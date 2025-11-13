Zamiast wyrzucać, przechowaj na drugi rok. Zimowanie chryzantem to prosta sprawa. Posadź w ogrodzie i ciesz się kwiatami w kolejnym sezonie

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-11-13 5:04

Chryzantemy, które ustawiamy na cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych, nie muszą być jednosezonową ozdobą. Jeśli kupiliśmy kwiaty od ogrodnika, spokojnie możemy je przezimować w ogrodzie.

Chryzantemy doniczkowe

i

Autor: Getty Images
  • Chryzantemy, choć w Polsce kojarzone z 1 listopada, w wielu kulturach symbolizują szczęście i długie życie.
  • Wybór odpowiedniej odmiany jest kluczowy – chryzantemy drobnokwiatowe są bardziej odporne na mróz i deszcz, idealne na jesienne warunki.
  • Chcesz, aby Twoje chryzantemy przetrwały zimę i ponownie zdobiły ogród? Dowiedz się, jak prawidłowo je zimować w gruncie lub doniczce!

Chryzantemy w wielu kulturach uznawane są za przynoszące szczęście. W Azji np. są symbolem długiego i radosnego życia. Podobnie w Stanach Zjednoczonych – symbolizują przyjaźń, szczęście i dobre samopoczucie. U nas kojarzone są głównie z przemijaniem, ponieważ ozdabiamy nimi nagrobki 1 listopada. Warto jednak pomyśleć o nich jak o pięknych jesiennych kwiatach, które w szare dni mogą ubarwić ogrody i balkony. Tym bardziej że rośliny kupione w doniczkach, możemy przezimować.

Zimowanie chryzantem w gruncie

Zimowanie chryzantem zależy od odmiany kwiatów, ale mrozoodporne gatunki można posadzić w większych skrzynkach lub donicach balkonowych. Najlepiej zrobić to, gdy jeszcze kwitną i zapewnić im próchniczną, żyzną ziemię oraz regularnie je podlewać. Jeśli temperatura spadnie poniżej 7 stopni Celsjusza, trzeba je przenieść do pomieszczenia, w którym temperatura nie przekracza 15 stopni Celsjusza. Można także obłożyć donice kartonem i styropianem. Po pierwszych przymrozkach trzeba ściąć kwiaty, a rośliny zabezpieczyć gałązkami z drzew iglastych. Podobnie postępujemy z chryzantemami w gruncie. Zresztą jednym ze sposobów zimowania chryzantem, jest przesadzenie ich z do gruntu. Wiosną, konieczne jest zasilenie nawozem do roślin kwitnących. W czasie suszy kwiaty trzeba obficie podlewać. Jeśli chcemy, by chryzantemy obficie kwitły, co dwa lata przesadzamy je w nowe miejsce.

Jak dbać o chryzantemy w doniczce?

Żeby dobrze przechować chryzantemy w doniczce i nie martwić się, czy wytrzymają na cmentarzu, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na kondycję kwiatów już w trakcie zakupu. Ważne są także odmiany. Możemy wybierać w mnogości kolorów i wielkości. Jednak najlepszą odmianą na cmentarz będą chryzantemy drobnokwiatowe np. rubra, raja lub havel rurki. Długo i obficie kwitną, a w dodatku są najbardziej mrozoodporne. Dobrze znoszą także jesienne deszcze. Jeśli postawimy na chryzantemy wielkokwiatowe, których pąki przypominają piękne kule, musimy liczyć się z tym, że na cmentarzu nie postoją długo. Te kwiaty mają niską odporność na mróz i deszcz. Szybko więdną i zamiast zdobić grób, raczej go oszpecają. Jeśli kupimy chryzantemy kilka dni wcześniej, można przechowywać je na balkonie, pod warunkiem, że temperatura na zewnątrz nie spada poniżej 10 stopni. W ten sposób uchronimy kwiaty przed dużą różnicą temperatur. Kwiaty najlepiej ustawić na jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym stanowisku. Inaczej szybko przekwitną. Nie wolno także zapominać o podlewaniu. Ziemia powinna być lekko wilgotna.

Polecany artykuł:

Kiedy najwcześniej można ubrać choinkę? Według tradycji i kościoła są dwie daty
Super Express Google News
QUIZ. Co przynosi jesień? Przyjemny, ale trudny test. Zestaw pytań, który przeniesie cię w niesamowity klimat złotej polskiej jesieni
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od piosenki. „Idzie lasem Pani Jesień”, a co w koszu niesie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CHRYZANTEMY