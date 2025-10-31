Profesjonalny hodowca chryzantem wskazał, co zrobić z kwiatami po kupnie na straganie. Zanim postawisz je na grobie podłóż pod kwiaty to. Chryzantemy na 1 listopada

Karolina Piątkowska
2025-10-31 10:55

Dla wielu osób nie ma Wszystkich Świętych bez chryzantem. Kwiaty te stały się nieodłącznym symbolem 1 listopada. Na straganach pod cmentarzami znajdziemy szeroki wybór chryzantem w różnych kolorach i o różnych wielkościach. Decydując się na kwiaty doniczkowe warto o nie odpowiednio zadbać. Profesjonalny hodowca chryzantem zdradza swoje sposoby na przedłużenie trwałości kwiatów stawianych na grobach.

Chryzantemy 2025. Ile zap.jpg

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Pierwszy plan wypełniają gęste skupiska chryzantem w czterech głównych kolorach: fioletowym po lewej, jasnożółtym pośrodku oraz pomarańczowym po prawej, z delikatnymi zielonymi łodygami i liśćmi widocznymi u podstawy kwiatów. W tle, rozmyte kępy kwiatów w kolorach białym i bordowym dodają głębi, tworząc wrażenie obfitości. Oświetlenie podkreśla teksturę płatków, tworząc miękkie cienie i rozświetlone partie, co dodaje obrazowi trójwymiarowości.
  • Chryzantemy, symbol Wszystkich Świętych, zdobią groby, ale w Japonii symbolizują szczęście.
  • Ogrodnik Krzysztof Walas zdradza proste triki, by chryzantemy długo zachowały świeżość.
  • Chcesz, by Twoje chryzantemy przetrwały dłużej? Poznaj sekrety pielęgnacji i ochrony przed mrozem!

Chryzantemy to prawdziwe kwiaty symbole Wszystkich Świętych. Polacy chętnie stawiają je na grobach 1 listopada. Chryzantemy zachwycają mnogością kolorów oraz wielkością kwiatów. Dodatkowo cenione są z uwagi na późny okres kwitnienia. Odpowiednio pielęgnowane mogą obsypywać kwiatami nawet do pierwszych przymrozków. W polskiej tradycji chryzantemy nieodłącznie związane są z przemijaniem i śmiercią. Według przesądów nie powinno się ich wręczać żywym osobom. Co ciekawe, w innych tradycjach podejście do chryzantem jest zgoła inne. W Japonii i USA symbolizują szczęście oraz radość. 

Przycmentarne stragany przed 1 listopada zamieniają się w prawdziwe skarbnice chryzantem. Na stoiskach możemy kupić zarówno kwiaty cięte i przygotowane stroiki, jak i rośliny doniczkowe. Większość osób decyduje się na zakup chryzantem w donicach. Dłużej zachowują one świeżość i można je zabrać po jakimś czasie do domu, chociaż panuje przesąd, że chryzantem nie powinno się przenosić z cmentarzy do domów. Może to ściągnąć nieszczęścia. 

Profesjonalny hodowca chryzantem zdradza, jak o nie zadbać. Dzięki temu postoją o wiele dłużej

W studio „Dzień Dobry TVN” ogrodnik i producent chryzantem Krzysztof Walas zdradził, jak sprawić, by te jesienne królestwa kwiatów wyglądały efektownie nie tylko w dzień Wszystkich Świętych.

Jak zabezpieczyć roślinę przed mrozem?

Wystarczy prosty trik: owiń donicę wraz z rośliną agrowłókniną, tak by nie dopuścić zimnego powietrza do korzeni. Zdaniem Walasa taka „kołderka” pozwala chryzantemie przetrwać nawet przy temperaturze do -4 °C. 

Chryzantemy są światłolubne, więc absolutnie nie nadają się do ciemnych piwnic, garaży czy innych pomieszczeń bez naturalnego światła. Jak mówi ekspert: „Unikajmy trzymania jej w miejscach pozbawionych światła”.  Chryzantemy wymagają regularnego nawodnienia: najlepiej codziennie albo co dwa dni. Ale jeśli ustawiasz je na cmentarzu i nie masz możliwości tak częstego doglądania – zastosuj aquażel (granulki magazynujące wodę). Wsyp go pod doniczkę po zdjęciu rośliny, następnie wstaw ją z powrotem, podciśnij i podlej. Aquażel stopniowo uwalnia wilgoć, dzięki czemu roślina lepiej radzi sobie w okresach suszy

