Podłóż to pod doniczką z chryzantemami i postaw na grobie. Dzięki temu wytrzymają nawet do Bożego Narodzenia

- Chryzantemy, nieodłączny symbol pamięci, to wytrzymałe kwiaty jesienne, które zdobią groby i balkony nawet do grudnia.
- Długie kwitnienie wymaga odpowiedniego stanowiska oraz stałej wilgotności, kluczowej dla ich witalności.
- Mimo odporności na chłód, mróz stanowi poważne zagrożenie, zwłaszcza dla kwiatów na cmentarzu.
- Odkryj sprytny trik, by skutecznie zabezpieczyć ich korzenie i cieszyć się pięknem chryzantem znacznie dłużej.
Zrób to z chryzantemami zanim postawisz je na grobie. Dzięki temu wydłużysz ich żywotność
Są takie kwiaty, których symbolika jest tak silnie, że zna ją każdy. Tak jest między innymi w przypadku chryzantem. To najpopularniejsze kwiaty stawiane na grobach zmarłych. 1 listopada na straganach pod cmentarzami można kupić praktycznie wszystkie odmiany i kolory chryzantem. Od małych, drobnych kwiatów, po duże kule. Chryzantemy w naszej tradycji kojarzą się z pamięcią oraz szacunkiem. Stąd też ich popularność jako kwiaty cmentarne. W Europie jej związek z zadumą i pamięcią zmarłych utrwalił się głównie w XIX wieku, kiedy to zaczęto ją masowo uprawiać jako kwiat jesienny, kwitnący właśnie w okresie Wszystkich Świętych. Jednak chryzantemy to przede wszystkim kwiaty jesienne, które podobnie jak wrzosy, mogą przepięknie zdobić balkon i taras o tej porze roku. Są dość odporne na działanie warunków atmosferycznych i potrafią kwitnąć nawet do początku grudnia.
Zasady pielęgnacji chryzantem dotyczą zarówno tych uprawianych w donicach w ogrodach, jak i tych stawianych na grobach. Zapewnienie kwiatom odpowiednich warunków przedłuży bowiem ich kwitnienie.
Podstawą pielęgnacji chryzantem jest odpowiednie stanowisko. Kwiaty te najlepiej rosną na nasłonecznionym miejscu dobrze osłonięte od wiatru. W przypadku chryzantem stawianych na grobach najlepiej jest umiejscowić je blisko pomnika. Podłoże powinno być stale wilgotne. W warunkach domowych podlewane raz na dwa dni. Na cmentarzu możesz włożyć do doniczki specjalny hydrożel lub korę sosnową, która utrzyma wilgotność podłoża. Aby maksymalnie wydłużyć kwitnienie chryzantem, pamiętaj o regularnym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów. Zabieg ten, zwany "deadheading", nie tylko poprawia estetykę rośliny, ale przede wszystkim stymuluje ją do tworzenia nowych pąków kwiatowych, zamiast inwestować energię w produkcję nasion.
Prawdziwym wyzwaniem utrzymania jesiennych kwiatów jest pogoda. Choć chryzantemy całkiem nieźle znoszą niskie temperatury, to mrozy mogą już okazać się dla nich niebezpieczne. W przypadku kwiatów uprawianych na balkonie lub tarasie zawsze można przestawić doniczkę w inne miejsce. Nieco trudniej jest w przypadku chryzantem na cmentarzu. Jednak nawet tutaj eksperci mają sposób. Nie stawiaj doniczki bezpośrednio na płycie nagrobnej. Zamiast tego podłóż pod nią kawałek styropianu, a następnie owiń go i doniczkę agrowłókniną. W ten sposób docieplisz podłoże i ochronisz korzenie przed niskimi temperaturami.