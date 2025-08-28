Najpiękniejsze jesienne kwiaty na balkon. Posadź i zachowaj kolory lata na dłużej

Jesień to idealny czas, by odświeżyć balkon i cieszyć się jego pięknem mimo spadających temperatur.

Wrzosy, astry i chryzantemy to idealne rośliny, które zapewnią barwne kompozycje aż do pierwszych przymrozków.

Wybierz odpowiednie gatunki, aby Twój balkon zachował letni urok i stał się ulubionym miejscem relaksu.

We wrześniu możemy wymienić dekoracje i ustawić na tarasie kwiaty, które będą kwitły aż do późnej jesieni, a nawet pierwszych przymrozków. Jeśli wiosną ozdobiliśmy balkon pelargoniami, które odpowiednio pielęgnowane kwitną nawet jesienią, warto uzupełnić tę kompozycję, sięgając po typowo jesienne kwiaty, które zdecydowanie upiększą balkon i uprzyjemnią spędzony na nim czas. Przecież zarówno wrzesień, jak i październik oferują wiele pięknych i słonecznych dni, a kawa wypita na trasie w otoczeniu kwiatów smakuje zdecydowanie lepiej. Jakie rośliny wybrać na balkon we wrześniu?

Wrzosy kwitną całą jesień

We wrześniu wybieramy typowe jesienne kwiaty na balkon, które dodadzą koloru i stworzą piękne kompozycje. Jedną z typowych wrześniowych roślin jest wrzos, który doskonale radzi sobie w doniczkach. W dodatku możemy postawić na różne kolory i stworzyć wielobarwną kompozycję. Na rynku dostępne są białe, fioletowe i różowe wrzosy. O tym, jak o nie dbać, przeczytasz tutaj.

Astry sprawdzą się nie tylko w ogrodzie, ale i w doniczce

Choć astry nazywane też marcinkami kojarzą nam się głównie z jesiennymi kwiatami w ogrodzie, to świetnie sprawdzą się także w doniczkach lub skrzynkach na balkonie. We wrześniu ozdobią i urozmaicą nasz taras. W sklepach możemy wybierać spośród wielu odmian i kolorów. Najpopularniejsze to: aster krzaczasty, aster nowobelgijski i aster nowoangielski. Do uprawy na balkonie warto wykorzystać mniejsze odmiany takie jak aster krzaczasty. Te kwiaty lubią słońce i żyzną glebę. Trzeba też pamiętać o systematycznym podlewaniu. Podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne.

Chryzantemy przynoszą szczęście i zdobią taras aż do późnej jesienią

Jeśli zastanawiasz się, jakie jeszcze kwiaty wybrać na balkon we wrześniu, postaw na chryzantemy. Mimo że większości Polaków te rośliny kojarzą się ze smutkiem i listopadowym świętem zmarłych, to ich symbolika jest zupełnie inna. Nazwa chryzantema pochodzi od połączenia greckich słów chrysos (złoty) i anthemon (kwiat) i oznacza złoty kwiat. W Azji te rośliny są uznawane za przynoszące szczęście, a ich właściwości zdrowotne mają przedłużać życie. Z kolei w Europie Zachodniej są stałym elementem jesiennego wystroju domów, balkonów i ogrodów. Jeśli chcesz uzupełnić wrześniową dekorację balkonu tymi kwiatami, to wybór chryzantem jest imponujący. Na rynku dostępne są rośliny w wielu kolorach oraz odmianach. Największe, nazywane chryzantemowymi kulami są tak okazałe i atrakcyjne, że nie ma potrzeby, by ustawiać obok nich inne kwiaty.

