślin nawozami z dużą ilością potasu oraz fosforu. Oba te składniki wzmacniają oraz poprawiają kondycję całej rośliny.

Najlepszą domową odżywkę do chryzantem stanowią skórki po bananach. Owoce te kupisz bez problemu, nawet w sezonie jesienno zimowym. Wystarczy, że banany obierzesz, a skórki pokroisz na mniejsze kawałki i zalejesz 2 litrami odstanej wody. Aby odżywka zadziałała jeszcze lepiej możesz dodać także 1 łyżeczkę sody oczyszczonej (zadziała przeciwbakteryjnie i ograniczy ryzyko powstania pleśni) oraz 2 łyżeczki popiołu drzewnego (wzbogaca odżywkę o dodatkowe substancje mineralne). Całość należy dokładnie wymieszać i ostawić na 1 dobę. Po tym czasie mieszankę dokładnie przecedzamy i raz na dwa tygodnie podlewamy chryzantemy. Skórki po bananach to najlepsze źródło potasu oraz fosforu dla roślin.

Na co zwrócić uwagę kupując chryzantemy na groby?