Olga Frycz ma za sobą trzy ciąże i trzy porody. Pokazała, jak teraz wygląda jej brzuch!

Aga Kwiatkowska
2026-05-12 14:19

Olga Frycz jest mamą trójki wspaniałych dzieciaków. Ostatnio aktorka zdecydowała się na to, by w sieci pokazać, jak jej ciało wygląda po trzech ciążach i trzech porodach. Przyznała, że robi wszystko, by zacząć wracać do formy. Przypomniała jednak, że to nie są wyścigi.

Olga Frycz w lutym tego roku została mamą. Na świat przyszedł jej jedyny synek. Mały Jaś dołączył do rodziców i dwóch starszych sióstr. Dziewczynki to owoce poprzednich relacji aktorki, która od ponad roku jest zaręczona z tancerzem Albertem Kosińskim. Ostatnio gwiazda postanowiła poinformować swoich fanów w sieci o tym, że będzie starała się wrócić do przedciążowej formy.

Nasz synek ma już 3 miesiące, a ja, za zgodą lekarza, zaczynam spokojny powrót do formy. To dla mnie osobisty proces odzyskiwania energii, siły i dobrego samopoczucia po ciąży - bez pośpiechu, bez porównań, bez presji. Świadome dbanie o siebie po ciąży to dla mnie kilka równoległych obszarów: ciało, głowa, emocje i zdrowie, dlatego stawiam na świadomą suplementację dopasowaną do potrzeb kobiet w tym okresie.

Frycz dodała, że i w ciąży, i po porodzie korzysta z dobrodziejstw suplementacji - nie ukrywała przy tym, że jej wpis ma charakter reklamowy.

W trakcie ciąży i po porodzie stosowałam kompleksową suplementację (...), źródło DHA będącego budulcem mózgu dziecka, którego podaż istotna jest od początku ciąży aż do końca karmienia piersią - pisała.

Olga Frycz pokazała brzuch po 3. ciąży

Frycz opublikowała opis dotyczący suplementacji i pokazała nagranie. Widać na nim ją z synkiem w domu i na spacerze. W pewnym momencie aktorka zdecydowała się odsłonić brzuch, co dla kobiet po porodach może być niekomfortowe. A przecież nie trzeba unikać tematu pociążowych krągłości, w końcu ciało każdej mamy to skomplikowana maszyneria, która wyprodukowała drugiego człowieka!

Wiem jednak, że nie ma jednego "idealnego" schematu dla każdej mamy, a najważniejsze jest słuchanie swojego ciała i dawanie mu czasu na regenerację. Trzymamy z każdą wersją Ciebie! - podsumowała Frycz

Albert skomentował słowa partnerki, dodając czerwone serduszka, a internauci pisali:

"Brawo ty", "Pięknie wyglądasz", "Brzuch po ciąży to naprawdę ciężka sprawa. Wiem po sobie, bo mam czwórkę dzieci i już od czterech lat próbuję wrócić do formy. Miałam konsultacje z lekarzami, ćwiczenia, gimnastykę, cały czas trzymam dietę, a mimo to bardzo ciężko zgubić brzuch po ciążach", "Dziewczyny, nie jesteśmy robotami".

