Profesjonalny hodowca chryzantem wskazał, co zrobić z kwiatami po kupnie na straganie. Zanim postawisz je na grobie podłóż pod kwiaty to. Chryzantemy na 1 listopada

Chryzantemy, symbol Wszystkich Świętych, zdobią groby, ale w Japonii symbolizują szczęście.

Ogrodnik Krzysztof Walas zdradza proste triki, by chryzantemy długo zachowały świeżość.

Chcesz, by Twoje chryzantemy przetrwały dłużej? Poznaj sekrety pielęgnacji i ochrony przed mrozem!

Chryzantemy to prawdziwe kwiaty symbole Wszystkich Świętych. Polacy chętnie stawiają je na grobach 1 listopada. Chryzantemy zachwycają mnogością kolorów oraz wielkością kwiatów. Dodatkowo cenione są z uwagi na późny okres kwitnienia. Odpowiednio pielęgnowane mogą obsypywać kwiatami nawet do pierwszych przymrozków. W polskiej tradycji chryzantemy nieodłącznie związane są z przemijaniem i śmiercią. Według przesądów nie powinno się ich wręczać żywym osobom. Co ciekawe, w innych tradycjach podejście do chryzantem jest zgoła inne. W Japonii i USA symbolizują szczęście oraz radość.

Przycmentarne stragany przed 1 listopada zamieniają się w prawdziwe skarbnice chryzantem. Na stoiskach możemy kupić zarówno kwiaty cięte i przygotowane stroiki, jak i rośliny doniczkowe. Większość osób decyduje się na zakup chryzantem w donicach. Dłużej zachowują one świeżość i można je zabrać po jakimś czasie do domu, chociaż panuje przesąd, że chryzantem nie powinno się przenosić z cmentarzy do domów. Może to ściągnąć nieszczęścia.

Profesjonalny hodowca chryzantem zdradza, jak o nie zadbać. Dzięki temu postoją o wiele dłużej

W studio „Dzień Dobry TVN” ogrodnik i producent chryzantem Krzysztof Walas zdradził, jak sprawić, by te jesienne królestwa kwiatów wyglądały efektownie nie tylko w dzień Wszystkich Świętych.

Jak zabezpieczyć roślinę przed mrozem?

Wystarczy prosty trik: owiń donicę wraz z rośliną agrowłókniną, tak by nie dopuścić zimnego powietrza do korzeni. Zdaniem Walasa taka „kołderka” pozwala chryzantemie przetrwać nawet przy temperaturze do -4 °C.

Chryzantemy są światłolubne, więc absolutnie nie nadają się do ciemnych piwnic, garaży czy innych pomieszczeń bez naturalnego światła. Jak mówi ekspert: „Unikajmy trzymania jej w miejscach pozbawionych światła”. Chryzantemy wymagają regularnego nawodnienia: najlepiej codziennie albo co dwa dni. Ale jeśli ustawiasz je na cmentarzu i nie masz możliwości tak częstego doglądania – zastosuj aquażel (granulki magazynujące wodę). Wsyp go pod doniczkę po zdjęciu rośliny, następnie wstaw ją z powrotem, podciśnij i podlej. Aquażel stopniowo uwalnia wilgoć, dzięki czemu roślina lepiej radzi sobie w okresach suszy