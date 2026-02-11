Nie żyje James Van Der Beek

W środowy wieczór media obiegła wiadomość o śmierci gwiazdora kultowego "Jeziora marzeń". James Van Der Beek miał zaledwie 48 lat. Przykrą wiadomość o jego śmierci przekazała na Instagramie żona aktora, Kimberly Van Der Beek.

Nasz ukochany James David Van Der Beek odszedł spokojnie dziś rano. Ostatnie dni przeżył z odwagą, wiarą i godnością. Jest wiele do przekazania na temat jego woli, miłości do ludzi oraz szacunku do świętości czasu. Nadejdzie czas, aby o tym opowiedzieć - napisała.

W ostatniej części wpisu poprosiła o uszanowanie prywatności bliskich zmarłego. James Van Der Beek osierocił sześcioro dzieci: córki Olivię, Annabel, Emilię, Gwendolyn oraz synów Joshuę and Jeremiasza.

Przed śmiercią Van Der Berg zmagał się z poważną chorobą. W listopadzie 2024 roku ujawnił, że zdiagnozowano u niego raka jelita grubego w stadium trzecim. Aktor wielokrotnie podkreślał, że rodzina jest jego kotwicą i największym wsparciem, a dzieci dają mu powód, by każdego dnia mierzyć się z chorobą.

James Van Der Beek: Kultowy serial zrobił z niego gwiazdę

James Van Der Beek zyskał sławę za sprawą roli w serialu "Jezioro marzeń", który w latach 90. był jednym z największych telewizyjnych hitów. To właśnie w tej kultowej produkcji swoją karierę rozpoczynały gwiazdy Hollywood - Michelle Williams oraz Katie Holmes. Van Der Beek wcielał się w Dawsona Leery, tytułowego bohatera serialu (ang. "Dawson’s Creek").

Po zakończeniu produkcji James Van Der Beek, w przeciwieństwie do swoich koleżanek z planu, nie przebił się do pierwszej ligi Hollywood. Nie zniknął jednak ze świata filmu i regularnie pojawiał się na ekranach. Bardziej od kariery cenił sobie życie rodzinne.

