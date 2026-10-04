Podłóż to pod doniczką z chryzantemami i postaw na grobie. Dzięki temu wytrzymają nawet do Bożego Narodzenia

Chryzantemy, nieodłączny symbol pamięci, to wytrzymałe kwiaty jesienne, które zdobią groby i balkony nawet do grudnia.

Długie kwitnienie wymaga odpowiedniego stanowiska oraz stałej wilgotności, kluczowej dla ich witalności.

Mimo odporności na chłód, mróz stanowi poważne zagrożenie, zwłaszcza dla kwiatów na cmentarzu.

Odkryj sprytny trik, by skutecznie zabezpieczyć ich korzenie i cieszyć się pięknem chryzantem znacznie dłużej.

Zrób to z chryzantemami zanim postawisz je na grobie. Dzięki temu wydłużysz ich żywotność

Są takie kwiaty, których symbolika jest tak silnie, że zna ją każdy. Tak jest między innymi w przypadku chryzantem. To najpopularniejsze kwiaty stawiane na grobach zmarłych. 1 listopada na straganach pod cmentarzami można kupić praktycznie wszystkie odmiany i kolory chryzantem. Od małych, drobnych kwiatów, po duże kule. Chryzantemy w naszej tradycji kojarzą się z pamięcią oraz szacunkiem. Stąd też ich popularność jako kwiaty cmentarne. W Europie jej związek z zadumą i pamięcią zmarłych utrwalił się głównie w XIX wieku, kiedy to zaczęto ją masowo uprawiać jako kwiat jesienny, kwitnący właśnie w okresie Wszystkich Świętych. Jednak chryzantemy to przede wszystkim kwiaty jesienne, które podobnie jak wrzosy, mogą przepięknie zdobić balkon i taras o tej porze roku. Są dość odporne na działanie warunków atmosferycznych i potrafią kwitnąć nawet do początku grudnia.

Zasady pielęgnacji chryzantem dotyczą zarówno tych uprawianych w donicach w ogrodach, jak i tych stawianych na grobach. Zapewnienie kwiatom odpowiednich warunków przedłuży bowiem ich kwitnienie.

Podstawą pielęgnacji chryzantem jest odpowiednie stanowisko. Kwiaty te najlepiej rosną na nasłonecznionym miejscu dobrze osłonięte od wiatru. W przypadku chryzantem stawianych na grobach najlepiej jest umiejscowić je blisko pomnika. Podłoże powinno być stale wilgotne. W warunkach domowych podlewane raz na dwa dni. Na cmentarzu możesz włożyć do doniczki specjalny hydrożel lub korę sosnową, która utrzyma wilgotność podłoża. Aby maksymalnie wydłużyć kwitnienie chryzantem, pamiętaj o regularnym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów. Zabieg ten, zwany "deadheading", nie tylko poprawia estetykę rośliny, ale przede wszystkim stymuluje ją do tworzenia nowych pąków kwiatowych, zamiast inwestować energię w produkcję nasion.

Prawdziwym wyzwaniem utrzymania jesiennych kwiatów jest pogoda. Choć chryzantemy całkiem nieźle znoszą niskie temperatury, to mrozy mogą już okazać się dla nich niebezpieczne. W przypadku kwiatów uprawianych na balkonie lub tarasie zawsze można przestawić doniczkę w inne miejsce. Nieco trudniej jest w przypadku chryzantem na cmentarzu. Jednak nawet tutaj eksperci mają sposób. Nie stawiaj doniczki bezpośrednio na płycie nagrobnej. Zamiast tego podłóż pod nią kawałek styropianu, a następnie owiń go i doniczkę agrowłókniną. W ten sposób docieplisz podłoże i ochronisz korzenie przed niskimi temperaturami.

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