Janja Lesar i Katarzyna Zillmann topless w odważnych scenach!

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann wzbudziły prawdziwą sensację w "Tańcu z Gwiazdami". Były pierwszą kobieco-kobiecą parą w historii programu w Polsce i od razu poszły na całość. Choć wchodząc w program obie były w związkach - Lesar z Krzysztofem Hulbojem, tancerzem i choreografem, a Zillmann z Julią Walczak, kajakarką, z programu wyszły... No właśnie - jako kto?

Już podczas trwania "Tańca z Gwiazdami" z każdym odcinku zbliżały się do siebie coraz bardziej. Czułe gesty, potem pocałunki, wywoływały lawinę plotek, którą dziewczyny jeszcze podsycały swoimi komentarzami nie dając jednoznacznej odpowiedzi na pytania o naturę ich relacji. Gdy wyszło na jaw, że obie rozstały się z dotychczasowymi partnerami, fani byli już niemal pewni ich związku.

Mimo to Katarzyna Zillmann i Janja Lesar nadal mówiły o łączącej ich relacji ostrożnie - dawały do zrozumienia że to coś więcej niż przyjaźń, ale oficjalnego "bycia razem" nie ogłaszały... Do niedawna. Kilka dni temu w rozmowie z magazynem VIVA! Tancerka otwarcie powiedziała: "Jesteśmy parą". Zbiegło się to z promocją i premierą nowego teledysku Ady Fijał, w którym razem zagrały - a sceny są odważne!

Zillmann i Janja Lesar w gorących pocałunkach, Maurycy Popiel i Ada Fijał jeszcze lepiej!

Ada Fijał nagrała piosenkę "Nie, nie miłość" opowiadającą o różnych relacjach romantycznych i jedną z par w klipie są Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Kobiety wyraźnie pokazują czułość w gestach i pocałunkach. W niektórych scenach nawet Zillamann występuje topless!

W innych scenach z kolei możemy oglądać samą Adę Fijał w gorących objęciach innego gwiazdora ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" - Maurycego Popiela, czyli przystojniaka z "M jak Miłość".

W teledysku wystąpiła też tancerka Milena Zdzuj, znana między innymi z występu na Eurowizji u boku Justyny Steczkowskiej w parze z przystojnym tik-tokerem Kamilem Szymczakiem - para przedstawia personifikacje młodej, niewinnej miłości.

Teledysk Fijał już wywołał zarówno falę zachwytu, jak i oburzenia, czyli chyba osiągnął swój cel - mówi o nim cały internet! Sami zobaczcie gorące, miłosne sceny. Przesada?