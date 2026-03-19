Dominika Tajner zabiera głos po rozstaniu Michała Wiśniewskiego. Padły ważne słowa

Dominika Tajner odnosi się do piątego rozwodu Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski przechodzi właśnie przez piąte już w swoim życiu postępowanie rozwodowe. Tym razem artysta definitywnie kończy relację z Polą Wiśniewską, z którą był związany od 2020 roku. Jak wynika z przekazanych informacji, ich małżeństwo przetrwało łącznie sześć lat, co dla samego wokalisty stanowi stosunkowo długi staż. Piosenkarz otwarcie przyznał, że ostatecznie nie zdołał uratować tego związku. Opublikował na Instagramie oficjalny komunikat w tej sprawie.

ZOBACZ TAKŻE: Michał Wiśniewski rozwodzi się po raz piąty. Dlaczego wciąż bierze śluby?

"Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam"

Deklaracja muzyka błyskawicznie obiegła polskie portale plotkarskie, stając się jednym z głównych tematów w mediach rozrywkowych. Do doniesień o końcu relacji postanowiła odnieść się Dominika Tajner, która była czwartą żoną artysty, poprzedzającą jego ślub z Polą. Kobieta zadeklarowała chęć wsparcia dla obu zaangażowanych w rozstanie stron.

Dominika Tajner okazuje wsparcie dla Poli i Michała Wiśniewskich

Czwarta żona wokalisty otwarcie skomentowała najnowsze doniesienia o końcu jego kolejnego związku. Osoby liczące na złośliwości pod adresem byłego partnera mogły poczuć się mocno rozczarowane taką postawą. W rozmowie z serwisem Pudelek Dominika Tajner podkreśliła, że mocno wspiera zarówno Michała, jak i Polę w tym niewątpliwie trudnym dla nich czasie. Zwracając się bezpośrednio do pary, życzyła im ogromnej dawki siły do przetrwania tych zawirowań.

Z Michałem jestem w kontakcie od zawsze. Bardzo wspieram Michała, tak samo jak on wspierał mnie przy moim rozstaniu. Życzę zarówno Michałowi, jak i Poli dużo siły, bo rozstania zawsze są trudne i tego, żeby byli oboje szczęśliwi na nowej drodze, którą wybrali - mówiła Dominika Tajner dla Pudelka.

Historia małżeństwa Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner

Ceremonia zaślubin wokalisty Ich Troje i córki słynnego trenera miała miejsce 30 czerwca 2012 roku na terenie malowniczych Mazur. Wydarzenie zorganizowano na pomoście zlokalizowanym nad jeziorem Brzozolasek, a w uroczystości uczestniczyło około czterystu zaproszonych gości. Związek przypieczętowano podczas ceremonii w obrządku protestanckim, co było niezwykle szeroko relacjonowane przez ogólnopolskie media. W marcu 2019 roku muzyk złożył oficjalny pozew do sądu, a ostateczne orzeczenie o rozwodzie za porozumieniem stron zapadło we wrześniu tego samego roku.

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY