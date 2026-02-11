Co za sceny z Lesar i Zillmann! Dzieci, odwróćcie wzrok, bo tu miłość aż kipi

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
2026-02-11 19:55

Choć do tej pory trudno było z Janji Lesar i Katarzyny Zillmann wyciągnąć jednoznaczną deklarację czy są parą przyjaciółek, kochanek, czy czymś pomiędzy, ostatnio te wątpliwości zostały rozwiane. Najgłośniejsza para ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpiła w teledysku Ady Fijał "Nie, nie miłość" i pokazała swoją zażyłość. Ten pocałunek mówi wszystko!

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann topless w odważnych scenach!

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann wzbudziły prawdziwą sensację w "Tańcu z Gwiazdami". Były pierwszą kobieco-kobiecą parą w historii programu w Polsce i od razu poszły na całość. Choć wchodząc w program obie były w związkach - Lesar z Krzysztofem Hulbojem, tancerzem i choreografem, a Zillmann z Julią Walczak, kajakarką, z programu wyszły... No właśnie - jako kto?

Już podczas trwania "Tańca z Gwiazdami" z każdym odcinku zbliżały się do siebie coraz bardziej. Czułe gesty, potem pocałunki, wywoływały lawinę plotek, którą dziewczyny jeszcze podsycały swoimi komentarzami nie dając jednoznacznej odpowiedzi na pytania o naturę ich relacji. Gdy wyszło na jaw, że obie rozstały się z dotychczasowymi partnerami, fani byli już niemal pewni ich związku.

Zobacz również: Janja Lesar opowiedziała o związku z Katarzyną Zillmann. "To jest przerażające"

Mimo to Katarzyna Zillmann i Janja Lesar nadal mówiły o łączącej ich relacji ostrożnie - dawały do zrozumienia że to coś więcej niż przyjaźń, ale oficjalnego "bycia razem" nie ogłaszały... Do niedawna. Kilka dni temu w rozmowie z magazynem VIVA! Tancerka otwarcie powiedziała: "Jesteśmy parą". Zbiegło się to z promocją i premierą nowego teledysku Ady Fijał, w którym razem zagrały - a sceny są odważne!

Zobacz również: Janja Lesar i Katarzyna Zillmann w intymnym nagraniu! Teraz już wszystko jasne?

Zillmann i Janja Lesar w gorących pocałunkach, Maurycy Popiel i Ada Fijał jeszcze lepiej!

Ada Fijał nagrała piosenkę "Nie, nie miłość" opowiadającą o różnych relacjach romantycznych i jedną z par w klipie są Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Kobiety wyraźnie pokazują czułość w gestach i pocałunkach. W niektórych scenach nawet Zillamann występuje topless!

W innych scenach z kolei możemy oglądać samą Adę Fijał w gorących objęciach innego gwiazdora ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" - Maurycego Popiela, czyli przystojniaka z "M jak Miłość".

Zobacz również: Piękna gwiazda Polsatu i przystojny aktor zrobili to na oczach milionów. Ona ma męża, a on się niedawno rozwiódł!

W teledysku wystąpiła też tancerka Milena Zdzuj, znana między innymi z występu na Eurowizji u boku Justyny Steczkowskiej w parze z przystojnym tik-tokerem Kamilem Szymczakiem - para przedstawia personifikacje młodej, niewinnej miłości.

Teledysk Fijał już wywołał zarówno falę zachwytu, jak i oburzenia, czyli chyba osiągnął swój cel - mówi o nim cały internet! Sami zobaczcie gorące, miłosne sceny. Przesada?

Super Express Google News
Janja Lesar i Katarzyna Zillmann w teledysku Ady Fijał
Galeria zdjęć 37
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ADA FIJAŁ
KATARZYNA ZILLMANN
MAURYCY POPIEL
JANJA LESAR