Kwiaty na cmentarz. Piękne rośliny, które ozdobią nagrobki, zanim ustawisz na nich chryzantemy

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-09-19 13:27

Kwiaty, które kojarzą nam się z cmentarzem to przede wszystkim chryzantemy, jednak te ustawiamy na nagrobkach zazwyczaj 1 listopada. Wcześniej także warto ozdobić miejsce pamięci naszych bliskich trwałymi, ale naturalnymi roślinami. We wrześniu i październiku jest jeszcze sporo kolorowych kwiatów. Podpowiadamy, które wybrać.

Kwiaty na cmentarz

i

Autor: iwciagr/ Shutterstock Kwiaty na cmentarz

Kwiaty na cmentarz powinny być trwałe i mało wymagające. Rośliny, które ustawiamy na nagrobkach, różnią się w zależności od pory roku. Jesienią i zimą nie mamy tak dużego wyboru, jak wiosną czy latem, ale to nie oznacza, że na nagrobki możemy położyć jedynie sztuczne kwiaty. Na rynku jest sporo roślin, z których można zrobić piękne stroiki, trzeba jedynie wiedzieć, po które kwiaty sięgnąć, by ładnie się prezentowały.

Kwiaty ba cmentarz. We wrześniu i październiku postaw na wrzosy, astry i aksamitki

Zanim ozdobimy groby naszych bliskich chryzantemami, sięgnijmy po typowo jesienne kwiaty takie jak np. wrzosy. Pięknie prezentują się samodzielnie, a także w stroikach. Krzewinka w doniczce może przetrwać nawet do pierwszych przymrozków. Jesienią warto udekorować nagrobki także marcinkami, które charakteryzują się białymi i różowymi kwiatami. Pięknie będą prezentowały się także dalie, ale także astry, aksamitki oraz begonie. Aksamitki, w odcieniach żółci, pomarańczy i czerwieni, wnoszą ciepło i radość. Begonie, dostępne w wielu odmianach i kolorach jednak wybierając te kwiaty, pamiętajmy o regularnym podlewaniu, zwłaszcza w słoneczne dni. Oprócz kwiatów warto wykorzystać również hebe – zimozieloną krzewinkę o ozdobnych liściach, która doda kompozycji elegancji i struktury. Można również wykorzystać gałązki iglaków, takie jak jodła, świerk czy tuja, które stanowią trwałą bazę dla dekoracji i zachowują swój zielony kolor przez całą jesień.

Stroik na cmentarz

Stroiki ze sztucznych kwiatów są znacznie trwalsze, jednak od czasu do czasu warto zrobić stroik z żywych kwiatów. Wrzosy, chryzantemy, róże oraz iglaki (najlepiej sprawdzą się gałązki jodły), czy bukszpany będą się ładnie prezentowały w promieniach jesiennego słońca. Przy tworzeniu kompozycji trzeba pamiętać o tym, żeby rośliny były, jak najświeższe, najlepiej ścięte tego samego dnia. Przyda się także specjalny floret do świeżych kwiatów. Jeśli chcemy, by stroik był pionowy, kwiaty wbijamy we floret od góry, jeśli rozłożysty – gałązki iglaków wbijamy dookoła, środek zostawiamy na kwiaty. W pozostałe miejsca wtykamy różnego rodzaju listki, trawy, drobniejsze kwiatki np. wrzosy oraz wstążki.

ZOBACZ TEŻ: Najpiękniejsze jesienne kwiaty na balkon. Posadź i zachowaj kolory lata na dłużej

Super Express Google News
Stryjenka Stefa miałaby w tym quizie 10/10. Czy wiesz, kto jest kim w rodzinie? Jeśli zdobędziesz połowę punktów, to biegnij do babci na korepetycje
Pytanie 1 z 10
Na rozgrzewkę coś łatwego. Szwagier to:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JESIENNE KWIATY
JESIENNE PORZĄDKI
KWIATY DONICZKOWE
KWIATY
CMENTARZ