Najpiękniejsze kwiaty na balkon i do ogrodu. Jak sadzić, uprawiać i pielęgnować aby kwitły jak najdłużej?

Goździki to kwiaty o wspaniałym zapachu, uroczym wyglądzie i wielu znaczeniach. Choć uchodzą za skromne, są jedną z piękniejszych ozdób w ogrodzie, na balkonie czy parapecie. Goździki są łatwe w uprawie, ale to nie znaczy, że można zapomnieć o odpowiednim podlewaniu, stanowisku i pielęgnacji. W starożytnej Grecji nazywano je Dios anthos ,czyli kwiat Zeusa. Dziś wiele osób nadaje im znaczenie np. bukiet z białych goździków oznacza niewinność, z różowych - romans, a z wielobarwnych - odrzucenie. Bez względu na to, czy wierzymy w „język kwiatów” czy nie, goździki to jedne z tych kwiatów, które warto mieć w ogrodzie lub na parapecie, bo nie wymagają wiele, a kwitną aż do później jesieni. Które najlepiej sprawdza się w ogrodzie i na parapecie?

Goździki. Najlepsze odmiany do uprawy w ogrodzie i na balkonie

Goździki liczą około 300 gatunków i występują na całym świecie. W większości to byliny np. goździk pierzasty lub alpejski. W Polsce w naturalnych w warunkach rośnie 11 gatunków. Najlepsze do uprawy w ogrodzie i w doniczce będą: goździk pierzasty, alpejski, brodaty, kropkowany, siny, kartuzek oraz chiński i ogrodowy.

Uprawa goździków w ogrodzie. Pielęgnacja, stanowisko, podlewanie

Jak pisaliśmy wyżej, goździki są mało wymagające w uprawie. Będą rosły zarówno na piaszczysto-gliniastym podłożu jak i na glebie próchniczej o obojętnym odczynie. Trzeba jednak posadzić je na słonczym osłoniętym od wiatru stanowisku. Odpowiednie nasłonecznienie sprawi, że będą obficie i długo kwitły. Nie walono także zapominać o regularnym podlewaniu. Mimo że są w stanie przetrwać kilka dni suszy, to o wiele lepiej, kiedy gleba jest lekko wilgotna. Od czasu do czasu można zasilić je nawozem do roślin kwitnących. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest uszczykiwanie. Jeśli wiosną roślina nie wypuści bocznych pędów, warto uszczknąć pędy górne. Wtedy goździki zakwitną później, ale pięknie się rozkrzewią. Z kolei, jeśli chcemy, by kwiaty były większe, wtedy taki zabieg stosujemy na pędach bocznych. Warto także na bieżąco odrywać suche pąki w ich miejsce pojawią się kolejne kwiaty. Późną jesienią, zanim spadnie śnieg, warto wieloletnie goździki obsypać suchymi liśćmi.

Uprawa goździków w doniczkach. Pielęgnacja, stanowisko, podlewanie

Goździki świetnie sprawdzają się jako kwiaty domowe lub balkonowe. Nie wymagają zbyt wielkiej uwagi, a pięknie kwitną i pachną. Pielęgnacja nie jest skomplikowana. Podobnie jak w przypadku goździków uprawianych w ogrodzie polega na głównie na podlewaniu i obrywaniu zwiędłych kwiatów oraz liści. Goździki będą długo i obficie kwitły ustawione na słonecznym parapecie lub balkonie. Ważne, by miały lekko wilgotne podłoże. Dlatego warto podlewać je trzy razy w tygodniu, w przypadku upałów raz dziennie – rano lub po zachodzie słońca. Późną jesienią kwiaty trzeba przenieść do chłodnego pomieszczenia około 10-15 stopni C. Wiosną zasilić goździki świeżą ziemią.

