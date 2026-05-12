Pamela Anderson na dobre wraca do aktorstwa! Tym razem pojawi się na ekranie u boku legendy muzyki

Cały świat usłyszał o Pameli Anderson w latach 90. Dokładnie w 1992 roku dołączyła ona do obsady serialu Słoneczny patrol, którego bardzo szybko stała się jedną z głównych i najbardziej rozpoznawalnych gwiazd. W 1995 roku Pamela, po zaledwie czterech dniach znajomości, wzięła ślub z rockmanem, perkusistą zespołu Mötley Crüe Tommym Lee. Para doczekała się dwóch synów, jednak jej związek był niezwykle burzliwy - zaowocował także taśmą, na której zarejestrowano jej igraszki. Nagranie trafiło do sieci i było sprzedawane - wbrew woli małżeństwa - na całym świecie.

Do Pameli Anderson szybko przylgnęła łatka "seksbomby", "pustej blondynki", do tego słabej aktorki, która nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Sama gwiazda zaś na pewnym etapie kariery nieco ograniczyła swoją medialną obecność, skupiając się na działalności charytatywnej i pasji kulinarnej. W wielkim stylu Anderson wróciła do Hollywood w 2024 roku za sprawą filmu The Last Showgirl, który zapewnił jej nominację do Złotego Globu. Kolejno aktorka wystąpiła w świetnie przyjętej nowej odsłonie kultowej Nagiej broni i już wiemy, że nie ma ona zamiaru znikać z wielkiego ekranu!

To zagraniczne media jako pierwsze poinformowały o nowej produkcji, w głównej roli której wystąpi nie tylko Pamela Anderson, ale znana także przede wszystkim jako wokalistka i frontmanka zespołu Blondie Debbie Harry!

Mowa o filmie komediowym Maitreya, scenariusz do którego napisał Samuel D. Hunter, odpowiedzialny także za głośnego Wieloryba z Brendanem Fraserem w oscarowej roli. Całość zaś wyreżyseruje Jonathan Krise. Oficjalny opis produkcji głosi, że opowie ona historię kobiety o imieniu Maireya (w tej roli Anderson), która jest wschodzącą gwiazdą w społeczności New Age, gdzie zajmuje się uzdrawianiem. Gdy dowiaduje się ona o niechybnie zbliżającej się śmierci ojca, postanawia zawitać do niego z całą rodziną, w tym z matką, w którą wcieli się Debbie Harry, i przeprowadzić ceremonię uzdrawiania - którą kolejno ma zamiar opisać w swojej nowej książce.

Debbie Harry także ma za sobą doświadczenia w branży filmowej. Frontmanka grupy Blondie ma na koncie występy w takich produkcjach, jak Opowieści z ciemnej strony, Lakier do włosów, Wideodrom, Elegia, Twoja na zawsze, Lulu, Cop Land i wiele innych.