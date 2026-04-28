Bohaterkę 13. edycji "Rolnik szuka żony" porównują do znanej gwiazdy z serialu. Wprost mówi o wymaganiach i poświęceniu

Kim jest Agata z "Rolnik szuka żony 13"?

Agata to 57-letnia rolniczka z Podlasia, która po stracie męża wspólnie z synem zarządza gospodarstwem mlecznym. Mimo trudnych doświadczeń pozostała kobietą pełną energii - pasjonuje się tańcem, modą i aktywnie spędza czas na zumbie. Dziś jest gotowa na nowy związek oparty na szczerości i partnerstwie.

Szuka dojrzałego, troskliwego mężczyzny z temperamentem, który dotrzyma jej kroku nie tylko w życiu, ale i na parkiecie, dzieląc z nią radość z każdej wspólnej chwili.

Agata z "Rolnik szuka żony" dla miłości jest gotowa na wszystko

Agata z "Rolnik szuka żony 13" szczerze o reakcji rodziny

Agata w rozmowie z "Super Expressem" nie ukrywa tego, że rodzina zawsze była przyzwyczajona do jej szalonych pomysłów. Od jakiegoś czasu o tym myślała, ale stanowczą decyzję podjęła we wrześniu 2025 roku.

- Z początku to był żart, ale jak ten żart wszedł w życie, to także nie są mocno zdziwieni. Już we wrześniu rozmawiałam nawet ze swoją synową, to ona mówi, mama żartuje. I ja mówię, no tak myślę, ale zobaczymy, co tam czas pokaże. No i później się zdecydowałam i z tego powodu jestem bardzo, bardzo zadowolona i się cieszę, a co wyjdzie czas pokaże - powiedziała Agata.

Wprost powiedziała, że jest świadoma, że z wiekiem staje się coraz mądrzejsza i wie, czego chce od życia.

- A ja zawsze wiem czego chcę i twardo stąpam po ziemi. Także może też tym trochę odstraszam panów. Takie babki jak my, to jesteśmy zarąbiste - do tańca i do różańca. Pan nie będzie się nudził w moim towarzystwie - powiedziała Agata.

Agata z "Rolnik szuka żony 13" o poświęceniu. Porzuci gospodarstwo?

Wielu rolników mówi o tym, że nie byliby skłonni zostawić swoje gospodarstwo dla partnerów. Większość z nich oczekuje tego od swoich partnerów. Agata dla "SE" przyznała, że ma trochę inny pogląd.

- Jeżeli będę widziała, że jest warta moja przeprowadzka dla tego pana, to nie mówię nie. Piękne serce otwarte na miłość, po prostu. Tak, także jestem już w tej chwili gotowa na wszystko, co mi los przyniesie, także czekam tylko na naprawdę poważne oferty, nie tam na jakieś szmery, bajery - powiedziała Agata.

9

Agata z "Rolnik szuka żony 13" jest porównywana do znanej aktorki. Tak na to zareagowała

Aga w swojej wizytówce opowiadała o tym, że moda jest dla niej niezwykle ważna. Okazało się, że w trakcie dnia znajdzie zawsze czas nawet na mały makijaż!

- Kocham modę. Uwielbiam. Lubię się ubierać, całe życie to miałam i tak to zostanie. Na gospodarstwie nie mam makijażu. Później po pracy, bo jak kończę to, co mam tam, te dwie godziny rano, które tam muszę zrobić przy tym swoich zwierzętach, później przychodzę, kąpię się, wiozę wnuczki do przedszkola, to także nakładam trochę tego makijażu [...] Mam dwoje wnuczków w przedszkolu, których kocham nad życie, jak również tamtych starszych też, no ale wiadomo, maluszki to są, inna miłość do nich - powiedziała Agata.

Internauci tylko, gdy zobaczyli Beatę, porównali ją do Renaty Pałys, aktorki grającej Helenę Paździoch w "Świecie według Kiepskich". Agata roześmiała się na takie porównanie.

- To jest dla mnie komplement, dziękuję widzom, którzy tak pisali. To pozytywne porównaniu - powiedziała uśmiechnięta Agata.

Jak skontaktować się z wybraną osobą?

Należy wypełnić formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl, a następnie wysłać list ze zdjęciem na adres: skrytka pocztowa 67, U.P. 121, 02-741 Warszawa, z dopiskiem „TU IMIĘ KANDYDATA”.