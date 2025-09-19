Kwiaty na cmentarz. Piękne rośliny, które ozdobią nagrobki, zanim ustawisz na nich chryzantemy

Kwiaty na cmentarz powinny być trwałe i mało wymagające. Rośliny, które ustawiamy na nagrobkach, różnią się w zależności od pory roku. Jesienią i zimą nie mamy tak dużego wyboru, jak wiosną czy latem, ale to nie oznacza, że na nagrobki możemy położyć jedynie sztuczne kwiaty. Na rynku jest sporo roślin, z których można zrobić piękne stroiki, trzeba jedynie wiedzieć, po które kwiaty sięgnąć, by ładnie się prezentowały.

Kwiaty ba cmentarz. We wrześniu i październiku postaw na wrzosy, astry i aksamitki

Zanim ozdobimy groby naszych bliskich chryzantemami, sięgnijmy po typowo jesienne kwiaty takie jak np. wrzosy. Pięknie prezentują się samodzielnie, a także w stroikach. Krzewinka w doniczce może przetrwać nawet do pierwszych przymrozków. Jesienią warto udekorować nagrobki także marcinkami, które charakteryzują się białymi i różowymi kwiatami. Pięknie będą prezentowały się także dalie, ale także astry, aksamitki oraz begonie. Aksamitki, w odcieniach żółci, pomarańczy i czerwieni, wnoszą ciepło i radość. Begonie, dostępne w wielu odmianach i kolorach jednak wybierając te kwiaty, pamiętajmy o regularnym podlewaniu, zwłaszcza w słoneczne dni. Oprócz kwiatów warto wykorzystać również hebe – zimozieloną krzewinkę o ozdobnych liściach, która doda kompozycji elegancji i struktury. Można również wykorzystać gałązki iglaków, takie jak jodła, świerk czy tuja, które stanowią trwałą bazę dla dekoracji i zachowują swój zielony kolor przez całą jesień.

Stroik na cmentarz

Stroiki ze sztucznych kwiatów są znacznie trwalsze, jednak od czasu do czasu warto zrobić stroik z żywych kwiatów. Wrzosy, chryzantemy, róże oraz iglaki (najlepiej sprawdzą się gałązki jodły), czy bukszpany będą się ładnie prezentowały w promieniach jesiennego słońca. Przy tworzeniu kompozycji trzeba pamiętać o tym, żeby rośliny były, jak najświeższe, najlepiej ścięte tego samego dnia. Przyda się także specjalny floret do świeżych kwiatów. Jeśli chcemy, by stroik był pionowy, kwiaty wbijamy we floret od góry, jeśli rozłożysty – gałązki iglaków wbijamy dookoła, środek zostawiamy na kwiaty. W pozostałe miejsca wtykamy różnego rodzaju listki, trawy, drobniejsze kwiatki np. wrzosy oraz wstążki.

