Katarzyna Zillmann i Janja Lesar razem na gali Herosi. Czułe gesty przyciągnęły wszystkie spojrzenia

Gala Herosi WP 2026, która 27 kwietnia odbyła się w hotelu Sheraton Grand Warsaw, miała przede wszystkim uhonorować ludzi sportu – ich wyniki, postawy i historie. Wśród nazwisk związanych ze sportowym światem pojawiła się także Katarzyna Zillmann, nominowana w kategorii Osobowość. Tym razem jednak uwagę mediów przyciągnęło nie tylko samo wydarzenie i lista laureatów, ale też jej wspólne wyjście z Janją Lesar.

Na zdjęciach z gali widać, że obie doskonale czuły się w swoim towarzystwie. Nie było tu sztywnego pozowania ani chłodnego dystansu, który często towarzyszy takim wyjściom. Były za to bliskość, swoboda i czułość pokazana bez przesady, ale na tyle wyraźnie, że fotoreporterzy od razu wyłapali, gdzie tego wieczoru dzieje się coś więcej niż tylko klasyczna ścianka.

Zillmann i Lesar zrobiły wrażenie na gali Herosi 2026

Zillmann postawiła na luźniejszy, mocny zestaw – szerokie spodnie, biały top, obszerny płaszcz i charakterystyczne okulary z przyciemnianymi szkłami. Janja Lesar poszła w stronę bardziej wieczorowej elegancji – czarna marynarka, subtelne prześwity i dopracowany, bardziej zmysłowy detal. Obie trzymały się ciemnej palety, ale każda opowiedziała ją po swojemu.

To jednak nie ubrania grały tu pierwsze skrzypce. Najmocniej wybrzmiała chemia między nimi – wspólne pozowanie, bliskość i naturalność, której nie da się dobrze wyreżyserować. Na jednej z fotografii Lesar opiera się o Zillmann z dużą swobodą, na innej obie niemal stapiają się w jeden kadr. W świecie eventowych póz takie obrazy zwykle mówią najwięcej.

Po miesiącach domysłów przyszedł etap bez unikania kamer

Relacja Katarzyny Zillmann i Janji Lesar od miesięcy budzi zainteresowanie, odkąd obie spotkały się w "Tańcu z gwiazdami". Początkowo temat był obudowany raczej spekulacjami i ostrożnymi wypowiedziami. Z czasem jednak same zaczęły mówić odważniej o tym, co je łączy. W jednym z cytowanych przez media wywiadów Janja Lesar ujęła to tak:

Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie.

Właśnie dlatego ich wspólne pojawienie się na gali Herosi można odczytać jako coś więcej niż zwykłe wyjście na branżową imprezę. To nie była deklaracja wygłoszona ze sceny ani wywiad pełen wielkich słów. Raczej spokojny, ale bardzo czytelny komunikat: są obok siebie i nie mają już potrzeby tego tuszować.

Sportowa gala, a jednak mocny moment show-biznesowy

Jest w tym pewna przewrotność, że jeden z bardziej komentowanych momentów wieczoru wydarzył się właśnie podczas gali poświęconej sportowym wartościom, a nie na typowo celebryckiej imprezie. Być może dlatego ten obrazek wybrzmiał jeszcze mocniej. Zillmann przyszła na wydarzenie związane ze swoim światem, a Lesar była obok – nie jako dodatek do medialnej opowieści, tylko jako ważna część jej codzienności. Wystarczyło kilka kadrów z gali Herosi 2026, by stało się jasne, że Katarzyna Zillmann i Janja Lesar weszły w etap, w którym nie muszą już niczego specjalnie tłumaczyć.

