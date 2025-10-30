Chryzantemy to nie tylko symbol pamięci, ale także sposób na wyrażenie uczuć poprzez ich kolor.

Białe symbolizują niewinność, żółte szacunek, a czerwone miłość – dowiedz się, co oznaczają inne barwy.

Wybór odpowiedniej odmiany i pielęgnacja jesienią to klucz do długotrwałego piękna tych kwiatów.

Chryzantemy na Wszystkich Świętych. Jakie kolory wybrać?

Choć dla wielu osób kolor chryzantem nie ma znaczenia, to jest także spora grupa przykładająca do tego szczególną uwagę. Barwa chryzantem tak samo, jak innych kwiatów ma znaczenie symboliczne. Wybierając rośliny, którymi udekorujemy groby naszych bliskich, warto zwrócić uwagę, co zaznaczają, by podkreślić pamięć i uczucia, którymi darzyliśmy zmarłych.

Białe chryzantemy – symbolizują czystość, niewinność. Najczęściej wybierane na groby dzieci i osób młodych.

Żółte chryzantemy – oznaczają pamięć, szacunek. Są uniwersalne i często stosowane w kompozycjach nagrobnych.

Czerwone chryzantemy – symbolizują miłość i pasję. Często wybierane dla bliskich partnerów lub członków rodziny.

Fioletowe i różowe chryzantemy – są oznaką zadumy, melancholii i wdzięczności. Wyrażają szacunek i tęsknotę. Są mniej popularne, ale coraz częściej pojawiają się w nowoczesnych aranżacjach.

Odmiany chryzantem

Na polskim rynku dostępnych jest wiele odmian chryzantem, które różnią się wielkością, kształtem kwiatów i odpornością na warunki atmosferyczne:

Chryzantemy wielkokwiatowe – mają duże, pełne kwiaty i są efektowne, ale mniej odporne na mróz. Najczęściej sprzedawane w donicach.

Chryzantemy drobnokwiatowe – tworzą kuliste formy z mnóstwem małych kwiatów. Są bardziej odporne na chłód i idealne do kompozycji nagrobnych.

Chryzantemy gałązkowe – dostępne jako cięte kwiaty, idealne do wazonów. Wymagają odpowiedniego nawodnienia i zabezpieczenia przed wiatrem.

Jak dbać o chryzantemy jesienią?

Aby chryzantemy zachowały świeżość i piękno przez długi czas, warto pamiętać o kilku zasadach pielęgnacji:

Doniczkowe chryzantemy podlewamy umiarkowanie. Nie lubią przelania, ale też nie tolerują przesuszenia. Warto je ustawić w miejscu osłoniętym od wiatru.

Kwiaty cięte w wazonie można zabezpieczyć przed gniciem, dodając do wody kilka kropli soku z cytryny lub aspirynę, to ograniczy rozwój bakterii.

Zimowanie chryzantem

Chryzantemy w doniczce mogą zakwitnąć także za rok jeśli odpowiednio je przechowasz. Zimowanie chryzantem zależy od odmiany ale mrozoodporne gatunki można posadzić w większych skrzynkach lub donicach balkonowych. Najlepiej zrobić to gdy jeszcze kwitną i zapewnić im próchniczną, żyzną ziemię i regularne podlewanie. Jeśli temperatura spadnie poniżej 7 stopni Celsjusza trzeba je przenieść do pomieszczenia, w którym temperatura nie przekracza 15 stopni Celsjusza. Można także obłożyć donice kartonem i styropianem. Po pierwszych przymrozkach trzeba ściąć kwiaty, a rośliny zabezpieczyć gałązkami z drzew iglastych. Podobnie postępujemy z chryzantemami w gruncie. Wiosną, konieczne jest zasilenie nawozem do roślin kwitnących. W czasie suszy kwiaty trzeba obficie podlewać. Jeśli chcemy posadzić chryzantemy doniczkowe w ogrodzie najlepiej to zrobić z końcem czerwca, a najpóźniej w październiku. Jeśli chcemy, by obficie kwitły - co dwa lata przesadzamy chryzantemy w nowe miejsce.

