Albert Kosiński pokazał zdjęcie w karetce. Co się stało? Wylądował w szpitalu!

Albert Kosiński dopiero co występował w "Tańcu z Gwiazdami"

Albert Kosiński, tancerz znany z programu "Taniec z Gwiazdami", wzbudza zainteresowanie nie tylko swoimi umiejętnościami, które do niedawna pokazywał na parkiecie 18. edycji, ale także życiem prywatnym. Jego udział w show przyciągnął uwagę widzów, a Kosiński dał się poznać jako charyzmatyczny i ambitny partner, który potrafi wyciągnąć maksimum ze swoich tanecznych duetów. Jednak to nie jego występy w programie wywołują największe emocje. Serce tancerza skradła bowiem aktorka Olga Frycz, znana z wielu popularnych produkcji filmowych i serialowych - prywatnie córka Jana Frycza, którego nikomu nie trzeba przedstawiać.

Ich relacja długo pozostawała w cieniu, ale gdy wyszła na jaw, szybko stała się tematem numer jeden w show-biznesie. Para nie kryła uczucia, a wspólne zdjęcia i publiczne wystąpienia tylko podsycały zainteresowanie fanów. Prawdziwą sensacją okazała się jednak wiadomość o powiększeniu rodziny. Narodziny dziecka były dla obojga ogromnym wydarzeniem i całkowicie zmieniły ich codzienność. Kosiński, dotąd skupiony głównie na karierze tanecznej, miał odnaleźć się w nowej roli znakomicie. Jest zaangażowanym i troskliwym ojcem.

Kosiński trafił do szpitala. Co się stało?

Gdy Albert i Iza Miko, którą dopiero co prowadził w "Tańcu z Gwiazdami", odpadli z rywalizacji o Kryształową Kulę, Kosiński zyskał sporo wolnego czasu. Ostatnie miesiące spędzał głównie na sali treningowej, na którą wkroczył niedługo przed porodem Olgi. Gdy pożegnał się z show, mógł skupić się na ukochanej i rodzinie - nowo narodzonym synku oraz dwóch córeczkach z poprzednich związków Frycz.

Znalazł jednak chwilę, by oddać się pasji innej niż taniec. Postanowił sprawdzić się w sporcie.

Albert w ostatniej chwili dołączył do naszej drużyny i niestety miał zderzenie z przeciwnikiem. Czekamy na karetkę i będzie szycie. Już go nigdy nie będę namawiać na piłkę - napisał w sieci Kuba Nowosiński, były partner Marii Jeleniewskiej.

Influencerka tańczyła w "TzG" wiosną 2025 r. Kosiński wówczas trenował Adriannę Borek.

Kosiński na InstaStory pokazał zdjęcie z karetki i napisał:

Taxi na dzisiejszy wieczór. Spokojnie, nic strasznego się nie stało. Trochę łuk brwiowy rozcięty.

Kilka godzin później opublikował w sieci zdjęcie swojej uśmiechniętej, połatanej twarzy:

Uważajcie na siebie. Dobranoc.

50