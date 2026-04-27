Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wtulają się w siebie na ściance. Tancerka błysnęła głębokim dekoltem

"Taniec z Gwiazdami" łączy pary!

Nie od dzisiaj wiadomo, że taniec zbliża. Doskonale przekonało się o tym już kilka par z "Tańca z Gwiazdami". Małżeństwo Katarzyny Cichopek (43 l.) i Marcina Hakiela (42 l.) jest tego najlepszym dowodem. Chociaż układają sobie teraz życie u boku innych partnerów, to przez wiele lat tworzyli szczęśliwą rodzinę. A ich związek zaczął się właśnie w tanecznym show.

Niemal w każdej edycji widzowie węszą romanse. Dwa lata temu na językach wszystkich była Julia Kuczyńska (38 l.), która tańczyła u bok Michała Danilczuka (34 l.). Do dziś spekuluje się o relacji Macieja Zakościelnego (45 l.) oraz Sary Janickiej (31 l.), która kilka miesięcy temu potwierdziła informacje o swoim rozwodzie. Podczas emitowanej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" wspólne treningi połączyły Natalię "Natsu" Karczmarczyk (29 l.) i Wojtka Kucinę (29 l.).

W ubiegłej edycji bardzo gorące uczucie połączyło Katarzynę Zillmann (30 l.) oraz Janię Lesar (48 l.). Co ciekawe, na starcie siedemnastej edycji obie panie były w innych relacjach. Piękna tancerka przez ponad dwadzieścia lat prywatnie i zawodowo związana była z tancerzem Krzysztofem Hulbojem (47 l.).

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar razem na ściance

Z kolei Zillmann jeszcze na początki programu wiernie kibicowała kajakarka Julia Walczak (25 l.). Jednak z czasem występy stały się coraz bardziej namiętne, a Walczak przestała pojawiać się na widowni tanecznego show. Wystarczyło kilka wspólnych choreografii, by widzowie zaczęli zauważać, że w tańcu Katarzyny i Janji jest coś więcej niż tylko współpraca sceniczna. Po jednym z występów obdarzyły się pocałunkiem, ale to ich zachowanie na imprezie po finale "Tańca z Gwiazdami" potwierdziło plotki.

Od tamtej pory panie nie kryją się już ze swoim związkiem. Kolejna edycja programu dobiega końca, a ich miłość wciąż kwitnie. I nadal razem tańczą! W poniedziałkowy wieczór pojawiły się razem na Gali Herosi WP 2026. Na ściance pozowały w uścisku i nie szczędziły sobie czułych spojrzeń. Sportsmenka i tancerka zaprezentowały się w czarnych kreacjach. Zillmann postawiła na elegancję w bardziej sportowym wydaniu, a Lesar pokazała swoje kobiece oblicze.

25

Sonda Lubisz Katarzyna Zillmann? Tak Nie Nie znam jej