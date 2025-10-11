Na Wszystkich Świętych popularne są zarówno sztuczne, jak i żywe kwiaty, przy czym coraz więcej osób stawia na naturalność, trwałość i rękodzieło.

Żywe kwiaty na cmentarz: chryzantemy (kwitną w październiku i długo stoją), wrzosy (do pierwszych przymrozków), marcinki, dalie oraz kapusta ozdobna (odporna na przymrozki, z liśćmi o różnych barwach).

Wiązanki: najlepiej sprawdzą się chryzantemy (kuliste i drobnokwiatowe) w odcieniach bieli, kremu, fioletu i bordo, uzupełnione wrzosami i kapustą ozdobną; warto trzymać się jednej tonacji kolorystycznej lub kontrastów, unikając mieszania zbyt wielu barw.

Stroiki: można wykonać zarówno ze sztucznych, jak i żywych kwiatów (wrzosy, chryzantemy, róże, iglaki), pamiętając o świeżości roślin i użyciu floreta do świeżych kwiatów.

Choć najpopularniejsze kwiaty na cmentarz, to te sztuczne, to 1 listopada na nagrobkach naszych bliskich zazwyczaj pojawiają się żywe chryzantemy i wrzosy. Jednak coraz częściej te kompozycje upiększa kapusta ozdobna. Roślina, która zdobi skwery, jest odporna na przymrozki i można z niej wyczarować nietuzinkowe dekoracje. Sprawdź, które kwiaty ozdobią groby jesienią, a w dodatku długo postoją i posłużą do zrobienia stroików.

Kwiaty na cmentarz. Rośliny idealne na Wszystkich Świętych

Choć sztuczne kwiaty wydają się najtańszą i najprostszą opcją, to jeśli możemy sobie pozwolić na żywe rośliny, warto wybrać takie, które dłużej postoją w doniczkach. W przypadku stroików trzeba liczyć się z tym, że ich trwałość, przy dobrych warunkach pogodowych (bez deszczu i mrozu), to około 14 dni. Jesienią ozdabiamy groby naszych bliskich głównie donicami z chryzantemami. To kwiaty, które od lat kojarzą się z 1 listopada na polskich cmentarzach. Jednak po chryzantemy można sięgnąć znacznie wcześniej. Rośliny kwitną także w październiku, a odpowiednio pielęgnowane wytrzymają do dnia Wszystkich Świętych. Kolejną rośliną, która świetnie sprawdzi się jako ozdoba na cmentarzu, jest wrzos. Krzewinka w doniczce może przetrwać nawet do pierwszych przymrozków. Jesienią warto udekorować nagrobki także marcinkami, które charakteryzują się białymi i różowymi kwiatami. Pięknie będą prezentowały się także dalie. Warto także rozważyć hit ostatnich lat, czyli dekoracje z kapusty ozdobnej. Największą ozdobą kapusty są jej liście o różnych barwach: zielonej, białej, żółtawej, różowej i ciemnofioletowej. Ponadto niektóre z nich są lekko postrzępione inne gładkie, dzięki czemu możemy stworzyć różnorodną kompozycję. Można je sadzić razem z wrzosami i chryzantemami. Poza tym doskonale sprawdza się w wiązankach. Jest wytrzymała i długo zachowuje urodę.

Wiązanki na Wszystkich Świętych. Jakie kwiaty wybrać na cmentarz?

Na Wszystkich Świętych warto postawić na kwiaty, które nie tylko przetrwają jesienną aurę, ale też stworzą spójną, elegancką kompozycję. Najlepiej sprawdzają się chryzantemy — szczególnie kuliste i drobnokwiatowe — w odcieniach bieli, kremu, fioletu i bordo. Biel symbolizuje czystość i pamięć, fiolet zadumę, a bordo dodaje głębi i powagi. Wrzosy i wrzośce w pastelowych tonach świetnie uzupełniają kompozycje, nadając im lekkości. Kapusta ozdobna w odcieniach zieleni, różu i purpury to coraz popularniejszy dodatek, nie tylko trwały, ale też efektowny wizualnie. Dobierając kolory, warto trzymać się jednej tonacji np. chłodnej (biel, fiolet, srebrzysta zieleń) lub ciepłej (bordo, złoto, krem). Dobrze komponują się też kontrasty: biała chryzantema z ciemnym wrzosem, różowa kapusta z zielenią iglaków. Unikaj mieszania zbyt wielu barw. Lepiej postawić na 2–3 dominujące kolory i uzupełnić je neutralną zielenią. Dzięki temu kompozycja będzie wyglądać harmonijnie i z klasą, niezależnie od tego, czy wybierzesz kwiaty żywe, sztuczne czy suszone.

Jak zrobić stroik na Wszystkich Świętych?

Stroiki ze sztucznych kwiatów są znacznie trwalsze, jednak od czasu do czasu warto zrobić stroik z żywych kwiatów. Wrzosy, chryzantemy, róże oraz iglaki (najlepiej sprawdzą się gałązki jodły), czy bukszpany będą się ładnie prezentowały w promieniach jesiennego słońca. Przy tworzeniu kompozycji trzeba pamiętać o tym, żeby rośliny były, jak najświeższe, najlepiej ścięte tego samego dnia. Przyda się także specjalny floret do świeżych kwiatów. Jeśli chcemy, by stroik był pionowy, kwiaty wbijamy we floret od góry, jeśli rozłożysty – gałązki iglaków wbijamy dookoła, środek zostawiamy na kwiaty. W pozostałe miejsca wtykamy różnego rodzaju listki, trawy, drobniejsze kwiatki np. wrzosy oraz wstążki.

ZOBACZ TEŻ: Cmentarne słodycze. Skąd wzięły się pańska skórka i trupi miodek?