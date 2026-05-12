Andrzej Grabowski w nowym polskim serialu. Zwiastun "Morfeusza" zdradza mroczną intrygę

Fabuła serialu "Morfeusz" na SkyShowtime

Głównym bohaterem "Morfeusza" jest Piotr Leyer - na co dzień poukładany prawnik i wzorowy ojciec rodziny. Kiedy jego brat pada ofiarą brutalnego zabójstwa, mężczyzna zostaje wciągnięty w struktury rodzinnego gangu, od którego przez lata próbował trzymać się z daleka. Zaskakujący splot wydarzeń sprawia, że to on musi przejąć dowodzenie nad mafią, którą wcześniej zarządzał zmarły brat, a w przeszłości ojciec. Co ciekawe, Piotr niezwykle szybko odnajduje się w kryminalnym świecie. Dzięki skuteczności i brakowi skrupułów błyskawicznie buduje swoją pozycję i zyskuje szacunek przestępców. Z biegiem czasu ten zwykły ojciec i mąż zaczyna łamać kolejne zasady moralne.

Gwiazdorska obsada "Morfeusza". Andrzej Grabowski i inni

W rolach głównych widzowie zobaczą między innymi Andrzeja Grabowskiego, Kamila Szeptyckiego, Mateusza Kmiecika oraz Sylwię Golę. Na ekranie towarzyszyć im będą chociażby Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk czy Magdalena Wieczorek. W produkcji zagrali również Ali Bahrudinov, Józefina Siwko, Jan Błachowicz, Paweł Burczyk, Marcin Pempuś, Jędrzej Taranek, Przemysław Stippa i Michał Waleszczyński-Lis. Twórcy zaprosili do współpracy także gości specjalnych - w epizodycznych rolach pojawią się Janusz Chabior, Michał Piróg, Vienio (Piotr Więcławski) oraz Dagmara Bąk.

Kiedy "Morfeusz" zadebiutuje na platformie SkyShowtime?

Za reżyserię nowego serialu odpowiada Maciej Migas, a autorem scenariusza jest Michał Wawrzecki. Za kamerą stanął operator Bartek Cierlica. Premiera dwóch pierwszych odcinków "Morfeusza" na platformie SkyShowtime odbędzie się 2 czerwca. (informacja prasowa)

