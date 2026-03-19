Zagrał chłopaka Roksany Węgiel w teledysku. Syn Michała Wiśniewskiego szczerze o wokalistce i jej mężu

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-19 13:30

Xavier Wiśniewski aktywnie rozwija swoją karierę muzyczną. Syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny nie tylko koncertuje z rodzicami, ale też regularnie publikuje autorskie utwory. Niewiele osób pamięta, że kilka lat temu 23-latek wcielił się w rolę chłopaka Roksany Węgiel w jednym z jej klipów. Teraz młody artysta zdradził kulisy tamtej współpracy i opowiedział, jaka wokalistka jest prywatnie.

Xavier Wiśniewski poszedł w ślady rodziców

Xavier Wiśniewski, potomek Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, gościł niedawno w studiu portalu ESKA.pl, gdzie mówił o swoich nadchodzących planach artystycznych. Chociaż rok 2026 ledwie wystartował, 23-letni twórca zaprezentował już dwa nowe utwory i zapowiada, że to nie koniec nowości. Jego przygoda z muzyczną sceną wystartowała kilka lat wstecz. Swój pierwszy utwór opublikował w 2020 roku. W dorobku rapera i tancerza znajduje się też ciekawy epizod – udział w wideoklipie Roksany Węgiel. Młody Wiśniewski wcielił się tam w postać ukochanego wokalistki.

Xavier Wiśniewski jako chłopak Roksany Węgiel

W 2022 roku Roksana Węgiel wypuściła piosenkę „Głośniej”. Choć kawałek nie zawojował list przebojów, zwiastował zmianę muzycznego kierunku wokalistki. Do utworu nagrano oficjalny klip na ulicach Warszawy, a rolę partnera niepełnoletniej wtedy gwiazdy odegrał właśnie Xavier Wiśniewski. Syn Marty i Michała Wiśniewskich wspomniał o tym projekcie w najnowszym wydaniu programu „Gwiazdy przejmują ESKA.pl”.

Xavier Wiśniewski ocenia Roksanę Węgiel i Kevina Mgleja

Podczas rozmowy z Maksem Kluziewiczem w cyklu „Gwiazdy przejmują ESKA.pl”, Xavier zdradził okoliczności, w jakich w 2022 roku zagrał chłopaka Roksany Węgiel. Początkujący twórca przyznał, że natychmiast zgodził się na udział w projekcie.

To w ogóle była jakaś spontaniczna sytuacja. Odezwała się do mnie Katt Markiewicz, czy nie chciałbym wziąć w tym udziału. Pomyślałem sobie "kurczę, wiadomo". Kto nie chciałby chwilę pograć chłopaka Roxie Węgiel w klipie? - powiedział ze śmiechem.

Wiśniewski zaznaczył również, że darzy sympatią zarówno Roksanę, jak i jej partnera Kevina, z którym spotkał się za kulisami jednego z koncertów Pawbeatsa.

Roxie jest cudowną osobą. Miałem okazję poznać ją wtedy na klipie, ale też przy okazji koncertu u Pawbeatsa chwilę sobie rozmawialiśmy. Super dziewczyna. Kevin też zresztą świetny. Te ścieżki się przeplatają, świat jest naprawdę mały - dodał.

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY
Xavier Wiśniewski zagrał w teledysku Roksany Węgiel
