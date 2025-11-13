Chryzantemy, choć w Polsce kojarzone z 1 listopada, w wielu kulturach symbolizują szczęście i długie życie.

Wybór odpowiedniej odmiany jest kluczowy – chryzantemy drobnokwiatowe są bardziej odporne na mróz i deszcz, idealne na jesienne warunki.

Chcesz, aby Twoje chryzantemy przetrwały zimę i ponownie zdobiły ogród? Dowiedz się, jak prawidłowo je zimować w gruncie lub doniczce!

Chryzantemy w wielu kulturach uznawane są za przynoszące szczęście. W Azji np. są symbolem długiego i radosnego życia. Podobnie w Stanach Zjednoczonych – symbolizują przyjaźń, szczęście i dobre samopoczucie. U nas kojarzone są głównie z przemijaniem, ponieważ ozdabiamy nimi nagrobki 1 listopada. Warto jednak pomyśleć o nich jak o pięknych jesiennych kwiatach, które w szare dni mogą ubarwić ogrody i balkony. Tym bardziej że rośliny kupione w doniczkach, możemy przezimować.

Zimowanie chryzantem w gruncie

Zimowanie chryzantem zależy od odmiany kwiatów, ale mrozoodporne gatunki można posadzić w większych skrzynkach lub donicach balkonowych. Najlepiej zrobić to, gdy jeszcze kwitną i zapewnić im próchniczną, żyzną ziemię oraz regularnie je podlewać. Jeśli temperatura spadnie poniżej 7 stopni Celsjusza, trzeba je przenieść do pomieszczenia, w którym temperatura nie przekracza 15 stopni Celsjusza. Można także obłożyć donice kartonem i styropianem. Po pierwszych przymrozkach trzeba ściąć kwiaty, a rośliny zabezpieczyć gałązkami z drzew iglastych. Podobnie postępujemy z chryzantemami w gruncie. Zresztą jednym ze sposobów zimowania chryzantem, jest przesadzenie ich z do gruntu. Wiosną, konieczne jest zasilenie nawozem do roślin kwitnących. W czasie suszy kwiaty trzeba obficie podlewać. Jeśli chcemy, by chryzantemy obficie kwitły, co dwa lata przesadzamy je w nowe miejsce.

Jak dbać o chryzantemy w doniczce?

Żeby dobrze przechować chryzantemy w doniczce i nie martwić się, czy wytrzymają na cmentarzu, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na kondycję kwiatów już w trakcie zakupu. Ważne są także odmiany. Możemy wybierać w mnogości kolorów i wielkości. Jednak najlepszą odmianą na cmentarz będą chryzantemy drobnokwiatowe np. rubra, raja lub havel rurki. Długo i obficie kwitną, a w dodatku są najbardziej mrozoodporne. Dobrze znoszą także jesienne deszcze. Jeśli postawimy na chryzantemy wielkokwiatowe, których pąki przypominają piękne kule, musimy liczyć się z tym, że na cmentarzu nie postoją długo. Te kwiaty mają niską odporność na mróz i deszcz. Szybko więdną i zamiast zdobić grób, raczej go oszpecają. Jeśli kupimy chryzantemy kilka dni wcześniej, można przechowywać je na balkonie, pod warunkiem, że temperatura na zewnątrz nie spada poniżej 10 stopni. W ten sposób uchronimy kwiaty przed dużą różnicą temperatur. Kwiaty najlepiej ustawić na jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym stanowisku. Inaczej szybko przekwitną. Nie wolno także zapominać o podlewaniu. Ziemia powinna być lekko wilgotna.